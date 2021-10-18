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Пресс-конференция главного тренера сборной России перед Олимпиадой-2022, что сказал Жамнов, все подробности

«За этот выбор буду отвечать я». Подробности переворота в сборной России перед Олимпиадой
Сергей Емельянов Павел Панышев
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Пресс-конференция главного тренера сборной России
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Главный тренер Алексей Жамнов принял ряд принципиальных решений, которые вызовут споры и большие вопросы.

Сегодня, 18 октября, состоялась пресс-конференция главного тренера сборной России по хоккею Алексея Жамнова, на которой он объявил свой тренерский штаб на Олимпиаду 2022 года в Пекине. Кроме того, Жамнов ответил на другие многочисленные вопросы журналистов и пояснил, какая роль в сборной будет у Ильи Ковальчука.

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Илья Ковальчук назначен генеральным менеджером сборной России на Олимпийских играх — 2022

Жамнов заявил, что Илья Ковальчук будет генменеджером сборной России на Олимпиаде в Пекине.

«У меня был долгий разговор с Ильёй. Он участвовал в пяти Олимпийских играх, он знает всех ребят, которые играют в НХЛ и КХЛ. Он знает многие вещи про хоккеистов, которые не знаю я. Был опыт, когда игрок заканчивал карьеру и был генменеджером. Это Павел Буре в Турине. Думаю, это плюс для всех. Завершил ли Ковальчук карьеру? Сейчас он сконцентрируется на работе генменеджера сборной. Как сложится дальнейшая карьера – это лучше к нему. До Олимпиады он будет помогать тренерскому штабу с комплектованием команды.

Думаю, с Ковальчуком ничего дорабатывать не надо. Он готов, заряжен. На лавке его не будет, там только тренерский штаб. Можно сказать, что он неофициальный капитан. У Ильи большой авторитет среди игроков, к нему с уважением относятся и журналисты. Даже не сомневаюсь, что он поможет в сборной".

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Жамнов назвал тренерский штаб сборной России

Назван тренерский штаб сборной России на зимние Игры, а также тренеры, которые будут работать с национальной командой на двух этапах Евротура.

«Евгений Набоков, Сергей Гончар, Сергей Фёдоров и Алексей Кудашов войдут в тренерский штаб сборной России на Олимпиаде. На Кубке Карьяла будет руководить Олег Браташ, а на Кубке Первого канала – тренерский штаб во главе со мной.

Единственное, у Евгения Набокова действующий контракт в НХЛ, поэтому на Кубке Первого канала будет другой тренер вратарей. Я знаю многих хороших специалистов в КХЛ, буду с ними разговаривать».

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Роль Брагина и причина выбора Фёдорова

Новоиспечённый главный тренер сборной России подробно объяснил, почему решил включить в свой тренерский штаб Сергея Фёдорова и какие функции будут у Валерия Брагина.

«Валерий Брагин? На этот вопрос должен ответить кто-то из федерации. Знарок – консультант, про Брагина я пока не знаю. Что касается Сергея Фёдорова, то у него большой опыт. Он сам играл на Олимпиаде, он знает кухню НХЛ и КХЛ. Я общался с каждым из кандидатов. У нас с ним одно видение.

ЦСКА проиграл «Куньлуню» и «Амуру»? Это – спорт. Делаются правильные выводы. Но это не значит, что Фёдоров не должен работать в сборной. Это мой выбор, и спрашивать будут с меня. В том числе за каждого кандидата. Мы распределим, за что Фёдоров будет отвечать».

Фото: РИА Новости

Роль Знарка

Разумеется, не могли не спросить у Алексея Жамнова и про роль в сборной России на Олимпиаде Олега Знарка.

«У него подписано соглашение с федерацией — как у консультанта. Я с ним встречался, у нас нормальные рабочие отношения. Могу сказать, что на лавке его не будет точно. А как консультант он нам своим опытом поможет.

У меня нормальные отношения с ФХР, конечно, я в их системе, я представляю сборную. Нормальные, рабочие отношения».

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Роль Романа Ротенберга на Олимпиаде в Пекине

Рассказал Алексей Жамнов и о роли первого вице-президента ФХР Романа Ротенберга на Олимпийских играх.

«У нас не будет главы штаба. Будет главный тренер, генменеджер и помощники тренера.

Роман Ротенберг? Я думаю, что он будет на Олимпиаде, конечно. Всё-таки первый вице-президент ФХР. У нас сейчас есть две составляющие: спортивная и организационные вопросы. Наверное, Роман Борисович будет отвечать больше за все организационные вопросы».

Каменский и Есмантович – советники сборной России

Неожиданным стало назначение советниками главного тренера Каменского и Есмантовича.

«Валерий Каменский и Игорь Есмантович — советники главного тренера сборной России. Советникам сборной России мы дадим направление, всё обсудим. Тот же Каменский – человек с большим опытом. Я его знаю давно, по многим вещам я с ним советовался, когда стоял на лавке. По Игорю Есмантовичу могу сказать, что его знает весь хоккейный мир, работает генменеджером в ЦСКА. Он знает игроков, которые работают на нашем российском рынке. Это пригодится для общего дела».

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Контракт Жамнова в сборной

Спросили Алексея Юрьевича и про срок его контракта в сборной России.

«Контракт заключён до конца Олимпиады, в нем есть пункт о пролонгации. Но я сейчас об этом не думаю. Главное – это Олимпиада. Все понимают, что всё зависит от нас самих».

Какая ситуация с Кузнецовым

В сборной России заявили, что сделают всё возможное для того, чтобы отбывающий дисквалификацию Евгений Кузнецов смог принять участие в зимней Олимпиаде.

«Что касается ситуации Евгения Кузнецова, то мы работаем в этом направлении. Будем стараться, чтобы он участвовал в Олимпиаде. Но там много нюансов. Как у нас будет больше информации, мы её объявим. Я говорил с Женей, он горит желанием. Всё что было — это в прошлом. Надеемся, он поможет сборной на Играх».

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Про борьбу за золото и настрой на матч с Канадой

Конечно, все будут ждать от россиян повторения успеха Пхёнчхана. Получится ли у команды Алексея Жамнова выиграть олимпийское золото? Отвечает сам специалист.

«Я сам участвовал в Олимпиаде, когда играл ещё за СССР, СНГ. Работал в тренерском штабе на Играх-2018, у нас там было время для подготовки. Сейчас ситуация совсем другая. У нас будет максимум две тренировки перед началом турнира. В конце октября полечу в Северную Америку, буду встречаться с ребятами, хочется вживую пообщаться, показать наши схемы. Ребята должны заранее понимать, что мы хотим от них видеть в Китае.

Будет ли давить на сборную титул, добытый на прошлой Олимпиаде? Защищать титул всегда тяжелее, чем завоевать в первый раз. Будет тяжело победить, приедут все сильнейшие. Проходных матчей не будет. Как бы ни говорили, что канадцы сильны, они сильны, но всегда можно настроиться на один матч с Канадой. Верю, что у нас сильные игроки. С этой командой можно побороться за золотые медали. Никто иллюзий не строит, но я верю».

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