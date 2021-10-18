Мордобой уже на 3-й секунде матча КХЛ! Назаров опять решил проучить «Авангард»

Но в этот раз «ястребы» дали гораздо более достойный отпор, чем 11 лет назад.

Встреча «Сочи» и «Авангарда», которая не предвещала ничего необычного, началась с мордобоя. Уже спустя три секунды после стартового вбрасывания перчатки сбросили сразу шесть хоккеистов! В кулачных поединках сошлись нападающие Богдан Якимов и Илья Каблуков, Джей Си Липон и Павел Дедунов, а также защитник Виктор Балдаев с форвардом Никитой Комаровым.

Последние закончили раньше всех – Балдаев быстро повалил Комарова, и судьи тут же поспешили их разнять. Зато другие дрались куда дольше, а больше остальных времени на ногах провели Липон и Дедунов. Оба игрока в открытую выбрасывали удары в сторону соперника, совсем не заботясь о собственной защите. Как итог – очень яркое противостояние, которое осталось за канадцем. Хотя победу мог одержать и Дедунов – Липон один раз оказался на льду, но сумел довольно быстро подняться на ноги.

Единственным игроком «Авангарда», который смог одержать верх в борьбе с оппонентом, оказался Илья Каблуков. При этом его победа была очень убедительной. Хоккеист «ястребов» очень быстро повалил нападающего хозяев на лёд уверенным хуком с правой и больше не отдавал доминирующую позицию. Непонятно, почему в этот эпизод не вмешались арбитры, — Каблуков довольно долго оставался, выражаясь языком смешанных единоборств, в «маунте», но никто сразу не остановил эту схватку, и лишь спустя 15 секунд Илья слез с соперника. Огненное начало матча! Все участники, естественно, отправились на скамейки для штрафников.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Это событие слегка напомнило аналогичную драку три на три в начале мая, когда в НХЛ схлестнулись игроки «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Но если тогда мотив был понятен – «синерубашечники» мстили за Артемия Панарина, — то причина потасовки в Сочи непонятна. Возможно, Андрей Назаров, который ныне тренирует «леопардов», решил припомнить «Авангарду» события 2010 года, когда ведомый в те дни 47-летним специалистом «Витязь» провёл аналогичную акцию в Омске. Правда, тогда вместо тафгаев игрокам чеховского клуба противостояли лидеры «ястребов». Битва, а точнее избиение, естественно, осталась за гостями.

Сегодня же драками на стартовом вбрасывании команды не ограничились. При счёте 1:0 в пользу омичей на седьмой минуте нападающий «Авангарда» Ярослав Косов попытался припечатать к борту защитника «Сочи» Давида Рундблада. Швед оставил это без внимания, а вот Дмитрий Колготин решил вступиться за товарища по команде. Габаритный Косов, уже направлявшийся на смену, с удовольствием согласился помахать кулаками и с лёгкостью уложил соперника, уравняв счёт по выигранным дракам.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Андрей Назаров явно неравнодушен к «Авангарду», в составе которого он когда-то был телохранителем самого Ягра. Но в тот раз акция устрашения от наставника «Сочи» не удалась: «ястребы» дали гораздо более достойный отпор, чем 11 лет назад.