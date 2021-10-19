Что происходит в КХЛ. Разбор всех главных интриг регулярки от Вайсфельда

Регулярный чемпионат КХЛ набрал ход, интересных событий в лиге хватает. Кто-то удивляет со знаком «плюс», а некоторые команды разочаровывают. Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд разобрал ключевые интриги и расклады нынешней регулярки, поделившись своим мнением о происходящих событиях в рамках главного хоккейного соревнования страны.

«Нужно не разбрасываться лозунгами, а делать своё дело»

— Удивляет ли вас то, что «Йокерит» и минское «Динамо» находятся на верху турнирной таблицы Запада?

— Честно говоря, не сильно. Мы знаем, что команды в КХЛ находятся в неравных условиях в плане числа легионеров. При грамотной работе менеджмента это серьёзное преимущество, а учитывая жёсткий потолок зарплат, и вовсе ключевой фактор. Лига приняла такое решение.



— Но всё же Минск совершил качественный скачок.

— Там хорошие легионеры, добротные игроки. Помните, когда у «Барыса» был подъём? Когда заиграли местные ребята. Сейчас у «Динамо» есть вратарь Колосов и другие молодые хоккеисты. Плюс хорошие иностранцы, поэтому в Минске нормальная команда. Но, если честно, в долгосрочной перспективе не очень в них верю.



— СКА с приходом Зыкова, Гусева и Лехтонена стал сильнее?

— На бумаге – однозначно, посмотрим, как они будут играть.



— В Санкт-Петербурге по-прежнему способны решать самые серьёзные задачи?

— Они всегда были на это способны. Сейчас, мне кажется, СКА надо для решения серьёзных задач определиться с основным составом. Ротация – это хорошо, большое число игроков тоже здорово, но надо определяться. Если там хоккеисты сборной вроде Каменева не попадают состав, то это о чём-то говорит.

— В чём причины спада ЦСКА?

— Это на поверхности. Как Боб Хартли (главный тренер «Авангарда». – Прим. «Чемпионата») говорит: «Мы ещё изучаем своих игроков, они не все поняли нашу систему». Может, в ЦСКА её тоже не все поняли?



— Согласны, что главному тренеру армейцев Сергею Фёдорову не хватает опыта?

— С этим трудно не согласиться, это медицинский факт, так как тренерского опыта действительно нет. Знаете, меня вообще настораживают моменты, когда, например, говорят, мол, мы будем играть в атакующий хоккей. Как правило, в этом случае сразу падает результативность. Нужно не разбрасываться лозунгами, а делать своё дело.



— Владислав Каменев поможет москвичам?

— Он и СКА бы не помешал, но там, видимо, платёжку надо было чистить. Просто Владу надо, чтобы он чувствовал доверие и играл. Толку от сидения на лавке не будет.



— У московского «Динамо» пять поражений в последних шести матчах. В связи с чем это происходит?

— С одной стороны, «Динамо» удивляет своей нестабильностью, но, с другой стороны, это можно объяснить тем, что в первых матчах на ведущие роли вышли молодые и неопытные игроки. Возможно, они не могут равномерно распределить свои силы. Может быть, наступил какой-то эмоциональный спад. В любом случае в распоряжении Алексея Кудашова качественные хоккеисты. Будем надеяться, что они исправят ситуацию.



— Включение Сергея Фёдорова и Алексея Кудашова в штаб олимпийской сборной России взбодрит обоих специалистов?

— Будем надеяться, они помогут Алексею Жамнову, но и для них обоих это будет очень полезный опыт.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Странно, если бы «Локомотив» ещё и с Никитиным не заиграл»

— Игорю Никитину удалось встряхнуть «Локомотив»?

— В контексте «Локомотива» я не понимаю, что случилось у Андрея Скабелки. Команда в том году играла хорошо, в этом году серьёзно усилилась и вдруг обрушилась. В чём причины? Странно, если бы они ещё и с Никитиным не заиграли. Вопрос, что случилось со Скабелкой.



— Может, дело в его непростом характере и возможных ссорах с кем-то из игроков? Достаточно вспомнить случай с Николаем Коваленко.

— А в прошлом году характер ему не мешал? (смеётся). Он бы тогда и в том году со всеми рассорился.



— Возвращение «Торпедо» из Восточной конференции в Западную как-то сказывается на результате нижегородцев?

— На мой взгляд, «Торпедо» последних лет – это такая команда, от которой не знаешь, чего ожидать. Непрогнозируемая. У них легионеры качественные появляются, но есть проблемы с вратарями, хотя я считаю, что Владимир Куликов – хороший тренер вратарей. Вратари – не самое сильное звено нижегородцев.



— У «Спартака», как и сезоном ранее, проблемы с игрой и результатом. Где, на ваш взгляд, недоработка?

— Мне не очень понятна их философия. Куда они двигаются, чего они хотят вообще, если взять в целом. И в плане состава, и во всём остальном. Как они видят команду, что от неё хотят – мне это неясно. Я не вижу какой-то стратегии.



— Ещё и Ковальчука пригласить не удалось, так как он собрался работать генеральным менеджером в сборной России на Олимпиаде.

— Подождите, Олимпиаду отработает и придёт (смеётся).

— Хватит ли «Северстали» с Разиным у руля сил и возможностей для борьбы за плей-офф?

— Ресурсов не так много, могут попасть в плей-офф только за счёт высокой дисциплины и самоотдачи. Они и в прошлом году попали в восьмёрку сильнейших на Западе за счёт характера и самоотверженности на льду. Тут есть такая опасность, что игроки могут подумать: раз попали в том году в плей-офф, то легко попадём и сейчас. Повторюсь, только самоотдача и железная дисциплина. У череповчан вратари играют неплохо, посмотрим, что будет, когда выздоровеет и наберёт форму Подъяпольский.

«Как выступает сейчас «Салават» – это абсолютно никакой роли не играет»

— Если говорить о Восточной конференции, то сильно прибавил идущий в лидерах «Трактор». Это плоды удачной селекции и работы Анвара Гатиятулина?

— Они значительно усилились. Я так думаю, что, судя по игрокам, челябинцы под потолком находятся. Пулккинен, Ткачёв, Яруллин – это всё дорогостоящие усиления. У «Трактора» очень давно не было такой дорогой команды. Работа Гатиятулина – это один из факторов. Он давно в этой команде, а хоккеисты понимают его систему игры. Это очень важно, когда у тебя, с одной стороны, квалифицированные спортсмены, а с другой стороны, они играют дисциплинированно и по заданию тренера. Это даёт положительный эффект.



— «Магнитка» в этом сезоне пока проиграла только дважды «Салавату Юлаеву». Магнитогорск угадал с легионерами и здорово сработал Илья Воробьёв?

— У них сильная команда с серьёзными возможностями. Качественные легионеры, отличная «химия». Илья Воробьёв, безусловно, работает хорошо. Он всё-таки опытный тренер.



— Поборются за свой третий Кубок Гагарина?

— Так они каждый год за него борются. Это к «Трактору» подобная формулировка применима, а Магнитогорск борется всегда.



— Такое ощущение, что уход возрастного Сергея Мозякина пошёл команде на пользу…

— Может, он и в возрасте, но в прошлом сезоне, когда был здоров, свои очки набирал. У «Магнитки» интересный и боеспособный состав, но он всегда был таким.

— «Салават Юлаев» здорово начал, но потом появилась нестабильность. С чем она связана?

— Было много травм, это один из факторов. В принципе, они играют хорошо. По набранным очкам уфимцы идут нормально. Порой бывает спад, но такое случается. У всех такое бывает. Как выступает сейчас «Салават» – это абсолютно никакой роли не играет. Главное, как они себя проявят в плей-офф. Сейчас юлаевцы более стабильны, чем в предыдущие годы. Работу тренерского штаба Томи Лямся оценят по выступлению в плей-офф. Это же не Нижнекамск или Череповец, которых надо оценивать по регулярке.



— Согласны, что сильнее должны играть уфимские легионеры, а также натурализованный Плэтт?

— Что касается первой тройки, то она не играет на том уровне, на котором играла в последние годы. Но, может, это связано с тем, что другие ребята подтянулись и молодёжь наступает на пятки? По Плэтту я тоже не понимаю, почему оставили его и не оставили Жаркова. Я так понял, что Лямся доволен Плэттом, а сам Джефф говорил, что он выполняет задание тренера. Может, его брали ролевиком и человек делает то, что ему говорят?

Фото: photo.khl.ru

«Я удивлён, что в «Авангарде», оказывается, до сих пор изучают свой состав. Как долго он ещё будет изучаться?»

— Лихорадит и «Ак Барс». В каких компонентах надо прибавлять Казани?

— Мне кажется, что «Ак Барс» сейчас приходит в себя. Очень важный фактор заключается в том, что был временной период, когда они действительно плохо играли, но набирали очки. Значит, это вселяет оптимизм, что при хорошей игре казанцы тем более будут их набирать.



— «Автомобилисту» после ухода Коваржа не хватает надёжности во вратарской линии. Согласны?

— Галкин очень хорошо играет. Я вижу минус только один: его размеры, но есть вратари и с такими размерами. С уходом Коваржа вратарская позиция вызвала опасения, однако сейчас это не является очень серьёзной проблемой. Но в целом, как и в случае со «Спартаком», я не понимаю, куда они двигаются. Это не в плане критики, просто мне действительно непонятно, какова философия Билла Питерса. Я думаю, что это такая же история, как и с «Салаватом». «Автомобилист» надо оценивать по результатам плей-офф.



— У «Авангарда» продолжается постчемпионский синдром? Такое ощущение, что не хватает мастерства в атаке.

— Про «Авангард» мы уже говорили, что в клубе усилили мускулы, но ослабили мастерство. Там очевидный крен. Другой вопрос, что, как я понимаю, это сделано намеренно и руководство осознаёт, куда двигаться. Единственное, я удивлён, что омичи, оказывается, до сих пор изучают свой состав, как сказал генменеджер Алексей Волков. Как долго он ещё будет изучаться? Кроме того, у клуба с такими возможностями первое звено вызывает вопросы.

— Сможет ли «Сибирь» побороться за восьмое место и составить конкуренцию «Барысу», «Амуру», «Нефтехимику»?

— Побороться они поборются, здесь другой вопрос. Что-то больно сильно «Сибирь» лихорадит. Не очень понятно, чем это закончится. На предсезонке новосибирцы оставили хорошее впечатление. Однако «Сибирь» тогда и сейчас – это две разные команды. Что касается «Барыса», «Амура» и «Нефтехимика», то они играют примерно на своём уровне. Думаю, что будет упорная борьба за плей-офф, на одно-два места сразу несколько претендентов.