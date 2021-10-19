«Выдающийся. Абсолютный бриллиант». Гениальная игра Шестёркина сводит с ума Америку

Артемий Панарин был незаметен весь матч, а потом идеально бросил в овертайме.

«Нью-Йорк Рейнджерс» столкнулся со значительными трудностями в своей игре на старте регулярного чемпионата НХЛ. Сначала команда Жерара Галлана потерпела разгромное поражение в матче с «Вашингтоном» (1:5), а затем неудачно провела и первый домашний матч нынешнего сезона с «Далласом» (2:3 ОТ). Явно не такого старта от «Рейнджерс» ожидали как болельщики, так и владельцы, совершившие серьёзные перестановки в руководстве клуба и на тренерском мостике команды в прошедшее межсезонье.

Настроение «синерубашечникам» приподняла победа в гостевом матче с «Монреалем» (3:1), где главным героем встречи стал российский вратарь Игорь Шестёркин. Формально первой звездой матча признали автора победного гола Алекси Лафренье, но, если бы не игра отразившего 31 бросок россиянина, ни о какой победной шайбе канадца не могло идти и речи. Впрочем, как выяснилось впоследствии, в матче с «Канадиенс» Шестёркин лишь разминался, а главные чудеса он приберёг на игру с «Торонто».

«Рейнджеры» открыли счёт на 14-й минуте первого периода благодаря отличному броску Мики Зибанеджада. Шайба после броска Зибанеджада угодила в штангу, после чего срикошетила в камеру, расположенную внутри ворот, и выскочила в поле. Выстрел шведского центрфорварда оказался настолько идеальным, что главный арбитр изначально даже не зафиксировал взятия ворот. Только после консультации с ситуационной комнатой первый гол Зибанеджада в этом сезоне НХЛ был подтверждён.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

А во втором периоде гости угодили в настоящий ад. По-другому описать происходившее на льду арены в Торонто просто невозможно. В этом отрезке хозяева перебросали «Рейнджерс» в 8,5 раз (17:2) – и это только в створ. Шестёркин сделал 16 сейвов, лишь однажды позволив шайбе пересечь линию ворот. Раз за разом Игорь совершал невероятные спасения, оставляя свою команду в игре.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Рейнджерс».

В одном из эпизодов российскому вратарю дважды пришлось выручать партнёров после бросков одних из главных звёзд «кленовых листьев» – но ни американскому нападающему Остону Мэттьюсу, ни канадскому защитнику Моргану Райлли пробить Игоря так и не удалось. Это был просто не их вечер.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Рейнджерс».

«Выдающийся. Невероятный. Абсолютный бриллиант», – американские комментаторы буквально сходили с ума, комментируя действия проводящего гениальный матч Шестёркина. А российский вратарь продолжал тащить «Рейнджерс» к овертайму. В третьем периоде 25-летний голкипер добавил в свою коллекцию ещё девять отражённых бросков, удержав ничью в основное время.

После 60 минут превосходство «Торонто» по броскам было подавляющим – 38:19. Ещё более подавляющим было преимущество «листьев» по игре на вбрасываниях – 36:12. У «синерубашечников» не получалось практически ничего на протяжении большей части встречи, да и лучший бомбардир минувшей регулярки среди российских игроков Артемий Панарин откровенно находился в тени.

Начало овертайма так же прошло под диктовку хозяев, создавших ещё несколько опасных моментов, но Шестёркину и на сей раз удалось отбиться. Порой было просто не понятно, как шайба не заходит в ворота «Рейнджерс». Проводивший первый матч в этом сезоне Мэттьюс снова и снова проигрывал очные дуэли россиянину.

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Затем выручил «Торонто» и голкипер Джек Кэмпбелл, не позволивший оформить дубль Зибанеджаду. Однако сейв американского вратаря только отсрочил приговор для «листьев». Испытывавший большие проблемы с игрой на «точке» в течение всего матча шведский хоккеист выиграл самое важное вбрасывание в этой игре в овертайме, выложил шайбу на Панарину, и тот уже не промахнулся.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Рейнджерс».

Россиянин эмоционально отреагировал на свой первый гол в сезоне, а затем все бросились обнимать Шестёркина, без которого победы было бы не добыть. «Шестёркин просто украл сегодняшний матч для «Рейнджерс». Он продолжает играть с того места, на котором остановился в позапрошлом сезоне, когда лидировал в НХЛ по проценту отражённых бросков. Думаю, что он будет кандидатом на получение «Везины», если «Рейнджерс» выйдут в плей-офф», – написал журналист Майкл Аматио.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Рейнджерс».