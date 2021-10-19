В Аризоне выдался русский день: Костин оформил дубль за 47 секунд, а Любушкин забил второй гол в карьере.

В Бучневича вселился Зидан! Россиянина выгнали с матча НХЛ за удар соперника головой

«Сент-Луис Блюз» в нынешнем сезоне — одна из самых русских команд НХЛ. Владимир Тарасенко, Павел Бучневич и Иван Барбашёв — железные игроки основы «музыкантов», плюс в ближайшем резерве есть Клим Костин и Алексей Торопченко. В матче с «Аризоной» как раз Костин дебютировал в этом сезоне за «Сент-Луис», и в результате чемпион КХЛ стал одним из главных героев поединка.

Но первым на авансцену из российских игроков «Блюз» вышел Павел Бучневич. На 8-й минуте воспитанник череповецкого хоккея сравнял счёт в матче, реализовав совместный с Джорданом Кайру выход «2 в 1» к воротам Картера Хаттона.

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Ну а в конце отрезка Бучневич уже отличился совсем другим способом: в заварушке у борта он боднул головой Лоусона Круза (словно в него вселился Зинедин Зидан), за что немедленно получил от арбитров большой штраф 5+10.

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Интересно, что именно Круз в начале второго периода вновь вывел «Аризону» вперёд, но как только матч перевалил за свою середину, «койоты» натурально развалились, пропустив за 10 минут второго периода 5 шайб! Фолк сравнял счёт, Кайру вывел «Блюз» вперёд, а затем наступило время Костина. Сначала Клим точным броском из круга вбрасывания привёл в исполнение наказание «Аризоны» за возню в своей зоне.

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А затем с пятачка замкнул отличную передачу Джейка Нейборса.

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На дубль Костин потратил всего лишь 47 секунд! Ну а в третьем периоде парад русских голов на льду «Хила Ривер-Арены» продолжился. На 49-й минуте его неожиданно поддержал защитник «Аризоны» Илья Любушкин, забивший свою лишь вторую шайбу за четыре сезона в НХЛ.

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Благодаря шайбе российского защитника «койоты» сделали счёт 4:6 (чуть ранее отличился Кристиан Фишер), но вскоре «Сент-Луис» снова оторвался на три гола. На 53-й минуте свой гол забил Иван Барбашёв, использовавший великолепную передачу Томаса. В этой же атаке в протокол попал и Владимир Тарасенко.

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Это было последнее взятие ворот в этом весёлом матче. «Сент-Луис» выиграл 7:4, а из 11 голов поединка сразу 5 забили российские хоккеисты. Напоследок команды ещё и выплеснули эмоции, устроив потасовку за три секунды до сирены.

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Шикарная игра!