«Трактор» — лидер КХЛ. Помогли мощные селекция и система, но всё ещё может пойти не так

«Трактор» весной был хедлайнером межсезонья на Востоке — и это было неудивительно. На фоне массового исхода из «Авангарда», примерно сопоставимой волне эмиграции из «Ак Барса» и странных по именам приобретений «Металлурга» (вы же не забыли, как воспринимали трансферы типа Волгина и Акользина?) Челябинск выстрелил мощными переходами.

Чёрно-белые сейчас идут на первом месте Востока — и даже с учетом всех вложений весны это выглядит неожиданным, ведь совсем рядом есть «Металлург» с рекордной серией побед. Как всё сложилось для Челябинска?

Правильные трансферы: звёздных новичков подбирали под стиль и уже имевшуюся базу

Два самых активных клуба этой весны — «Трактор» и «Автомобилист». Но в Екатеринбурге со страстью сорок кидались на все громкие блестяшки лиги, не обращая внимание на то, что уже договорившийся о контракте во время плей-офф Да Коста резко сдал. «Трактор» же вытащил две уже сложившиеся связки — Ткачев — Пулккинен из «Локомотива» и Потапов — Стась из «Авангарда».

При этом они приходили уже под неплохую базу. Челябинск ещё в 2019-м подписал правильных легионеров — пусть Лукаш Седлак и Томаш Гика выглядели крайне бледно в прошлом плей-офф, но разве в той команде кто-то выделялся? Зато даже в регулярке чехи не играют на чистых шайбах, а пашут на каждом сантиметре, ловят на себя шайбы и крушат борта. Ну и да, они еще и забивать могут.

После неудачного сезона-2019/2020 старая бригада менеджмента провела неплохую работу — за адекватные деньги продлили чешскую связку, привезли в «Трактор» выкупленного из ЦСКА Сергея Калинина, который собирал все отскоки и рикошеты на чужом пятаке, и оказавшегося ненужным системе СКА Бывальцева.

Лукаш Седлак Фото: Табарчук Павел, photo.khl.ru

Не всё в прошлом году получилось — например, мастеровитый Понтус Оберг явно не вписался в оборонительные схемы Гатиятулина, свалился в третье звено и иногда вообще оставался в ротации. Не было сильных игроков конкретно под четвёртое звено и меньшинство, зато была толпа дешёвых форвардов с рынка свободных агентов.

За год «Трактор» серьезно увеличил бюджет — гендиректор клуба Иван Савин ссылался на некие «коммерческие источники», но сложно в пандемической ситуации представить, как хоккейный клуб может заработать пару сотен лишних миллионов. Зато мог прийти новый крупный спонсор — мало кто заметил, что на форме челябинцев появился логотип Трубной металлургической компании. ТМК давно известна как основной спонсор футбольного «Урала», но теперь вкладывается и в другие спортивные проекты. Возможно, она и стала одним из источников поступлений.

Большими деньгами воспользовались грамотно. Если Ткачёву чуть и переплатили, то это ещё и цена за то, чтобы увезти игрока в Челябинск — как ни крути, пока ещё не самый привлекательный город для жизни в КХЛ; в Северной Америке канадские клубы тоже вынуждены платить выше рынка. Вопрос тут, правда, в контрактах Потапова и Стася — насколько они будут мотивированы сразу после кубка и с жирненьким чеком?

Удалось сделать то, что казалось почти невозможным — вытащить Альберта Яруллина из Казани. Хотя в дело вмешались и нехоккейные причины — казанские журналисты писали, что после личных трагедий в семье защитник решил сменить обстановку. Один из лучших домоседов лиги в уже системном «Тракторе» стал играть 21 минуту за матч — даже больше, чем в Казани. Ну а про возвращение Тертышного вы и так знаете — ему посвящено немало текстов.

Резерв для усиления ещё есть. Пока бледно играет Абрамов, который на предсезонке разрывал с теми же Седлаком и Тертышным. Возможно, это синдром «застрявшего в АХЛ» — даже Толчинский и Голдобин стартовали в КХЛ так себе, первый так вообще в вышку на пару матчей уезжал. Пока слабо начал Гарипов — и делить нагрузку между двумя вратарями, как привык Гатиятулин, не получается.

В любом случае у «Трактора» получилась очень ровная и глубокая команда, которая (редкость для КХЛ) планомерно собиралась три года и не теряла никого из лидеров. Результат очевиден.

Основы стиля Гатиятулина не поменялись — но клуб стал играть результативнее

По прошествии времени понимаешь, насколько мощный штаб собрали в СКА три года назад. Воробьёв — Кудашов — Гатиятулин — это мог бы быть штаб сборной в Пекине, если бы его формировали по энхаэловскому принципу. А его имел один клуб — правда, сам же и растратил из-за бесконечной игры в ротацию, в которой в СКА участие принимают все.

Анвара Рафаиловича в СКА и сборной задвинули после прихода в штаб Валерия Брагина — через полгода он вернулся в родной Челябинск. Были опасения, что за два года без самостоятельной работы Гатиятулин застоится — всё-таки не каждый главный может снова вернуться на старый уровень после временного понижения.

Анвар Гатиятуллин Фото: Табарчук Павел, photo.khl.ru

Однако стиль Гатиятулина за несколько лет кардинально не поменялся. В плей-офф-2018 «Трактор» попал за счёт комбинации строгой оборонительной игры (иногда на грани отката) и условных «кружев» в чужой зоне. Сам тренер пару раз упоминал, что пытался играть в атакующий хоккей — результата это не давало. Тогда перестройка «Трактора» привела к играм на тотал меньше — но зато и место в таблице было выше.

Год назад Челябинск был более закрытым и схематичным, чем сейчас. Ярким примером этого стала гостевая победа в Питере (1:0) — игравший тогда в СКА Владислав Каменев был недоволен: «Мы просто не реализовали свои моменты. Соперник действовал хорошо… Они показывают такой хоккей, что и сами ничего не делают, но и другим не дают».

В прошлом сезоне «Трактор» иногда использовал старые-добрые 1-4, проверенные годами. Сейчас часто можно увидеть 1-2-2: компактная схема, которая очень насыщает среднюю зону и толком не дает развернуться форвардам соперника. Команды, которые чаще играют вертикально (типа «Авангарда»), можно встретить и втроем на синей. Плюс Челябинск не крушит борта чужими телами, но крайне цепок в единоборствах.

Ещё одна важная деталь — вбрасывания. У трёх центров команды процент на точке выше 60, меньше половины выигрывают лишь те, кто на вбрасывания выходит спорадически. Это отлично и для НХЛ — а в нашей лиге, где у русских центров традиционно беда на точке, позволяет сохранять игровой «моментум».

В атаке команда Гатиятулина редко играет через вброс — да и с таким подбром игроков это было бы грешно. Да, в «Тракторе» есть кому закопать, но сам вход в зону — почти всегда через пас или ведение. У креативщиков в чужой зоне есть свобода — хотя, конечно, не анархия.

Лоуренс Пилут Фото: Табарчук Павел, photo.khl.ru

Тот же Яруллин показательно сказал весной, что в «Тракторе» получаешь наслаждение от игры, а не от работы — может, защитник не делал намёка на сравнение с «Ак Барсом», но прозвучало это именно так. Подбор состава, наконец, позволяет команде играть более открыто — если после 20 первых матчей прошлого сезона соотношение забитых-пропущенных шайб было 53-38, то сейчас — 66-49.

Ну и самое важное — у Челябинска есть воля, те самые «кохонес», которые в русском переводе оказываются неблагозвучными «яйцами». Они проявляются в волевых победах на том же Дальнем Востоке. Они «звенят» в эпизодах матча с «Амуром», когда весь первый период команда Гатиятулина провела в меньшинстве и выстояла — не только благодаря Роману Виллу в воротах, но и ловле шайбы на себя.

Но может ли что-то пойти не так? Может. У Гатиятулина стандартны не только ответы на пресс-конференциях, но и принципы формирования состава. Линии атаки и обороны в какой-то момент можно было заучить наизусть. Ротация минимальна: 15 игроков приняли участие во всех матчах этого сезона. Это связано ещё и с тем, что скамейка команды укоротилась после прошлого года — но весь сезон в таком режиме отбегать невозможно, рано или поздно пойдут травмы.

Болельщики критикуют большинство. «Трактору» не удалось завлечь в штаб Константина Шафранова, которого клуб очень хотел — но, по крайней мере, удалось подписать обладателя чуть ли не лучшего броска в лиге Пулккинена (уже пять шайб в численном преимуществе). Правда, даже так Челябинск идёт в нижней трети лиги по розыгрышу лишнего.

Теэму Пулккинен Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru

Наконец, как фактор — относительно легкий календарь: 8 из 20 матчей — с командами, которые в прошлом году не вышли в плей-офф. Это не значит, что команда Гатиятулина рассыплется во время серьёзной серии, но результат это может скорректировать.

Челябинску точно нужны еще трансферы — возможно, приедет Кравцов

Вероятно, проблему короткой скамейки поможет решить как раз Виталий Кравцов. Форвард (а возможно, и его новый агент Дэн Мильштейн) психанул, когда «Рейнджерс» отправили его в фарм-клуб. При этом перед открытием сезона Виталий занимался в третьем звене — выглядело всё так, что в первом матче его команда поднимет бойцов специально для игры против Тома Уилсона, который чуть не нанёс серьёзную травму Панарину в прошлом году.

Виталию в большой хоккей дорогу показал как раз Гатиятулин, который не боялся ставить масочника на матчи плей-офф с «Барысом» (самый молодой гол в истории плей-офф), а ещё через год доверил ему ведущую роль в успешном плей-офф. Проблема в том, что после КГ-2018 на этот уровень вингер пока не выходил.

Виталий Кравцов Фото: Садыкова Светлана, photo.khl.ru

Кравцов — вообще удивительный игрок, и удивителен он пока своей нестабильностью. Гениальные отрезки (например, прошлый сентябрь — шесть шайб в первых семи играх сезона) сменяются у него долгими сериями без очков. Свои габариты он почти не использует для силовой — при этом иногда сам засыпает на секунду и пропускает мощные хиты от защитников соперника. Примерно такой же Оберг в прошлом году завял. Но Гатиятулин очень ценит Кравцова — и это у них взаимно.

Иван Савин заявил, что о возможном возвращении форварда можно будет говорить ближе к ноябрю — прямо сейчас Кравцову будут искать варианты обмена в НХЛ. Интерес к девятому номеру драфта-2018 должен быть высоким хотя бы из-за того, что другие клубы будут считать, что смогут раскрыть в нём то, что не увидели «Рейнджерс».

Впрочем, если не получится вернуть Кравцова, по одному усилению в каждую линию под дедлайн всё равно не помешает. Уже скоро у «Трактора» будет краш-тест — испытание несколькими топ-соперниками подряд, после которого перспективы команды Гатиятулина будут более понятны.