Что говорят в Северной Америке о штабе сборной России на Олимпиаде.

«Не удивлюсь, если это станет катастрофой. Почему не взять настоящих тренеров?»

Россия определилась с тренерским штабом хоккейной сборной на Олимпиаду. Накануне Алексей Жамнов назвал своих помощников – Сергея Гончара, Алексея Кудашова, Сергея Фёдорова и Евгения Набокова, а также выбрал Илью Ковальчука в качестве генерального менеджера команды. На следующий день ФХР поправила должность Кови на «менеджер по работе с игроками НХЛ».

Как бы то ни было, новости про тренерскую команду сборной России вызвали определённый интерес в Северной Америке. Мнения высказывались разные, некоторые одобрили выбор нашей сборной.

«Умный выбор для работы с игроками НХЛ. Эре Ови нужно олимпийское золото», — отметил ведущий TSN1200 Шон Симпсон.

«Кажется, в сборной России немного припозднились с объявлением штаба, но он выглядит целесообразным», — считает Джастин Майнер.

«Если бы медали выигрывались исключительно за счёт таланта тренеров…»

Однако в основном североамериканцы довольно скептически отнеслись к отсутствию опыта в тренерском штабе России, а также удивились назначению Ковальчука, который никогда не работал в таком качестве и, более того, официально не завершал карьеру.

«Один из величайших российских игроков теперь будет представлять новое поколение. Илью Ковальчука назначили генеральным менеджером, он будет отвечать за команду на Олимпиаде. Ковальчук – легенда российского хоккея, но его назначение стало сюрпризом, учитывая, что в августе ветеран заявил, что не планирует завершать карьеру игрока.

Ковальчук будет не единственным экс-игроком НХЛ в штабе сборной России. Туда также вошли Алексей Жамнов, который провёл в НХЛ 13 сезонов, Сергей Гончар, Алексей Кудашов и Евгений Набоков.

Если бы олимпийские медали выигрывались исключительно за счёт таланта тренеров, Россия была бы реальным претендентом. Увы, они выигрываются не так. Но опыт Ковальчука – одна из главных причин его назначения. Это подтвердил и Жамнов, сказав, что он прекрасно знает игроков как НХЛ, так и КХЛ. Учитывая, что впервые за восемь лет в Олимпиаде примут участие игроки из той и другой лиги, это будет играть важную роль. Фанатам придётся подождать, чтобы узнать, сможет ли Ковальчук перенести своё мастерство со льда в сферу управления», — пишет The Hockey News.

«Ковальчука назначили генменеджером сборной России на Олимпиаде. На самом деле мы должны говорить ROC, потому что Россию отстранили за допинг. Так или иначе Ковальчук теперь ответственен за важные хоккейные решения своей страны.

В Канаде или США надо долго работать генменеджером в НХЛ, чтобы тебя стали рассматривать на такую должность в сборной. Однако в России достаточно того, что ты являешься большим игроком», — пишет Dans Les Coulisses.

«Не удивлюсь, если это станет катастрофой. Почему не взять настоящих тренеров?»

«Не удивлюсь, если это станет катастрофой. Почему не взять настоящих тренеров? Бывшие звёздные игроки обычно не становятся великими тренерами», — пишет болельщик Эрик.

«Может, ознакомитесь с их биографиями, прежде чем такое писать? Фёдоров – главный тренер клуба КХЛ», — возражает Джефф Таффорд.

«Может, лучше сами ознакомитесь с биографиями? Фёдоров тренирует первый год, и дела у него идут ужасно. К тому же его назначили внезапно и без всякой причины», — парировал Эрик.

«Первая задача Ковальчука — найти центров», — считает ведущий Sportsnet Джефф Марек.

«Задача номер два – найти защитников, которые могут двигать шайбу», — ответил ему Джек Хан.

«Не вижу причин, почему Джек Айкел не может стать генменеджером сборной США. У него сейчас как раз есть время», — пошутил обозреватель ESPN Грег Вышински.

«Ковальчук должен взять в состав себя и стать играющим генменеджером», — предлагает пользователь «Твиттера» Sabres Tank 2.0.

«Это было бы нереально круто», — ответил автор The Hockey News Стивен Эллис.