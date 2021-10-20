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«Миннесота» в драматичном матче обыграла «Виннипег», Капризов отдал три передачи и ударил локтем Стэнли, видео

Страх потерял? Капризов локтем ударил двухметрового Стэнли, спровоцировав яркую драку
Лев Лукин
Капризов локтем ударил двухметрового Стэнли
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А ещё Кирилл сделал хет-трик из голевых передач и заработал решающее большинство в овертайме.

После двух выездных побед в Калифорнии (над «Анахаймом» и «Кингз») «Миннесота» вернулась домой, чтобы сыграть с «Виннипегом». «Джетс» неудачно начали сезон и в Сент-Поле были полны решимости набрать хотя бы первые очки в чемпионате. В результате, у них это получилось, однако итоговая победа всё равно осталась за командой Кирилла Капризова.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 октября 2021, среда. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
6 : 5
ОТ
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Коннор (Копп, Шайфли) – 03:48' (5x5)   1:1 Цуккарелло (Дамба, Капризов) – 04:41' (5x5)   1:2 Коннор – 08:17' (5x5)   2:2 Эрикссон Эк (Цуккарелло, Сперджен) – 18:40' (5x4)   2:3 Моррисси (Штястны, Пионк) – 25:49' (5x4)   3:3 Цуккарелло (Голигоски) – 36:59' (5x5)   3:4 Дюбуа (Коннор, Шмидт) – 44:19' (5x4)   3:5 Копп (Шайфли, Пионк) – 46:37' (5x5)   4:5 Фолиньо (Голигоски, Годро) – 55:02' (5x4)   5:5 Эрикссон Эк (Цуккарелло, Капризов) – 59:01' (6x5)   6:5 Эрикссон Эк (Капризов, Фиала) – 63:30' (4x3)

Кирилл, отдавший в двух первых матчах сезона две красивые передачи, напомнил о себе уже на 5-й минуте игры, когда помог Матсу Цукарелло сравнять счёт в матче. Впрочем, помог — громко сказано: Мэтт Дамба просто попал в Капризова, заряжая от синей линии, а норвежец уже удачно сработал на отскоке.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Но главные подвиги Капризова были впереди. Так, на 16-й минуте первого периода Кирилл совсем потерял страх — ударил локтем защитника «Виннипега» Логана Стэнли! Канадцу повезло, что его рост составляет два метра (без двух сантиметров), иначе локоть россиянина пришёлся бы ему точно в голову. А так получился удар куда-то в область шеи, судьи наградили Кирилла двумя минутами штрафа.

ВИДЕО УДАРА КАПРИЗОВА

Разумеется, Стэнли не понравилось такое обращение, и он начал слегка наезжать на Капризова. Из-за этого на скамейке «Миннесоты» завёлся Маркус Фолиньо, и в конце первого периода болельщики увидели яркую драку между Фолиньо и другим большим парнем из «Виннипега» Бренденом Диллоном. Первый удар в этом кулачном поединке от игрока «Миннесоты» — это что-то удивительное!

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Драка состоялась сразу после того, как Эрикссон Эк во второй раз в матче сравнял счёт для «Миннесоты». Во втором периоде команды ещё раз обменялись голами, а самые драматичные события игры произошли в третьем отрезке. В нём «Виннипег» сначала забил два гола подряд, сделав заявку на победу, однако концовка основного времени осталась за «Миннесотой». На 56-й минуте Супермэн Фолиньо в большинстве забил четвёртый гол «дикарей», а за 59 секунд до сирены Эрикссон Эк оформил дубль и утащил этот матч в овертайм! Получился достаточно курьёзный гол, и в нём принял участие Капризов.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Но настоящим героем Кирилл стал в овертайме. Для начала он своей филигранной техникой заработал для «Миннесоты» большинство.

ВИДЕО

А затем вместе с Кевином Фиалой помог Эрикссону Эку его реализовать! Шикарная комбинация получилась у троицы из «Миннесоты»!

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Как итог: волевая победа «дикарей» (третья на старте сезона), голевой хет-трик у Эрикссона Эка, ассистентский хет-трик у Капризова и очередной потрясающий матч в лучшей лиге мира.

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