ЦСКА при Фёдорове разучился забивать, хотя его назначали для усиления атаки. В чём дело?

«Мы понимаем, что ЦСКА не хватало агрессии в атаке, качественной игры в большинстве – в этих компонентах надо прибавлять [...] Сергей Викторович – блестящая кандидатура. Со следующего сезона будем играть на 26-метровых площадках. Он как никто другой знаком с игрой на маленьких площадках и сможет наладить этот компонент».

Так конкретно звучало заявление Игоря Есмантовича, который вместе с наблюдательным советом ЦСКА в один момент сбросил атомную бомбу в болотце июльского межсезонья. За считанные дни до старта тренировок клуб уволил тренера-чемпиона, которого коллеги из клубов КХЛ всегда отмечали в числе лучших в профессии — если не лучшим.

Заявление Есмантовича по формулировкам было очень расплывчатым, но главный показатель виден прекрасно: у ЦСКА — 43 шайбы за 20 матчей. Из 16 клубов в зоне плей-офф меньше не забивает никто, хотя год назад армейцы были третьими в лиге по голам. Конечно, поменялся состав — но является ли только это причиной?

Для начала никто так и не смог объяснить, почему Фёдоров, который никогда не работал тренером даже в качестве ассистента в детских лигах, является лучшей кандидатурой. Частично неопытных тренеров реабилитировал Дэвид Немировски (не работал тренером до назначения в «Торпедо», но создал чуть ли не самую яркую команду), но это лишь один пример.

Большинство тренеров в НХЛ — бывшие защитники, но они могут ставить атакующий хоккей. Высокий игровой интеллект игрока не гарантирует успешного превращения в клубного босса. Известный факт: хоккеисты «Финикса» говорили, что Уэйн Гретцки не мог донести до команды свои требования частично из-за того, что ему действия на льду казались крайне простыми. Одного из лучших распасовщиков в истории НХЛ Адама Оутса фанаты «Кэпиталс» вспоминают с ужасом — никакой системной игрой при нём не пахло, а Овечкин иногда выходил на матчи с чекерами четвёртого звена.

Фёдоров был генменеджером — оценить его на этом посту очень сложно. Его работа пришлась уже на эру «Роснефти», когда понравившихся русских игроков выкупали за 100 миллионов — но при этом при Сергее Викторовиче в клубе было полно непонятных легионеров. Патрик Дэвис, Бен Игер, Брендон Рид — эти люди до ЦСКА даже в европейских лигах играли в нижних звеньях, а армейцы тратили на них бесценные квоты.

Сам Никитин в своё время тоже начал тренерскую карьеру без раскачки — помните его назначение в тонущий «Авангард» первого сезона КХЛ? Но после этого он несколько лет проработал ассистентом — и в штабе Квартальнова, и вместе с Билялетдиновым в основной сборной. ЦСКА возглавил уже совсем другой тренер.

Фото: photo.khl.ru

Но дополнительно спросим: а этот состав ЦСКА вообще предназначен для того, чтобы катать полутораминутные карусели в чужой зоне? Нет, он явно подобран под Никитина, и новички, которые приходили в команду весной, подходили именно под его стиль.

Нордстрём в НХЛ — чистый чекер четвертого звена. Валльмарк в “Каролине” когда-то был тем центром, с которым начинал энхаэловскую карьеру Андрей Свечников. Свеч в итоге предсказуемо занял место в топ-6, а его шведский партнер так остался центром четвёртого звена, хотя он креативнее того же Нордстрёма. Сведберг — огроменный оборонительный защитник. По Плотникову вы и так знаете.

Добавим к этому, что вся потенциальная линия центров команды Валльмарк — Нордстрём — Андронов — Светлаков — Соркин — это больше оборонительные игроки, чем атакующие. Из явных креативщиков в составе выделялся только Окулов. И за полтора месяца Фёдоров должен был заставить ультрасистемную команду, похожую на «Лос-Анджелес» Дэррила Саттера, играть как-то комбинационно? Вряд ли кому-то это под силу.

Фото: photo.khl.ru

При этом у ЦСКА были игроки, которые могли встроиться в такой стиль, но они не подошли как раз под стиль Никитина. «Металлург» разжился целой техничной армейской тройкой (Лайпсик, Коростелев, Голдобин).

Толчинского продали в «Авангард» в тот период, когда он не всегда проходил в состав — в результате победную песню пел именно он. За четверых человек ЦСКА получил только деньги, которых у клуба и так завались.

Допустим, что Фёдоров на самом деле всё делает правильно — только игроки ЦСКА запарывают те комбинации, что им рисуют на планшетке. Посмотрим статистику.

Совсем плохая картинка. Получается, что ЦСКА стал хуже и в обороне — но там Иван Федотов со своими 93,8% сэйвов скрывает то, что армейцы стали больше позволять у своих ворот. Но, может быть, за сезон КХЛ стала более закрытой? Давайте сравним ожидаемые голы ЦСКА с другими топ-клубами.

И снова ой. Меньше ЦСКА в этой выборке создал только СКА, который в последнее время сильно потерял в звёздном таланте и пытается закрыть эту брешь количеством и молодыми топ-проспектами.

На примере двух матчей — с «Амуром» (1:5) и «Спартаком» (3:4 ОТ) — посмотрим, в чём проблема. «Спартак» — это почти максимально приближённая к среднему уровню КХЛ команда, «Амур» к моменту визита в Москву только-только обживался с новым тренером — в прошлых сезонах проблем с такими соперниками возникало мало.

Первое, на что обращаешь внимание, — ЦСКА моментами просто не знает, что делать с шайбой. Когда они пытаются выйти из своей зоны, то часто теряют темп (как в шахматах), устраивая лишнюю перепасовку и позволяя сопернику перестроиться в обороне. Попытка разогнать атаку длинным пасом заканчивается либо тем, что её перехватывает чужая оборона за воротами, либо пробросом.

Вот комичная смена в матче с «Амуром»: сначала у Плотникова брак в обработке шайбы — потом Светлаков легко втыкается в Йордана, теряя несколько секунд. Потом идёт вброс — и уже в зоне армейцы пару раз только бросают с дальних позиций, пытаются цепляться за шайбу, но проигрывают единоборства. ЦСКА в зоне не закрепляется, и «Амур» проводит опасную контратаку, пройдя площадку буквально за пару передач.

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Интересных вариантов не так много — например, в первом периоде против «Спартака» молодой Полтапов периодически уходил за чужие ворота и пытался как-то обострять из «офиса Гретцки». В остальном, не считая пары удачных пасов на пятак в начале игры, всё было тоскливо — те же неточные длинные передачи, возилово по периметру без бросков. Показательно, что ЦСКА — последний клуб лиги по удалениям соперников; частично это показывает то, что игроки не принимают решений, усложняющих жизнь чужим защитникам.

С агрессивностью тоже всё не очень — команда часто пытается навязать борьбу, но действует хаотично и проигрывает единоборства. В прессинге ЦСКА по привычке прошлых лет встречает соперника за воротами двумя форвардами, но они, кажется, не готовы идти до конца. Противник спокойно разбивает построение, отрезает оставшихся наверху игроков. Например, вот тут Максим Цыплаков убегал «один в ноль», но не забил.

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Главным позитивным моментом на старте сезона было большинство, реализация которого в какой-то момент превышала 30%. Сейчас произошла коррекция до 23,5%, что всё равно больше прошлого сезона. Однако надо учитывать, что розыгрыш лишнего чаще зависит от помощника — а Никитин забрал с собой только отвечавшего за оборону Дмитрия Юшкевича.

ЦСКА даёт много игрового времени молодежи — частично это связано с травмами ведущих игроков, но ещё и выглядит немного форсированным. Матвей Гуськов ярко бахнул в дебютных матчах, но очень быстро растворился в атакующих потёмках армейцев. При этом уже состоявшиеся игроки сбавляют — тот же Окулов, который летом мог уехать в НХЛ, пару раз не попадал в состав. Чистый снайпер Сошников в четвертой тройке совсем погрустнел и вчера отправился в «Авангард».

Фото: photo.khl.ru

Но сложно винить в этой ситуации одного Фёдорова — его внезапно бросили на амбразуру в самое неподходящее время, заранее надавили требованием какого-то невиданного хоккея на фоне трёх финалов Никитина из трёх возможных. Он тренирует лишь полтора месяца — вопросов больше к тем, кто назначил неопытного тренера, а сейчас и продавил его в штаб олимпийской сборной.

Менеджмент ЦСКА в свое время сделал правильное решение, уйдя от бесконечной ротации по-квартальновски, создав усеченный, но более сбалансированный состав. Однако потолок зарплат застал Есмантовича и весь клубный офис врасплох (наверное, там до последнего не верили, что его введут) — и клуб начал раздавать игроков либо бесплатно, либо за денежные компенсации. Мешок рублей голы не забивает — это банальность.

Ну а сам Фёдоров наверняка будет набираться опыта и расти — проблема лишь в том, что КХЛ это не полигон для начинающих тренеров. А это значит, что адаптация будет болезненной.