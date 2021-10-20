С кем лучшие сборные мира поедут на Олимпиаду? Все штабы главных претендентов на медали

На этой неделе наконец-то был объявлен тренерский и руководящий штаб сборной России по хоккею на Олимпийских играх 2022 года. В затянувшейся саге поставлена финальная (если не произойдёт очередных внеплановых изменений) точка – в столицу Китая российская сборная отправится под руководством Алексея Жамнова. Россияне стали последним участником Олимпиады, кто определился с ответственными за выступление на главном турнире четырёхлетия. Изучаем все штабы главных претендентов на медали Игр.

Сборная России

Менеджер по работе с игроками НХЛ: Илья Ковальчук

Главный тренер: Алексей Жамнов

Ассистенты тренера: Сергей Фёдоров, Алексей Кудашов, Сергей Гончар, Евгений Набоков

Советники главного тренера: Игорь Есмантович, Валерий Каменский

Глава службы скаутинга: Владимир Малахов



На тренерской лавке помогать Жамнову будут главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров, наставник московского «Динамо» Алексей Кудашов, находящийся без работы в клубе Сергей Гончар и тренер вратарей «Сан-Хосе Шаркс» Евгений Набоков. В подобном составе (за исключением Набокова) тренерский штаб дебютирует на Кубке Первого канала, тогда как на Кубке Карьяла работать с командой будет Олег Браташ, на днях возглавивший молодёжную сборную России.

На своей пресс-конференции новоиспечённый главный тренер сборной России заявил, что олимпийский чемпион 2018 года Илья Ковальчук назначен на пост генерального менеджера национальной команды. Но уже на следующий день в Федерации хоккея России внесли корректировку в слова Жамнова, подчеркнув, что Ковальчук будет выполнять функции менеджера по работе с игроками НХЛ. Также учреждены должности советников главного тренера – их займут президент ЦСКА Игорь Есмантович и член экспертного совета при ФХР, вице-президент КХЛ Валерий Каменский. За скаутинг в сборной будет отвечать знаменитый в прошлом хоккеист Владимир Малахов.

На всё той же пресс-конференции Жамнов заодно сообщил, что Олег Знарок будет исполнять функции его консультанта. И для начала хотелось бы понять, чем должность консультанта отличается от поста советника, однако этого мы рискуем не узнать, ведь в официальном пресс-релизе фамилии Знарка уже не оказалось. Как не оказалось там и Валерия Брагина, чей контракт с ФХР до сих пор не расторгнут, и чисто формально именно рулевой СКА на данный момент числится главным тренером сборной.

Сборная Канады

Генеральный менеджер: Даг Армстронг

Ассистенты генерального менеджера: Кен Холланд, Рон Фрэнсис, Роберто Луонго, Дон Суини, Скотт Салмонд

Главный тренер: Джон Купер

Ассистенты тренера: Барри Тротц, Брюс Кэссиди, Питер Дебур

Канадская федерация хоккея определилась с фигурой генерального менеджера сборной ещё в декабре 2020 года. На тот момент перспектива участия сильнейших хоккеистов планеты в олимпийском турнире оставалась крайне туманной, но в Канаде уже объявили, что если НХЛ поедет в Китай, то формировать состав команды будет многоопытный Даг Армстронг.

Ранее 57-летний Армстронг возглавлял управленческий штаб сборной Канады на победном Кубке мира — 2016 в Торонто. Также канадский функционер работал в структуре менеджмента канадских команд на победных Олимпиадах в 2010 и 2014 годах, а также чемпионатах мира в 2007 и 2016 годах. Послужной список функционера внушает уважение, даже если говорить только о его международном опыте. Но не стоит забывать и о том, что под управлением Армстронга в 2019 году «Сент-Луис Блюз» стал обладателем Кубка Стэнли. Так что уроженец Онтарио умеет собирать победные команды на всех уровнях.

Заморачиваться с выбором главного тренера канадский функционер не стал и просто назначил на этот пост лучшего специалиста последних лет в мировом хоккее наставника «Тампа-Бэй» Джона Купера. Под руководством 54-летнего тренера «молнии» выиграли два последних Кубка Стэнли, а в 2015 году проиграли только в финальной серии. Купер уже работал со сборной на чемпионате мира 2017 года, где «кленовые» завоевали серебряные медали.

Помогать Куперу будут главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц, главный тренер «Бостона» Брюс Кэссиди и главный тренер «Вегаса» Питер Дебур. Все перечисленные специалисты в своих карьерах добирались как минимум до финала Кубка Стэнли: Тротц выиграл трофей в 2018 году с «Вашингтоном», а Кэссиди и Дебур проиграли финальные серии с «Бостоном» (2019) и «Сан-Хосе» соответственно. Каждый из перечисленных специалистов давно зарекомендовал себя на уровне НХЛ, и столь именитого тренерского подбора тренеров в Пекине больше ни у кого не будет и близко.

Сборная США

Генеральный менеджер: Стэн Боумэн

Ассистент генерального менеджера: Билл Герин

Главный тренер: Майк Салливан

Ассистенты тренера: Тодд Рирден, Дэвид Куинн, Джон Хайнс, Райан Миллер

Отвечать за формирование состава сборной США будет один из самых опытных функционеров НХЛ Стэн Боумэн. Функционер является вице-президентом и генеральным менеджером команды «Чикаго». С «чёрными ястребами» специалист работает с 14 июля 2009 года. Боумэн завоевал с командой три Кубка Стэнли — в 2010, в 2013 и в 2015 годах.

«Ожидания высокие, и мы знаем, что это станет для нас испытанием. Мы готовы закатать рукава и взяться за работу. Мы хотим пригласить лучших специалистов, и никакой предвзятости в этом вопросе не будет. Роль тренера, очевидно, крайне важна, именно он поможет нам выбрать состав на турнир. Мы не станем спешить», – говорил Боумэн сразу после назначения на должность.

В результате «звёздно-полосатых» повезёт в Пекин двукратный обладатель Кубка Стэнли Майк Салливан, возглавляющий в НХЛ «Питтсбург». Его помощниками стали Тодд Рирден, Дэвид Куинн, Джон Хайнс и Райан Миллер. Рирден помогает Салливану в «Пингвинз», а до этого был главным тренером «Вашингтона». Куинн работал главным тренером «Нью-Йорк Рейнджерс» с 2018 по 2021 год. Хайнс является действующим главным тренером «Нэшвилла». Экс-вратарь клубов НХЛ Миллер завершил карьеру в 2021 году после 18 сезонов в лиге.

Сборная Швеции

Менеджер по игрокам НХЛ: Петер Форсберг

Главный тренер: Юхан Гарпенлёв

Ассистенты тренера: Тодд Вудкрофт, Маркус Окерблом, Маркус Рагнарссон, Стефан Ладе

Консультанты тренера: Никлас Кронвалль, Хенрик Зеттерберг

Формация тренерского и руководящего штаба сборной Швеции довольно сильно напоминает ситуацию со сборной России. Главный тренер «Тре Крунур» Юхан Гарпенлёв до чемпионата мира никогда не работал в подобном качестве. Знаменитый в прошлом хоккеист ранее входил в тренерский штаб Рикарда Грёнборга, где в первую очередь отвечал за коммуникацию с игроками НХЛ.

Дебют Гарпенлёва в роли главного тренера обернулся грандиозным провалом – шведская сборная впервые в своей истории не смогла преодолеть барьер группового этапа на мировом первенстве. Очень больно набив шишки в Латвии, Юхан принял решение усилить свой штаб. Помогать Гарпенлёву собирать команду будут легендарные в прошлом шведские хоккеисты Никлас Кронвалль и Хенрик Зеттерберг. Бывшие игроки «Ред Уингз» стали консультантами Гарпенлёва в национальной команде. Никлас и Хенрик после завершения своих игровых карьер живут в Детройте и имеют постоянный доступ к своим соотечественникам, выступающим в НХЛ.

Ещё одним усилением штаба стало возвращение канадского специалиста Тодда Вудкрофта, работавшего в сборной Швеции на победном чемпионате мира 2017 года. Сам же Гарпенлёв планирует совершить две поездки за океан вместе со своими помощниками по тренерскому штабу – Маркусом Окербломом, Маркусом Рагнарссоном и тренером по работе с вратарями Стефаном Ладе. По словам главного тренера «Тре Крунур», наиболее важными это поездки станут для Ладе, так как Стефан давно не общался со шведскими голкиперами, играющими за океаном. Осуществлять общее управление командой будет ещё одна легенда шведского хоккея – Петер Форсберг.

Сборная Финляндии

Генеральный менеджер: Йере Лехтинен

Ассистент генерального менеджера: Ярмо Кекяляйнен

Главный тренер: Юкка Ялонен

Ассистенты тренера: Микко Маннер, Ари-Пекка Селин, Кари Лехтонен

Сборная Финляндии в полном объёме сохранила тренерский штаб, который привёл команду к золотым медалям на чемпионате мира 2019 года и серебряным медалям на мировом первенстве 2021 года. Работу с национальной командой продолжает один из лучших тренеров в истории финского хоккея Юкка Ялонен, а в его тренерский штаб входят известный методист Маннер, бывший наставник «Барыса» Селин и тренер по работе с вратарями Лехтонен.

Небольшие изменения коснулись лишь управленческого блока сборной. У обладающего довольно сложным характером Ялонена не сложились отношения с финнами, выступающими в НХЛ. Лучшие финские хоккеисты массово отказались от участия в ЧМ-2019, после чего Ялонен даже не стал приглашать их на следующий турнир. В беседе с финскими журналистами тренер подчеркнул, что не собирается упрашивать игроков выступать за родную страну. Схожая ситуация произошла и в отношениях тренера и хоккеистов «Салавата».

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Однако на олимпийском турнире обойтись игроками исключительно из европейских чемпионатов Ялонен точно не сможет. В том числе и в этой связи в руководство сборной вошёл генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен. 55-летний функционер является единственным европейцем, который занимает такую должность в североамериканской лиге. Неудивительно, что Ярмо прекрасно знает всех финнов, играющих в НХЛ, и находится с ними в тесном контакте. В Пекине он будет помогать генменеджеру национальной команды Йере Лехтинену. Ранее Кекяляйнен занимал аналогичную должность в сборной на Олимпиаде-2014, а также на Кубке мира — 2016.