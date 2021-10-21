Уволит ли «Сибирь» главного тренера? Главные инсайды КХЛ

В Континентальной лиге продолжается регулярный чемпионат, а мы подвезли вам новую порцию трансферных новостей, инсайдов и слухов. Без них в хоккее, как и в спорте в целом, никуда. Главные события в последнее время разворачиваются вокруг терпящей бедствие «Сибири».

Накануне Фастовский проводил совещание по Мартемьянову

По-прежнему туманны перспективы главного тренера «Сибири» Андрея Мартемьянова. Накануне гендиректор новосибирского клуба Кирилл Фастовский проводил специальное совещание и общался с представителями других специалистов. Судьба Мартемьянова-тренера в Новосибирске окончательна не ясна, всё может решиться в любую минуту или после первого же поражения в грядущей домашней серии.

При этом претендентов на возможное вакантное место хоть отбавляй. Тут и уже работавший в Новосибирске Андрей Скабелка, и Вячеслав Буцаев, и Сергей Светлов, кандидатура которого тоже рассматривается руководством. Есть, кстати, и вариант с Петерисом Скудрой, работавшим в «Сибири» ещё в помощниках у Дмитрия Квартальнова. Уж Скудра бы точно навёл в команде порядок и добавил ей новых эмоций. Латвийский специалист доверяет молодёжи. При нём, кстати, в «Торпедо» появились Ураков и Веряев, а в Риге заиграло много талантливых хоккеистов, которых сейчас нет в составе.

Кроме того, рассматривается вариант с заменой помощников Мартемьянова – Гольца и Атюшова. В общем, Фастовский спасается всеми способами, хотя сам давным-давно наработал на отставку. Руководитель «Сибири», к примеру, подписал контракт с очередным унылым и серым легионером Антоном Ведином, которого сегодня уже успели расторгнуть. Но у Фастовского в провалах команды виноваты все вокруг, кроме него самого.

«Авангард» «вёл» Сошникова уже два года, у Хартли была личная заинтересованность

Наконец-то «Авангард» заполучил в свои ряды хоккеиста, которого хотел видеть в составе ещё два года назад. Тогда Сошников, только вернувшийся из-за океана и «зажигавший» в Уфе, привлёк внимание главного тренера «ястребов» Боба Хартли. Руководство «Авангарда» выходило на своих уфимских коллег и предлагало за Никиту форварда Сергея Шумакова, ныне выступающего за «Автомобилист». Были и другие варианты, но «Салават» категорически отказывался отпускать одного из своих лидеров.

Теперь же всё срослось. Сошников скис в ЦСКА и перестал устраивать Сергея Фёдорова, поэтому армейцы сразу согласились обменять нападающего в омский клуб, таким образом расчистив платёжную ведомость. «Авангард», в свою очередь, заполучил хоккеиста, которого Хартли видит идеальным механизмом в своей системе игры. Никита призван заменить травмированного Сергея Толчинского.

Рылов был одной ногой в «Сочи», но переход Дыбленко помешал сделке

Яков Рылов, расставшийся со «Спартаком», должен был стать хоккеистом ХК «Сочи». Стороны практически ударили по рукам, а команде Андрея Назарова, учитывая все свалившиеся на неё болезни и травмы, как раз был нужен опытный защитник с хорошим броском. В результате подписание контракта с Рыловым сорвалось в том числе по причине перехода Ярослава Дыбленко из СКА. Финансовые возможности южан не самые грандиозные, поэтому контракт одного новичка банально не позволял им взять второго. Правда, бывший защитник армейцев с берегов Невы тоже стал солидным усилением для «леопардов».

Анисимов до последнего ждал предложений из НХЛ

Нападающий Артём Анисимов, вернувшийся в родной Ярославль, мог оказаться в «Локомотиве» ещё месяц назад. Но опытный форвард до последнего ждал и рассчитывал на предложения из Национальной лиги, поэтому не спешил подписывать соглашение с железнодорожниками даже на более выгодных условиях. Уж кто-кто, а Юрий Яковлев никогда людей уровня Анисимова деньгами не обижал. По всей видимости, пример Никиты Гусева, который вернулся в СКА из Северной Америки ещё раньше, тоже сыграл определённую роль в выборе Артёма. Теперь он, учитывая проблемы с центральными нападающими в сборной России, вполне может побороться за путёвку на Олимпиаду и уж точно способен получить вызов на один из этапов Евротура.

Артём Анисимов Фото: Derek Leung/Getty Images

Кутейкин близок к завершению карьеры и может стать тренером

«Куда-то пропал защитник Андрей Кутейкин», – задаются вопросом многие хоккейные болельщики. Возрастной игрок обороны, находящийся в статусе неограниченно свободного агента, близок к завершению карьеры и в ближайшее время планирует перейти к тренерской деятельности. Примеры Виталия Атюшова и Алексея Семёнова перед глазами, поэтому за Андрея с его гигантским хоккейным опытом можно быть спокойным. Без работы этот человек точно не останется.