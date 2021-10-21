«Папа, я подсел на эти таблетки». Экс-игрок НХЛ погиб в 31 год из-за отравления

23 августа грустные новости пришли из Северной Америки. Бостонский колледж объявил об уходе из жизни своего выпускника Джимми Хейза. Американскому хоккеисту был 31 год. У него остались жена и два маленьких ребёнка. Бывший игрок НХЛ скончался после празднования дня рождения сына, которому исполнилось два года.

Главным достижением в карьере нападающего стала серебряная медаль юниорского чемпионата мира 2007 года. В финальном матче «звёздно-полосатые» в сверхрезультативной встрече проиграли сборной России – 5:6. Автором победной шайбы стал Егор Аверин, сейчас защищающий цвета «Локомотива». Главной звездой той американской команды был Джеймс ван Римсдайк, ставший лучшим бомбардиром ЮЧМ с 12 (5+7) очками в 7 матчах. Сам Хейз на том турнире провёл семь матчей, в которых забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи.

Спустя год «Торонто Мэйпл Лифс» под общим 60-м номером выбрал Хейза на драфте Национальной хоккейной лиги. Однако за «кленовых листьев» Джимми сыграть так и не довелось. Несмотря на довольно высокий выбор на драфте, следующие два с половиной сезона нападающий провёл в составе родного колледжа Бостона. В 2009 году он снова примерил свитер национальной команды. Это произошло на молодёжном чемпионате мира, где американцы выступили неудачно, заняв лишь пятое место. Хейз сыграл шесть матчей, забросив две шайбы. Спустя год Джимми стал чемпионом Студенческой лиги США.

Статистика Джимми Хейза в НХЛ и в матчах за сборные США

В начале 2011 года внимание на хоккеиста обратили в системе «Чикаго» и подписали с ним контракт АХЛ. В сезоне-2011/2012 Джимми дебютировал в главной хоккейной лиге мира, сыграв 31 матч в составе «Блэкхоукс». В том же сезоне он впервые появился на льду в матчах Кубка Стэнли. За «ястребов» американец играл до сезона-2013/2014, в ходе которого он был обменян во «Флориду».

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Не сумев пробиться с «пантерами» в розыгрыш Кубка Стэнли, Хейз воспользовался приглашением сыграть за сборную США на взрослом чемпионате мира. Таким образом, американец собрал хет-трик из участий в мировых первенствах (по разу сыграв на ЮЧМ, МЧМ и ЧМ). В Минске «звёздно-полосатые» выступили неудачно, завершив турнир на стадии четвертьфинала, где проиграли сборной Чехии. Сам Хейз в Беларуси откровенно провалился, набрав лишь 1 (0+1) очко в 8 матчах, и больше не надевал свитер национальной команды.

При этом нападающий продолжал прогрессировать на уровне НХЛ. Сезоны-2014/2016 стали лучшими в его карьере. Сначала он забросил 19 шайб в 72 матчах за «Флориду», после чего добавил ещё 13 шайб в 75 матчах за «Бостон». В обоих сезонах Джимми являлся основным игроком в своих командах, практически не выпадая из заявок на матч. Резкий спад произошёл в сезоне-2016/2017, когда его игра буквально рухнула в пропасть. После 29 очков в предыдущем регулярном чемпионате он сумел записать в свой актив только 5 (2+3) результативных действий. И в «Бостоне» приняли решение отказаться от услуг хоккеиста.

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Последним клубом в карьере Джимми на уровне НХЛ оказался «Нью-Джерси», но и там Хейз не смог вернуться на прежний уровень. Всего в НХЛ Хейз принял участие в 334 встречах, в которых забросил 54 шайбы и отдал 55 результативных передач при общем показателе полезности «-29». Форвард завершил карьеру в 2019 году, а спустя два года скоропостижно ушёл из жизни.

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«Я потерял брата и лучшего друга. Всю жизнь мы всегда были «Джимми и Кевин» или «братья Хейзы». Я был вместе с ним с тех самых пор, как себя помню. Не хочу, чтобы было по-другому.

Будь то молодёжный хоккей, Бостонский колледж или НХЛ, ты проложил мне дорогу. Ты научил меня всему, что нужно знать, чтобы добиться успеха. Мой брат освещал своей улыбкой любое место, где бы ни появлялся. Он был забавным, искренним и самым добрым человеком из всех. Я никогда не забуду те моменты жизни, которые мы разделили. Те воспоминания, которые мы создали, останутся со мной. Я буду изо всех сил стараться, чтобы твоё наследие сохранялось.

Наш мир потерял выдающегося человека, и не знаю, буду ли я когда-нибудь таким же. Но пока мы не встретимся снова, я хочу сказать, что люблю тебя, Джим», – прокомментировал смерть старшего брата нападающий «Филадельфии» Кевин Хейз.

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После вскрытия патологоанатом не смог установить причину смерти бывшего игрока клубов НХЛ. В этой связи потребовалось проведение токсикологической экспертизы, и её результаты не обрадовали семью погибшего. На этой неделе стало известно, что в организме экс-хоккеиста были найдены опиоидный анальгетик фентанил и кокаин. В токсикологическом отчёте государственного медицинского эксперта Массачусетса причиной смерти указана «острая интоксикация, вызванная комбинированным действием фентанила и кокаина».

Вскрытие было проведено через два дня после его смерти, однако семья нападающего не знала об истинной причине его смерти до прошлой пятницы, когда они отправились в Нью-Джерси, чтобы почтить память погибшего перед матчем регулярного чемпионата НХЛ, в котором встречались два бывших клуба хоккеиста – «Нью-Джерси» и «Чикаго». Именно тогда вдова хоккеиста получила на руки токсикологический отчёт, приведший её в шок.

«Я в шоке. Была уверена, что это не связано с наркотиками. Правда думала, что это был сердечный приступ или что-то ещё, но не наркотики. В этом не было никакого смысла. Я так надеялась получить ясность о причине его смерти и была просто шокирована тем, что узнала», – цитирует вдову погибшего нападающего Кристен Boston Globe.

Близкие друзья нападающего также были удивлены полученным известием. Многие из них знали, что нападающий испытывал проблемы, связанные с неконтролируемым приёмом обезболивающих препаратов во время своей хоккейной карьеры. Некоторые из них знали, что он прошёл курс лечения, но жена и многие его друзья были уверены, что всё осталось позади.

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При этом отец хоккеиста прекрасно осознавал, чем всё может закончиться для его сына. «Я сам сидел на препаратах. Мне удалось с них соскочить, но я знаю, насколько сильна эта штука. Когда всё произошло, я испытал шок, но потом начал складывать вещи в голове… Я знаю, что такое зависимость, и я знаю всё о зависимости. Примерно 16 или 17 месяцев назад я заметил небольшие отклонения в поведении сына. Тогда я подошёл к нему и сказал: «Думаю, что у тебя есть проблема с таблетками». Какое-то время назад он получил травму, и мне кажется, что именно тогда он начал принимать эти обезболивающие.

Он позвонил мне через три недели и сказал: «Папа, я подсел на эти таблетки. Получил травму, начал принимать их и не смог остановиться». Я ответил: «Мы поможем тебе». Он поехал в одно место в Хаверхилле, где ему оказали необходимую помощь. Он был на пути к выздоровлению, но эта штука оказалась сильнее», – сказал отец нападающего.

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«Не хочу, чтобы его клеймили как наркомана. Если вы понимаете, о чём я говорю. Потому что он им не был. Джимми всем помогал. Он никогда никому не отказывал. Тори Крюг рассказывал мне, что, когда они посещали детскую больницу, Джимми буквально влюблялся в ребёнка. И тогда он возвращался туда через неделю. И потом ещё через неделю.

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Он был просто замечательным человеком, но эта зависимость слишком сильна. Если бы у меня была формула спасения, я обязательно рассказал бы её людям. Сейчас я просто надеюсь, что распространение истории Джимми может спасти чью-то жизнь. Если это может спасти кого-то от боли – отлично. Но это так грустно. Для этого просто нет рецепта. У вас есть отличный американский парень, который совершил ужасную ошибку и заплатил за неё жизнью», – добавил отец форварда.