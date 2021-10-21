Дуэль лучших оборон КХЛ! У «Салавата» продлилась победная серия, у ЦСКА — бессилие в атаке

ЦСКА продолжает лихорадить. Команда, которая кардинально сменила вектор развития в межсезонье, всё никак не может найти свою игру и периодически удивляет как с положительной, так и с отрицательной точек зрения. К примеру, подопечные Сергея Фёдорова, который несколько дней назад официально вошёл в тренерский штаб сборной России на Олимпийские игры, в начале октября уверенно с сухим счётом обыграли тогдашних лидеров Западной конференции из московского «Динамо», но уже в следующем матче не менее неожиданно проиграли «Куньлуню».

С тех пор армейцы чередуют выигранные встречи с поражениями: с минимальным преимуществом были обыграны «Спартак» и «Адмирал», но эти победы были добыты вперемежку с неудачными результатами с «Амуром» и всё тем же «Спартаком». При этом в последней игре с красно-белыми ЦСКА вёл в счёте за 19 секунд до окончания основного времени, но умудрился позволить сопернику перевести игру в овертайм, где дружина Бориса Миронова оказалась сильнее.

Долгое время у армейцев продолжаются проблемы в атаке. Команда очень мало забрасывает для претендента на плей-офф – всего 43 шайбы. Из участников Западной конференции меньше только у «Северстали».

Наверное, поэтому Сергей Фёдоров значительно перетасовал все атакующие сочетания. По сравнению с игрой со «Спартаком» изменения коснулись абсолютно всех троек. То же самое произошло и с защитными парами, при этом впервые с начала сентября в основе появился Богдан Киселевич.

У сегодняшнего соперника ЦСКА дела в последнее время, напротив, идут на лад. После неприятной серии из трёх поражений уфимцы одержали две убедительные победы. Что самое важное, в матчах с главными конкурентами по Восточной конференции – магнитогорским «Металлургом» (5:2) и челябинским «Трактором» (6:1). Поэтому психологическое преимущество перед началом встречи определённо было на стороне гостей.

Тем не менее стартовый отрезок остался за москвичами, которые гораздо чаще заставляли вступать в игру Александра Шарыченкова. Отчасти в этом армейцам помогли два удаления у «Салавата», первое из которых привело к голу Артёма Сергеева. Сработала классическая комбинация с переводом с правого фланга и щелчком, которая уже не раз в этом сезоне проходила у хоккеистов ЦСКА.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Практически до конца первого периода хозяева не позволяли игрокам «Салавата» ничего создать в атаке, за исключением выхода Филипа Ларсена на рандеву с Иваном Федотовым. Однако бросок у датчанина вышел неудачным, и лишь на исходе стартовой трети, когда уфимцы впервые за матч получили право разыграть лишнего, юлаевцы восстановили паритет усилиями Александра Кадейкина, точно бросившего с кистей. Стоит похвалить и Степана Санникова, который закрыл обзор Федотову и не позволил тому среагировать вовремя.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

К несчастью для ЦСКА, второе удаление для них также обернулось пропущенной шайбой, и здесь во всей красе проявила себя финская тройка «Салавата». Сакари Маннинен изящной футбольной передачей нашёл Теэму Хартикайнена. Тот быстро направил шайбу в слот, где тут как тут находился никем не прикрытый Маркус Гранлунд. 60-му номеру уфимцев предоставили слишком много времени и свободного места – такие ошибки Маркус очень редко прощает.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В равных же составах игра продолжала проходить практически без опасных моментов, а те, что всё-таки возникали, в большинстве случаев были следствием ошибок игроков обороны, а не изящной игры в атаке. Тенденция на голы исключительно в большинстве продолжилась и в начале третьего периода – удаление Сергея Шмелёва, заработанное на исходе второй двадцатиминутки, реализовал Антон Слепышев, который оказался расторопнее всех на пятачке и грамотно подставил клюшку под тонкую передачу Константина Окулова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Но решающее и самое веское слово оказалось за подопечными Томи Лямся. В середине периода Хартикайнен отличным разрезающим пасом нашёл Маннинена, который с лёгкостью ушёл от Виктора Сведберга и с неудобной руки пробил не ожидавшего такого развития событий Шарыченкова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Сегодняшний матч стал дуэлью лучших оборон в КХЛ – до начала встречи «Салават» и ЦСКА занимали первое и второе место по наименьшему количеству пропущенных шайб – 38 и 42 соответственно. Лучше оказались уфимцы – у них продлилась победная серия, теперь составляющая три матча, а у ЦСКА – бессилие в атаке, которая в этот раз сподобилась лишь на голы в большинстве.