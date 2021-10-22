Шикарный финт Овечкина! Обыграл и отдал передачу, скользя по льду на одном колене

Ответ всем, кто считает, что Ови не умеет играть в пас. Как мог не забить Кузнецов?

«Вашингтон» набрал хороший ход на старте регулярного чемпионата НХЛ. После четырёх сыгранных матчей в активе команды Питера Лавиолетта три победы в основное время при одном поражении в овертайме. По набранным очкам «столичные» располагаются на первом месте в своём дивизионе на второй позиции во всей Восточной конференции. Минувшей ночью «Кэпиталз» одержали эффектную победу над «Нью-Джерси» (4:1), а главными действующими лицами в очередной раз стали российские хоккеисты.

Для начала Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Александр Овечкин нарисовали полностью российский гол едва ли не в лучших традициях знаменитой «русской пятёрки» «Детройта». Кузнецов начал атаку из средней зоны, выполнил передачу на Орлова, тот переадресовал шайбу Овечкину, а затем сам Дмитрий успел на добивание после того, как Скотт Уэджвуд справился с выстрелом Ови.

В середине третьего периода Овечкин снова отметился голевой передачей в эпизоде с голом соотечественника – но на этот раз успех праздновал уже Кузнецов. Благодаря ассистентскому дублю Александр Великий вышел на 32-е место в списке лучших бомбардиров за всю историю НХЛ. В его активе стало 1328 (734+594) очков в 1201 матче в лиге. Россиянин обошёл Пьера Тарджона (1327 баллов) и Жильбера Перро (1326 очков). Стоит заметить, что на 31-м месте рейтинга располагается Майк Гартнер, в активе которого 1335 баллов.

Новость по теме Овечкин набрал 1328 очков и вышел на 32-е место по результативности в истории НХЛ

Однако в этом матче Овечкин легко мог оформить и ассистентский хет-трик, если бы чуть точнее удачливее оказался всё тот же Кузнецов. В одном из эпизодов 36-летний нападающий совершил роскошную серию финтов. Сначала Овечкин ушёл из-под опеки словацкого форварда «дьяволов» Томаша Татара, затем сумел сохранить контроль над шайбой в борьбе с Доусоном Мерсером, после чего, уже скользя на одном колене по льду, Александр выполнил идеальную передачу на Кузнецова, отрезав от игры оставшихся трёх игроков «Нью-Джерси». Одной серией финтов Александр умудрился выключить из игры всю пятёрку хозяев. Вишенкой на торте должен был стать точный бросок Кузнецова, но Евгению отличиться не удалось.

ВИДЕО.

«Вот почему Ови навсегда останется моим любимым игроком. Он чертовски электрический!», — написал один из фанатов Овечкина в «твиттере» под видео с мощным проходом Александра сквозь нескольких соперников

Свой следующий матч «Вашингтон» проведёт уже 23 октября, в очень удобное время для российского зрителя. В 20:00 мск «Кэпиталз» начнут игру регулярного чемпионата с «Калгари», и в этой встрече Александр будет стремиться к продолжению серии с набранными очками, которая на данный момент составляет четыре матча со старта сезона.

В начале этой регулярки Овечкин отметился 8 (4+4) результативными действиями. В последний раз настолько мощно он стартовал четыре года назад. Тогда на его счету было семь заброшенных шайб и одна голевая передача. Больше результативных баллов набирал лишь на старте сезона-2009/2010 — девять.