Свечников отрабатывает контракт на $ 62 млн. Забил уже 4 гола в трёх играх сезона НХЛ!

Перед драфтом-2018 Андрей Свечников рассматривался как новый элитный вингер НХЛ и «второй Овечкин». На драфте он, как известно, уступил первую позицию «новому Линдстрёму» Расмусу Далину, но Андрею от этого стало только лучше — он попал в «Каролину», которая незадолго до того поменяла владельца и начала выбираться из серого существования последних лет.

Адаптация Свечникова в лиге быстрой не была — вы, может быть, помните, что начинал он свою энхаэловскую карьеру в четвёртом звене, хотя в тех «Ураганах» переизбытка талантливых вингеров не было. Но тренер-новичок Род Бриндамор так подводил новичка к энхаэловскому хоккею — и даже из четвертой тройки он выбил 30-очковый сезон.

Сезон-2019/2020 запомнился сразу двумя «лакроссами», которые в России заслуженно переименовали в «голы Свечникова», но вы знаете, что случилось потом. Прошлый сезон, последний на контракте новичка, должен был стать прорывным для Андрея — и не сказать, что 42 очка в укороченном сезоне (в пересчёт на 82 игры — 62) плохой результат. Но все ждали большего.

Тем не менее перед сезоном «Каролина» продлила Свечникова на 8 лет и $ 7,75 млн в год — и никто не заикнулся, что это переплата. Даже учитывая то, что потолок в НХЛ какое-то время будет расти медленнее из-за ковида — это отличный контракт на фоне того, что некоторых менеджеров НХЛ продавливают на 11-миллионные контракты (смотрим в сторону канадской границы).

The Athletic перед сезоном в рейтинге 100 лучших игроков лиги поместил Свечникова в группу вместе с Патриком Кейном, Ландескогом, Кутюрье и Йози. «Он имеет все атрибуты отличного игрока — габариты, скорость, мастерство и хоккейный интеллект. Нельзя сказать, что его продуктивность разочаровывает — но мы ждём от него выхода на следующий уровень. Он создаёт много шансов: по xG за два года он 13-й в лиге. Но пора и реализовывать моменты».

Свечников как будто прочитал этот рейтинг и ответил четырьмя шайбами в трёх матчах сезона. Сегодня у «Каролины» был особенно интересный соперник — «Монреаль». В унылом положении финалиста (4 поражения на старте) были частично виноваты и «Ураганы», утащившие по оффершиту Еспери Котканиеми и обрубившие глубину линии центров «Канадиенс».

Ни Прайса, ни Уэбера у «Монреаля» сейчас нет, и забивать им стало куда легче. Это не делает шайбу Свечникова менее классной: умный пас от Мартина Нечаса и отличный бросок Андрея с острого угла. После игры Бриндамор сказал, что чешско-русская связка «расцвела».

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Правда, несмотря на гол от Андрея, всё внимание было нацелено на Котканиеми. Финского центра предсказуемо освистали и забукали на монреальской арене. Возможно, это были те же самые люди, которые раньше писали, что Котканиеми круче выбранного выше него на драфте Свечникова. В ответ он забил свой первый гол сезона — да-да, даже для кино этот сюжетный поворот показался бы вымученным.

«Каролина» выиграла все три матча сезона — а «Монреаль», наоборот, все пять проиграл. Финалист прошлого сезона — единственная команда НХЛ без набранных очков.