Нулевые. 7 известных форвардов КХЛ, у которых до сих пор нет ни одного гола в сезоне

На календаре конец октября, однако регулярный сезон КХЛ уже движется к своей середине. Большинство хоккеистов, постоянно выходящих на лёд в своих клубах, уже успели открыть лицевой счёт, но есть и те, кто до сих пор обходится без забитых голов.

Рассказываем об известных нападающих нашей лиги, у которых нет ни одной заброшенной шайбы. В наш список попали только форварды, выступающие за свои команды с начала сезона, имеющие хорошее игровое время и не попадавшие надолго в лазарет из-за травм.

Юлиус Юнттила («Йокерит»)

Статистика: 14 игр, 0+6

Среднее игровое время: 13:24



30-летний финский форвард в своё время показывал неплохую снайперскую результативность в чемпионате Финляндии, но в КХЛ у него совсем не идёт. Первая попытка покорить нашу лигу закончилась для Юнттилы провалом в «Сибири», откуда его три года назад списали уже после 5 матчей, сейчас же Юлиус катается с «баранкой» за «Йокерит».



При этом и в прошлом сезоне Юнттила забил лишь 3 гола за «шутов» в 39 матчах, но наставник «Йокерита» Лаури Марьямяки неизменно продолжает давать ему игровое время.

Даниил Тарасов («Ак Барс»)

Статистика: 14 игр, 0+1

Среднее игровое время: 12:41



Тарасов пропустил треть матчей «Ак Барса» в этом сезоне и из-за этого вроде бы не совсем подходит под один из критериев этого списка. Но не упомянуть Даниила в тексте про «голеадоров наоборот» невозможно, ведь это очень странно, что лучший снайпер в кхловской истории московского «Динамо» не может забить ни одного гола в 14 матчах за новый клуб.



В подыгрыше в Казани Тарасов пока тоже бесполезен, и сейчас этот трансфер смотрится для «Ак Барса» однозначно провально. Особенно если кто-то в столице Татарстана рассматривал Даниила в качестве замены ушедшему в бело-голубой клуб Станиславу Галиеву.

Фото: Тухбатов Ильнар, photo.khl.ru

Джей Си Липон (ХК «Сочи»)

Статистика: 14 игр, 0+1

Среднее игровое время: 14:19



Липон всегда немало забивал по карьере, и прошлый год в КХЛ в составе рижского «Динамо» не стал исключением — 8 шайб за 37 матчей. Но в «Сочи» у нового фаворита Андрея Назарова пока не получается забить даже один гол. Да и в целом с набором очков очень туго.



Но от Липона «Сочи» откажется вряд ли. Кто же ещё будет так старательно выполнять установки нового тренера «леопардов»?

Егор Миловзоров («Сибирь»)

Статистика: 16 игр, 0+3

Среднее игровое время: 13:49



В Новосибирске максимально разочарованы местным воспитанником Миловзоровым, и с Егором действительно творится что-то странное. Даже Антон Ведин, расторгнутый накануне, сумел забить одну шайбу в сезоне за «снежинок» (да ещё и победную), Миловзоров же катается абсолютно вхолостую.



16 игр и 0 голов — уникальная статистика для 33-летнего форварда, который ещё два сезона назад был лучшим российским нападающим сибирского клуба.

Фото: Беззубов Владимир, photo.khl.ru

Дмитрий Кугрышев («Спартак»)

Статистика: 17 игр, 0+9

Среднее игровое время: 15:49



Удивителен ноль в графе забитых и у Дмитрия Кугрышева. 31-летний нападающий в любой команде был одной из ведущих опций нападения, умел неплохо завершить атаки со своего правого хвата, выходил в большинстве. В «Спартаке» же у Кугрышева уже 17 матчей, отличный айс-тайм — и ни одного гола. Странно.



Впрочем, Дмитрий хотя бы компенсирует своё голевое бессилие результативными передачами. У Кугрышева 9 ассистов, по этому показателю в «Спартаке» он уступает только Лехтеря.

Александр Авцин («Спартак»)

Статистика: 17 игр, 0+0

Среднее игровое время: 11:24



Ещё один спартаковец без голов. Авцин никогда не был большим снайпером, но свои 5-10 шайб за сезон всегда забивал. В красно-белом же клубе форвард уже 17 матчей подряд не может не только отличиться, но и вообще набрать хотя бы одно очко, и вряд ли за оставшуюся регулярку Авцин выбьет свою норму. Хотя игрок-то талантливый, достаточно мастеровитый, когда-то драфтованный «Монреалем», но раскрыться, судя по всему, ему уже не суждено.

Гинтс Мейя («Динамо» Р)

Статистика: 20 игр, 0+3

Среднее игровое время: 13:44

34-летний Гинтс Мейя — настоящая живая легенда для рижского «Динамо» и очень уважаемый хоккеист в Латвии. Этот форвард сыграл за клуб во всех сезонах КХЛ, и его до сих пор продолжают вызывать в национальную сборную. Вот только в нынешнем чемпионате толку от Мейи немного — лишь 0+3 в 20 матчах, притом что, судя по игровому времени, Гинтсу в «Динамо» не отводят исключительно роль чекера и чернорабочего.

Занятно, что у Мейи уже был в «Динамо» целый сезон без голов (2017/2018, 47 игр, 0 шайб), а в последний раз за рижан Гинтс забрасывал ещё в позапрошлом чемпионате. Прошлый турнир форвард заканчивал в чемпионате Латвии и Австрии, этим летом вернулся в обойму «Динамо», но голов от него в клубе по-прежнему не могут дождаться.