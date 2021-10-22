Эпичный промах на последних секундах! Якупов в отчаянии схватился за голову

После финала Востока, который называли лучшей серией в истории КХЛ и предлагали экранизировать, следующей встречи «Авангарда» с «Ак Барсом» пришлось ждать больше пяти месяцев.
«Авангард» приехал в Казань с шестиматчевой победной серией за плечами и прибавлениями в составе. Восстановился от травмы Петер Цегларик, Илья Каблуков отбыл дисквалификацию, а Никита Сошников, обменянный недавно из ЦСКА, впервые сыграл за новую команду. Да ещё в старте вышел Игорь Бобков, который до этого три года провёл в «Авангарде», но большую часть победного плей-офф смотрел со скамейки запасных, куда его оттеснил Шимон Грубец. В общем, счёты у «Ак Барса» с омичами серьёзные.
«Ак Барс» начал максимально агрессивно – разгонял атаку длинными пасами, прорывался по флангам, создавал постоянное давление у ворот Грубеца всеми четырьмя звеньями. «Авангард» в основном отбрасывался, и не всегда удачно. На пятой минуте Дамир Шарипзянов пытался выкинуть шайбу подальше, но её перехватил Роман Рукавишников, набросил, а дальше решающим стало мастерство Кирилла Петрова. Нападающий находился за лицевой линией, но исхитрился обработать шайбу и бросить из-под ноги с отрицательного угла.
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Собственные атаки «Авангарду» давались с большим трудом, но «Ак Барс» сам помог сопернику расшевелиться, когда Дмитрий Юдин получил две минуты за задержку соперника. Цегларик расположился на своём привычном месте в большинстве – в круге вбрасывания – и шикарно бросил в девятку, но хочется отдельно отметить великолепную передачу Ивана Телегина в падении!
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На ход матча этот гол, впрочем, не повлиял. Казань всё так же лихо катила и могла забивать ещё, но Грубец действовал надёжно и не раз спасал свою команду. Особенно опасным было добивание Дмитрия Воронкова на последней минуте периода. 21-летний нападающий отличился, но уже на старте второй двадцатиминутки. Уил перехватил шайбу, Лямкин замахнулся с синей линии, Емелин бросок заблокировал, но снаряд отскочил точно на клюшку Воронкову, который молниеносно разобрался с Грубецом.
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На этом временно команды немного успокоились, а точнее, «Авангард» перестроился и уже не давал хозяевам так вольготно атаковать. Опасные моменты были сведены к минимуму, все ждали ошибки другого. Она случилась – Воронков поехал в штрафбокс, но если первое своё большинство «Авангард» реализовал как по нотам, то во втором провалился. Илья Сафонов перехватил шайбу на выходе из своей зоны, промчался по флангу, закрыл шайбу корпусом, продавил Каски и расправился с вратарём.
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В меньшинстве «Ак Барс» отоборонялся, но в равных составах всё же капитулировал, когда не прошло и минуты с гола Сафонова. Потеря в своей зоне, теперь уже от «Ак Барса», быстрый бросок в исполнении Грицюка, на который Бобков среагировал, а на отскок – не успел. В столпотворении на пятачке казанцев самым расторопным оказался Владмир Жарков. 3:2 за шесть секунд до перерыва и ожидание яркой интригующей концовки!
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Третий период не разочаровал, команды подарили болельщикам обоюдоострый хоккей. «Авангард» серьёзно прибавил в атаке, «Ак Барс» тоже не отсиживался в обороне, оберегая преимущество в одну шайбу.
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Интрига держалась до последних секунд, когда шансище представился Якупову. Наиль бросал в упор, с пятака, но шайба полетела мимо. В отчаянии нападающий схватился руками за голову. Такой момент упустил «Авангард». Это был последний шанс продлить шестиматчевую победную серию, но в противостоянии Казани и Омска в первый раз за последние восемь матчей выиграли хозяева.
- 22 октября 2021
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