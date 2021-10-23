«Несокрушимый как скала». Бобровский реально вернулся — посмотрите на статистику

Кто говорил, что россиянин не стоит $ 70 млн? Сергей их не слушает и просто делает своё дело.

Перед стартом сезона The Athletic провёл анонимный опрос экспертов, куда вошли генменеджеры, главные тренеры и тренеры по вратарям, скауты и бывшие голкиперы, и составил рейтинг стартовых вратарей лиги. Сергей Бобровский был 24-м из 32, вот что о нём говорили эксперты:

«А он точно первый номер «Флориды»? Он может быть тем, кому платят все деньги, но если Спенсер Найт не будет стартером в первый день сезона, уверен, он станет им совсем скоро», — заявил один скаут.

«В прошлом году Боб временами выглядел совсем потерянным. Если оценивать его от одного до пяти (где 1 – высший балл), то он – четвёрка. Хотя мог бы быть единицей. Боб подходит к тому возрасту, когда его уже вряд ли можно изменить. Он тот, кто он есть. Думаю, «Флориде» лучше заняться развитием Найта, потому что именно он возьмёт верх», — считал один из бывших вратарей.

Статистика кричит — Бобровский вернулся

В самой «Флориде» перед стартом сезона настроения были совершенно другие. Новая команда, новые лица и огромные ожидания от «пантер», которые всё никак не могли воплотиться в жизнь. Бобровский был готов начать всё с чистого листа.

Естественно, что спрос с Бобровского гораздо больше, чем с других, ведь он – самый дорогой вратарь НХЛ. Но он старается игнорировать всю критику, недовольства, весь посторонний шум. Его работа никак не изменилась, всё, что нужно делать – не дать сопернику забить, а Бобровский всё-таки это умеет. Не зря же он выиграл две «Везины» и долгое время тащил на себе «Коламбус».

Просто с переходом во «Флориду» сбились какие-то настройки. Адаптация в новой команде затянулась, ожидания довлели, конкуренты за место в воротах играли удачно, а он нет, а ведь были ещё и травмы.

В тренировочном лагере к Бобровскому не было никаких претензий, и он остался первым номером «Флориды». «Каждый сезон даёт новую энергию, новую радость. Все начинают с нуля», — говорил он, а затем принялся подкреплять слова делами.

«Пантеры» провели четыре матча (все – с далеко не самыми слабыми соперниками) и добились четырёх побед. Бобровский приложил руку к трём из них – над «Питтсбургом», «Айлендерс» и «Колорадо». И его статистика просто кричит о том, что лучший на свете Бобровский вернулся.

2019/2020 2020/2021 2021/2022 % ОБ 90 90,6 94,4 % ОБ в равных составах 90,3 90,8 96,2 % ОБ в меньшинстве 87,2 85,8 89,7 %ОБ в опасных голевых моментах (в равных составах) 82,6 76,8 86,4 КН 3,23 2,91 1,99

Значительный качественный скачок всех показателей — заслуга Бобровского. Оборона «Флориды» осталась такой же, как была, — не самой надёжной, команда больше думает об атаке, часто заигрывается и пропускает контрвыпады, возложив заботы по их нейтрализации на плечи вратаря. А Бобровский тащит, читая действия соперников как открытую книгу. И не только в равных составах, но и в меньшинстве, за счёт чего «Флорида» прокачала этот компонент с 79,8% в прошлом сезоне до 86,4% в этом.

«Он несокрушим как скала»

Он играючи справляется с выходами один на один и два в одного, он спокоен, взвешен и максимально сосредоточен. В последнем матче с «Колорадо» Боб заложил основу победы в первом периоде, когда «лавины» могли забивать не одну, а две или даже три шайбы.

«Бобровский невероятен. Он делает сейвы, которые переворачивают ход игры. Всё, о чём мы можем его просить – быть спокойным и уверенным. И он справляется с этим блестяще. Мы полностью доверяем Бобу», — говорит нападающий Сэм Беннет.

«Он несокрушимый как скала», — добавил Кенневилль.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Статистика могла бы быть ещё лучше, если бы не первый матч с «Тампой» в котором россиянин пропустил целых четыре шайбы. В последних двух – только по одной. Круто, что Сергей олицетворяет каменную стену в воротах «Флориды», также круто, что «пантеры» поддерживают его усилия феноменальной результативностью. В итоге всем весело, все радуются победам и получают удовольствие от хоккея.

«У меня не было никаких мыслей о том, чтобы что-то доказать критикам или кому-то ещё. Я не слышу этих голосов. Я люблю свою работу и всегда был честен с хоккеем, как мог выкладывался и в играх, и в тренировках. И сейчас я просто стараюсь жить моментом. Моя установка – быть здесь и сейчас, а не думать о том, что было раньше и что будет дальше. Я здесь, и мне нравится быть здесь. Самое главное – идти день ото дня. Радоваться тому, что приезжаешь на арену. Радоваться, что ты с ребятами. Радоваться хоккею и не забегать вперёд. Просто облачаешься в обмундирование и получаешь удовольствие от того, что останавливаешь шайбу», — говорит Бобровский.

Конечно, надо учитывать, что прошло всего три матча и никто не знает, что будет дальше. Но после двух неоднозначных сезонов Бобровского есть за что похвалить. Ещё один интересный нюанс – октябрь статистически всегда был худшим месяцем Сергея в НХЛ (90,5% ОБ, КН 2,89). Обычно он разогревался ближе к зиме, а особенно мощно играл весной, ближе к плей-офф. Сейчас он начал сезон без раскачки, что должно придать ему дополнительной уверенности в себе. Во «Флориде» отмечают позитивные изменения в Бобровском и верят, что это только начало. «У него хороший подход, он провёл хорошее лето. Вместе с тренером вратарей Сергей поработал над многими моментами из прошлого сезона. Он многое улучшил по сравнению с первым сезоном – подогнал экипировку, работал над своей игрой. Он стал более уверенным и терпеливым», — считает Кенневилль.