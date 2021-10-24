Над Овечкиным возраст не властен. После 30 лет он уделывает всех легенд НХЛ

Русскую машину не остановить — пять матчей нового сезона, пять голов, и это в 36 лет. Овечкин выдаёт поистине сумасшедший график, который лишь укрепляет во мнении, что рекорд Уэйна Гретцки через несколько лет падёт.

Только вдумайтесь – с тех пор как Овечкину исполнилось 30 лет, никто в НХЛ не забил больше него. У Александра Великого 260 шайб за этот период, у ближайшего преследователя Брэда Маршана – 206. Где-то рядом – Драйзайтль, Макдэвид, Кейн и Мэттьюс.

Отрыв Овечкина мог бы быть чуть меньше, если бы Макдэвид не «сломался» в своём дебютном сезоне, а Мэттьюс дебютировал на год раньше, но он бы всё равно был. Личный рекорд Коннора на данный момент – 41 шайба за сезон, у Остона – 47. Несокрушимый Овечкин не сдаёт позиций и продолжает уделывать на голевом поприще не только своих ровесников, но и молодое поколение.

Да и старое тоже! По голам в среднем за игру Овечкин прямо сейчас выступает лучше, чем девять других лучших снайперов в истории лиги. Великий Гретцки в этом списке оказался в самом низу – его голевая результативность рухнула после достижения 30-летнего возраста. За последние девять лет карьеры он раздал кучу передач, но лишь трижды смог преодолеть планку в 30 голов за сезон.

Более 60% шайб Гретцки пришлось на его первые восемь сезонов в лиге, когда он шесть раз выигрывал снайперский титул и ни разу не забивал менее 50 голов. Именно в это время он заложил основу для своего рекорда, и в возрасте до 30 лет ему до сих пор нет (и, наверное, уже никогда не будет) равных. Даже стабильному Овечкину это было не по силам, да и сама игра в 1980-х и 2000-х отличалась как день и ночь.

Или взять Бретта Халла, который пока ещё удерживает четвёртое место в истории. Он на протяжении всей карьеры держал довольно высокую планку, которая ни разу не опускалась ниже 20 голов за сезон, однако треть своих шайб он забросил всего за три года в начале нулевых, после чего его продуктивность медленно, но всё-таки снижалась. После 30 лет Халл уже ни разу не добирался до 50 шайб.

Голы после 30 лет Матчи Голы в среднем за игру Горди Хоу 415 991 0,42 Фил Эспозито 391 686 0,57 Бретт Халл 328 729 0,45 Яромир Ягр 309 881 0,35 Марк Мессье 309 932 0,33 Майк Гартнер 297 650 0,47 Марсель Дионн 293 569 0,51 Александр Овечкин 260 442 0,59 Стив Айзерман 211 652 0,32 Уэйн Гретцки 188 592 0,32

Горди Хоу – уникальный игрок, самый возрастной хоккеист в истории лиги. Его карьера растянулась на 33 года и завершилась, когда он отпраздновал 52-летие. Он ни разу не забрасывал 50 шайб за год, шесть лет провёл в ВХА, ещё три года в начале 1970-х – на пенсии, но вернулся, чтобы играть вместе с сыновьями. Удивительное долголетие позволило Хоу забить большую часть своих голов уже после 30 лет. У некоторых хоккеистов вся карьера длится меньше, чем вторая половина у Горди!

То же самое можно сказать про Яромира Ягра и Марка Мессье. Оба закончили в НХЛ уже после 40 лет и вместе с Хоу входят в топ-4 игроков в истории по количеству матчей. Время неумолимо их настигало, в дело вмешивались травмы, продуктивность проседала (оба лишь по разу забросили более 40 шайб после 30 лет), но количество проведённых матчей вывело их в лидеры.

Ещё один уникум – Фил Эспозито. Он единственный в этом списке, кто после 30 только вошёл во вкус и четыре раза подряд выигрывал снайперскую гонку (до этого у него было два титула). Эти сезоны принесли ему 34% всех голов, а дальше статистика всё равно упала до 35-40 шайб за сезон. Достойный результат, даже великолепный, но не лучше, чем у Овечкина.

Если взять Эспозито за скобки, у Овечкина — самое незначительное среди других легенд проседание по голам в среднем за игру в возрасте до 30 и после 30. Эта разница составляет всего три сотых, то есть, по сути, результативность Александра Великого осталась на том же уровне, что и раньше. Александр уже забил после 30 лет больше, чем Гретцки или Айзерман, а ведь он ещё совсем не собирается заканчивать.

Голы до 30 лет Матчи Голы в среднем за игру Уэйн Гретцки 706 895 0,79 Стив Айзерман 481 862 0,56 Александр Овечкин 475 760 0,62 Яромир Ягр 457 852 0,54 Марсель Дионн 438 779 0,56 Бретт Халл 413 540 0,76 Майк Гартнер 411 782 0,53 Горди Хоу 386 776 0,5 Марк Мессье 385 824 0,47 Фил Эспозито 276 596 0,46

После 30 лет у Овечкина набралось четыре «Морис Ришара» и два не самых удачных года. В сезоне-2016/2017 всё объяснялось тем, что Барри Тротц воспитывал россиянина и учил отрабатывать в обороне, а прошлый сезон получился скомканным из-за ковида. Сам Александр этой осенью отмечал, насколько проще готовиться и играть при стандартном, а не сжатом графике. Великая Восьмёрка ударно начал сезон, такими темпами действительно можно догнать Ягра если не к Новому году, то к середине зимы так точно.

Самое интересное, что Овечкину даже необязательно поддерживать свой бешеный темп. Если он продолжит забивать по 0,59 голов за игру, то ему хватит трёх сезонов с хвостиком, чтобы догнать Гретцки. А если раскидать оставшиеся 160 голов до рекорда на пять лет (неспроста ведь именно на этот срок Александр заключил новый контракт), ему надо забивать в среднем «каких-то» 33 гола за сезон.

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Рекорд по голам за сезон в 36 лет Теэму Селянне 48 голов Рекорд по голам за сезон в 37 лет Джон Буцик и Брендан Шенахан 40 голов Рекорд по голам за сезон в 38 лет Бретт Халл 37 голов Рекорд по голам за сезон в 39 лет Горди Хоу 39 голов Рекорд по голам за сезон в 40 лет Горди Хоу 44 гола

И в НХЛ было немало случаев, когда игроки после 35 лет проводили выдающиеся сезоны. Для железного человека с уникальным снайперским даром эта задача видится вполне посильной. Овечкин всю карьеру творит чудеса и приближается к цели, которая раньше казалась абсолютно недосягаемой.