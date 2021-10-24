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Александр Овечкин — лучший среди легенд НХЛ по голам в среднем за игру после 30 лет

Над Овечкиным возраст не властен. После 30 лет он уделывает всех легенд НХЛ
Елена Кузнецова
Над Овечкиным возраст не властен
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Уэйн Гретцки, забивший более половины своих шайб в первые годы карьеры, скромно стоит в сторонке. Как и Халл, Ягр и Хоу.

Русскую машину не остановить — пять матчей нового сезона, пять голов, и это в 36 лет. Овечкин выдаёт поистине сумасшедший график, который лишь укрепляет во мнении, что рекорд Уэйна Гретцки через несколько лет падёт.

Только вдумайтесь – с тех пор как Овечкину исполнилось 30 лет, никто в НХЛ не забил больше него. У Александра Великого 260 шайб за этот период, у ближайшего преследователя Брэда Маршана – 206. Где-то рядом – Драйзайтль, Макдэвид, Кейн и Мэттьюс.

Отрыв Овечкина мог бы быть чуть меньше, если бы Макдэвид не «сломался» в своём дебютном сезоне, а Мэттьюс дебютировал на год раньше, но он бы всё равно был. Личный рекорд Коннора на данный момент – 41 шайба за сезон, у Остона – 47. Несокрушимый Овечкин не сдаёт позиций и продолжает уделывать на голевом поприще не только своих ровесников, но и молодое поколение.

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Да и старое тоже! По голам в среднем за игру Овечкин прямо сейчас выступает лучше, чем девять других лучших снайперов в истории лиги. Великий Гретцки в этом списке оказался в самом низу – его голевая результативность рухнула после достижения 30-летнего возраста. За последние девять лет карьеры он раздал кучу передач, но лишь трижды смог преодолеть планку в 30 голов за сезон.

Более 60% шайб Гретцки пришлось на его первые восемь сезонов в лиге, когда он шесть раз выигрывал снайперский титул и ни разу не забивал менее 50 голов. Именно в это время он заложил основу для своего рекорда, и в возрасте до 30 лет ему до сих пор нет (и, наверное, уже никогда не будет) равных. Даже стабильному Овечкину это было не по силам, да и сама игра в 1980-х и 2000-х отличалась как день и ночь.

Или взять Бретта Халла, который пока ещё удерживает четвёртое место в истории. Он на протяжении всей карьеры держал довольно высокую планку, которая ни разу не опускалась ниже 20 голов за сезон, однако треть своих шайб он забросил всего за три года в начале нулевых, после чего его продуктивность медленно, но всё-таки снижалась. После 30 лет Халл уже ни разу не добирался до 50 шайб.

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Голы после 30 летМатчиГолы в среднем за игру
Горди Хоу4159910,42
Фил Эспозито3916860,57
Бретт Халл3287290,45
Яромир Ягр3098810,35
Марк Мессье3099320,33
Майк Гартнер2976500,47
Марсель Дионн2935690,51
Александр Овечкин2604420,59
Стив Айзерман2116520,32
Уэйн Гретцки1885920,32

Горди Хоу – уникальный игрок, самый возрастной хоккеист в истории лиги. Его карьера растянулась на 33 года и завершилась, когда он отпраздновал 52-летие. Он ни разу не забрасывал 50 шайб за год, шесть лет провёл в ВХА, ещё три года в начале 1970-х – на пенсии, но вернулся, чтобы играть вместе с сыновьями. Удивительное долголетие позволило Хоу забить большую часть своих голов уже после 30 лет. У некоторых хоккеистов вся карьера длится меньше, чем вторая половина у Горди!

То же самое можно сказать про Яромира Ягра и Марка Мессье. Оба закончили в НХЛ уже после 40 лет и вместе с Хоу входят в топ-4 игроков в истории по количеству матчей. Время неумолимо их настигало, в дело вмешивались травмы, продуктивность проседала (оба лишь по разу забросили более 40 шайб после 30 лет), но количество проведённых матчей вывело их в лидеры.

Ещё один уникум – Фил Эспозито. Он единственный в этом списке, кто после 30 только вошёл во вкус и четыре раза подряд выигрывал снайперскую гонку (до этого у него было два титула). Эти сезоны принесли ему 34% всех голов, а дальше статистика всё равно упала до 35-40 шайб за сезон. Достойный результат, даже великолепный, но не лучше, чем у Овечкина.

Если взять Эспозито за скобки, у Овечкина — самое незначительное среди других легенд проседание по голам в среднем за игру в возрасте до 30 и после 30. Эта разница составляет всего три сотых, то есть, по сути, результативность Александра Великого осталась на том же уровне, что и раньше. Александр уже забил после 30 лет больше, чем Гретцки или Айзерман, а ведь он ещё совсем не собирается заканчивать.

Голы до 30 летМатчиГолы в среднем за игру
Уэйн Гретцки7068950,79
Стив Айзерман4818620,56
Александр Овечкин4757600,62
Яромир Ягр4578520,54
Марсель Дионн4387790,56
Бретт Халл4135400,76
Майк Гартнер4117820,53
Горди Хоу3867760,5
Марк Мессье3858240,47
Фил Эспозито2765960,46

После 30 лет у Овечкина набралось четыре «Морис Ришара» и два не самых удачных года. В сезоне-2016/2017 всё объяснялось тем, что Барри Тротц воспитывал россиянина и учил отрабатывать в обороне, а прошлый сезон получился скомканным из-за ковида. Сам Александр этой осенью отмечал, насколько проще готовиться и играть при стандартном, а не сжатом графике. Великая Восьмёрка ударно начал сезон, такими темпами действительно можно догнать Ягра если не к Новому году, то к середине зимы так точно.

Самое интересное, что Овечкину даже необязательно поддерживать свой бешеный темп. Если он продолжит забивать по 0,59 голов за игру, то ему хватит трёх сезонов с хвостиком, чтобы догнать Гретцки. А если раскидать оставшиеся 160 голов до рекорда на пять лет (неспроста ведь именно на этот срок Александр заключил новый контракт), ему надо забивать в среднем «каких-то» 33 гола за сезон.

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И в НХЛ было немало случаев, когда игроки после 35 лет проводили выдающиеся сезоны. Для железного человека с уникальным снайперским даром эта задача видится вполне посильной. Овечкин всю карьеру творит чудеса и приближается к цели, которая раньше казалась абсолютно недосягаемой.

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