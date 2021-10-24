Над Овечкиным возраст не властен. После 30 лет он уделывает всех легенд НХЛ

Русскую машину не остановить — пять матчей нового сезона, пять голов, и это в 36 лет. Овечкин выдаёт поистине сумасшедший график, который лишь укрепляет во мнении, что рекорд Уэйна Гретцки через несколько лет падёт.
Только вдумайтесь – с тех пор как Овечкину исполнилось 30 лет, никто в НХЛ не забил больше него. У Александра Великого 260 шайб за этот период, у ближайшего преследователя Брэда Маршана – 206. Где-то рядом – Драйзайтль, Макдэвид, Кейн и Мэттьюс.
Отрыв Овечкина мог бы быть чуть меньше, если бы Макдэвид не «сломался» в своём дебютном сезоне, а Мэттьюс дебютировал на год раньше, но он бы всё равно был. Личный рекорд Коннора на данный момент – 41 шайба за сезон, у Остона – 47. Несокрушимый Овечкин не сдаёт позиций и продолжает уделывать на голевом поприще не только своих ровесников, но и молодое поколение.
Да и старое тоже! По голам в среднем за игру Овечкин прямо сейчас выступает лучше, чем девять других лучших снайперов в истории лиги. Великий Гретцки в этом списке оказался в самом низу – его голевая результативность рухнула после достижения 30-летнего возраста. За последние девять лет карьеры он раздал кучу передач, но лишь трижды смог преодолеть планку в 30 голов за сезон.
Более 60% шайб Гретцки пришлось на его первые восемь сезонов в лиге, когда он шесть раз выигрывал снайперский титул и ни разу не забивал менее 50 голов. Именно в это время он заложил основу для своего рекорда, и в возрасте до 30 лет ему до сих пор нет (и, наверное, уже никогда не будет) равных. Даже стабильному Овечкину это было не по силам, да и сама игра в 1980-х и 2000-х отличалась как день и ночь.
Или взять Бретта Халла, который пока ещё удерживает четвёртое место в истории. Он на протяжении всей карьеры держал довольно высокую планку, которая ни разу не опускалась ниже 20 голов за сезон, однако треть своих шайб он забросил всего за три года в начале нулевых, после чего его продуктивность медленно, но всё-таки снижалась. После 30 лет Халл уже ни разу не добирался до 50 шайб.
|Голы после 30 лет
|Матчи
|Голы в среднем за игру
|Горди Хоу
|415
|991
|0,42
|Фил Эспозито
|391
|686
|0,57
|Бретт Халл
|328
|729
|0,45
|Яромир Ягр
|309
|881
|0,35
|Марк Мессье
|309
|932
|0,33
|Майк Гартнер
|297
|650
|0,47
|Марсель Дионн
|293
|569
|0,51
|Александр Овечкин
|260
|442
|0,59
|Стив Айзерман
|211
|652
|0,32
|Уэйн Гретцки
|188
|592
|0,32
Горди Хоу – уникальный игрок, самый возрастной хоккеист в истории лиги. Его карьера растянулась на 33 года и завершилась, когда он отпраздновал 52-летие. Он ни разу не забрасывал 50 шайб за год, шесть лет провёл в ВХА, ещё три года в начале 1970-х – на пенсии, но вернулся, чтобы играть вместе с сыновьями. Удивительное долголетие позволило Хоу забить большую часть своих голов уже после 30 лет. У некоторых хоккеистов вся карьера длится меньше, чем вторая половина у Горди!
То же самое можно сказать про Яромира Ягра и Марка Мессье. Оба закончили в НХЛ уже после 40 лет и вместе с Хоу входят в топ-4 игроков в истории по количеству матчей. Время неумолимо их настигало, в дело вмешивались травмы, продуктивность проседала (оба лишь по разу забросили более 40 шайб после 30 лет), но количество проведённых матчей вывело их в лидеры.
Ещё один уникум – Фил Эспозито. Он единственный в этом списке, кто после 30 только вошёл во вкус и четыре раза подряд выигрывал снайперскую гонку (до этого у него было два титула). Эти сезоны принесли ему 34% всех голов, а дальше статистика всё равно упала до 35-40 шайб за сезон. Достойный результат, даже великолепный, но не лучше, чем у Овечкина.
Если взять Эспозито за скобки, у Овечкина — самое незначительное среди других легенд проседание по голам в среднем за игру в возрасте до 30 и после 30. Эта разница составляет всего три сотых, то есть, по сути, результативность Александра Великого осталась на том же уровне, что и раньше. Александр уже забил после 30 лет больше, чем Гретцки или Айзерман, а ведь он ещё совсем не собирается заканчивать.
|Голы до 30 лет
|Матчи
|Голы в среднем за игру
|Уэйн Гретцки
|706
|895
|0,79
|Стив Айзерман
|481
|862
|0,56
|Александр Овечкин
|475
|760
|0,62
|Яромир Ягр
|457
|852
|0,54
|Марсель Дионн
|438
|779
|0,56
|Бретт Халл
|413
|540
|0,76
|Майк Гартнер
|411
|782
|0,53
|Горди Хоу
|386
|776
|0,5
|Марк Мессье
|385
|824
|0,47
|Фил Эспозито
|276
|596
|0,46
После 30 лет у Овечкина набралось четыре «Морис Ришара» и два не самых удачных года. В сезоне-2016/2017 всё объяснялось тем, что Барри Тротц воспитывал россиянина и учил отрабатывать в обороне, а прошлый сезон получился скомканным из-за ковида. Сам Александр этой осенью отмечал, насколько проще готовиться и играть при стандартном, а не сжатом графике. Великая Восьмёрка ударно начал сезон, такими темпами действительно можно догнать Ягра если не к Новому году, то к середине зимы так точно.
Самое интересное, что Овечкину даже необязательно поддерживать свой бешеный темп. Если он продолжит забивать по 0,59 голов за игру, то ему хватит трёх сезонов с хвостиком, чтобы догнать Гретцки. А если раскидать оставшиеся 160 голов до рекорда на пять лет (неспроста ведь именно на этот срок Александр заключил новый контракт), ему надо забивать в среднем «каких-то» 33 гола за сезон.
|Рекорд по голам за сезон в 36 лет
|Теэму Селянне
|48 голов
|Рекорд по голам за сезон в 37 лет
|Джон Буцик и Брендан Шенахан
|40 голов
|Рекорд по голам за сезон в 38 лет
|Бретт Халл
|37 голов
|Рекорд по голам за сезон в 39 лет
|Горди Хоу
|39 голов
|Рекорд по голам за сезон в 40 лет
|Горди Хоу
|44 гола
И в НХЛ было немало случаев, когда игроки после 35 лет проводили выдающиеся сезоны. Для железного человека с уникальным снайперским даром эта задача видится вполне посильной. Овечкин всю карьеру творит чудеса и приближается к цели, которая раньше казалась абсолютно недосягаемой.
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