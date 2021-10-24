Первый покер в сезоне КХЛ! Латвийский клуб развалился после ухода Зубова

Российский тренер мог вывести рижское «Динамо» в плей-офф, а теперь там начался бардак и раздрай.

На днях рижское «Динамо» объявило о прекращении сотрудничества с главным тренером Сергеем Зубовым. Российский специалист покинул столицу Латвии по семейным обстоятельствам. Поговаривают, что у «Динамо» по-прежнему есть серьёзные проблемы с финансами и с взаимосвязанными с ними вещами. То бишь, по сути, со всем ключевым: от перелётов и проживания до банальных вопросов вроде спортивного инвентаря и питания.

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«Скажем так, это не было совсем неожиданно. Всё произошло по семейным обстоятельствам, и мне бы не хотелось это комментировать. Но скажу, что Зубов – очень великий тренер, который создал хорошую команду. Мы с ним все подружились. Как вы помните, была поставлена минимальная цель – попасть в плей-офф. И он её фактически выполнял вместе с нами.

Для команды эта цель остаётся и в дальнейшем. А семейные обстоятельства… Семья – это самое главное для человека. Я сказал, что нужно решать вопрос так, как Сергей его видит. В этой ситуации мы просто его поддержали», – заявил «Чемпионату» председатель совета директоров «Динамо» Юрис Савицкис, комментируя уход Зубова.

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Зубов шёл с динамовцами по турнирной таблице вполне прилично, учитывая скромные возможности рижан. Хотя лимита на легионеров в Латвии нет, поэтому выбор у «Динамо» в плане комплектования состава лучше того, который есть в российских командах похожего уровня вроде ХК «Сочи», «Витязя», «Нефтехимика», «Адмирала» или «Амура». Там особо не разгуляешься, всё строго.

В принципе, по итогам регулярного чемпионата латвийский клуб действительно мог рассчитывать на попадание в плей-офф и выполнить поставленную задачу. Предпосылки для этого имелись, хотя, конечно, борьба за восьмёрку в любом случае получилась бы сложной.

Теперь же, после ухода Зубова, в «Динамо» начался самый настоящий бардак и раздрай. Обязанности главного тренера возложены на местного специалиста Валерия Кулибабу, который сразу же развалил все звенья и большинство, поставленное команде ранее.

В отчётной гостевой встрече с «Йокеритом» на рижское «Динамо» было больно смотреть. Такое ощущение, что встречались команды с разных планет. Хозяева буквально издевались над соперником, отправив в ворота динамовцев восемь безответных шайб. Причём, голы залетали на любой вкус, а уровень игры гостей банально не соответствовал уровню КХЛ.

Главным же героем противостояния стал праворукий центральный нападающий «джокеров» Джордан Шрёдер. Тот самый, которого слухи сватали в минское «Динамо», но этот обмен оказался «уткой».

Интересно, что сперва американец оформил первый в карьере хет-трик, а затем с лёта эффектно забросил и четвёртую шайбу. Есть первый покер в сезоне КХЛ! Всего на счету Шрёдера в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги 20 проведённых матчей, в которых он набрал 19 (8+11) результативных баллов при показателе полезности «-6».

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«Динамо» же при таком отношении к делу и с таким настроем на матчи (точнее, с его полным отсутствием) о плей-офф может только мечтать. Похоже, латвийцам светит место в конце турнирной таблицы. Но, в принципе, рижанам не привыкать. Результата в последние годы они всё равно не показывают. Жаль только местных болельщиков, искренне любящих хоккей.