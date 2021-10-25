Мощный дебют Лехтонена в СКА! Финн помог петербуржцам перевернуть игру с «Авангардом»

Новичок невских армейцев показал товар лицом уже в первом матче после возвращения в КХЛ. К такому «ястребы» были не готовы.

Действующие чемпионы КХЛ из «Авангарда» потихоньку выбираются из той ямы, в которой они оказались в начале текущего сезона. Хотя подопечные Боба Хартли и потерпели поражение в последней игре с «Ак Барсом», до него «ястребы» выдали шестиматчевую победную серию и укрепили свои позиции в середине Восточной конференции. Правда, до лидирующей группы добраться будет тяжеловато – до начала сегодняшней встречи отставание омичей от располагающихся на четвёртом месте казанцев составляло шесть очков. Однако по сравнению с командой Дмитрия Квартальнова у «Авангарда» было два матча в запасе. Но даже с ними лидирующее трио Востока – магнитогорский «Металлург», «Трактор» и «Салават Юлаев» — пока выглядит для «ястребов» недосягаемым.

Приехавший в гости к проводящим последний сезон в подмосковной Балашихе омичам СКА по-тихому забрался на первое место на Западе. У петербуржцев не было продолжительных победных серий (максимум – три подряд), как у тех же московского «Динамо» и «Йокерита», но они всё равно оказались в лидирующей позиции. Одним из главных факторов успеха команды Валерия Брагина является надёжная игра Ларса Юханнсона. В этом сезоне на счету шведского голкипера уже семь (!) сухих матчей, включая два последних – с «Йокеритом» и «Куньлунем».

Но уже в самом начале встречи с «Авангардом» его серия без пропущенных шайб прервалась. Невские армейцы выстояли в меньшинстве после необязательного удаления за нарушение численного состава уже на первой минуте встречи, но затем, уже в формате «пять на пять», упустили стремительную контратаку хозяев. Владимир Жарков отправил Арсения Грицюка в длительный забег, и тот, вчистую выиграв гонку за шайбой у Оскара Фантенберга, внешне легко переиграл Юханссона и открыл счёт. 20-летний форвард в отличной форме – он набирает очки уже четыре матча подряд, а в последних шести встречах на его счету шесть результативных действий!

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«Авангарду» удалось реализовать самый опасный момент за первый период. В остальное время атак, которые несли серьёзную угрозу какому-либо из вратарей, было не так много. В основном с шайбой находились хоккеисты СКА. Однако они пытались разыграть, что называется, до верного, нанеся всего четыре броска за стартовую двадцатиминутку. Хозяева бросали в два раза чаще, но также больше не смогли пробить Юханссона. Игра была очень осторожной – последние восемь с половиной минут первой трети прошли без пауз.

В начале второго периода петербуржцы получили первую возможность реализовать численное преимущество. В первой бригаде большинства Валерий Брагин выпустил финского защитника Микко Лехтонена, который сегодня дебютировал за СКА, – и не прогадал. Новичок санкт-петербургской команды сразу дал результат – его щелчок после передачи Никиты Гусева оказался голевым. Находившийся на линии броска Йоонас Кемппайнен помешал Шимону Грубецу увидеть шайбу, которую Лехтонен пустил по низу.

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Но одним голом финский дебютант лидеров Запада не ограничился. Спустя две минуты «Авангард» вновь был вынужден отбывать двухминутный штраф, и на этот раз Лехтонен выступил уже в качестве ассистента. Микко едва не повторил прошедшую в предыдущем большинстве комбинацию с Никитой Гусевым, но вместо броска отдал пас в правый круг вбрасывания. Находившемуся там Марату Хуснутдинову хватило всего двух касаний, чтобы обработать шайбу и вывести СКА вперёд.

Пока «ястребы» пытались прийти в себя после двойного удара, поймавшие кураж гости увеличили отрыв до двух голов. И здесь не обошлось без Лехтонена! Защитник из-за своих ворот начал атаку петербуржцев, в результате которой уже через семь секунд за спиной Грубеца в третий раз загорелся красный фонарь. Вернувшийся в основу после травмы Артём Швец-Роговой поделился шайбой с Кемппайненом, тот отдал её Андрею Кузьменко и вновь пошёл загораживать обзор чешскому вратарю. У 96-го номера было полно времени, чтобы подготовить бросок – Андрей отправил снаряд прямиком в дальнюю девятку.

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Лучшая команда этого сезона КХЛ во вторых периодах подтвердила свой статус – СКА доминировал на протяжении всего отрезка и перевернул игру. «Авангарду» порой с трудом давался выход из собственной зоны, а во время редких вылазок в атаку, включая две попытки разыграть лишнего, «ястребы» не создавали проблем Юханссону.

Заключительная треть началась по похожему сценарию, но хозяева ближе к середине периода перехватили инициативу и начали всё сильнее давить на соперника. Шведскому голкиперу петербуржцев не раз пришлось вступить в игру, но раз за разом он продолжал выручать свою команду, не позволяя хоккеистам «Авангарда» сократить отставание в счёте. Сделать этого за оставшееся время им так и не удалось. Более того, «ястребы» пропустили ещё два раза – вторая голевая передача Лехтонена позволила забросить Валентину Зыкову, а меньше чем через минуту дубль оформил Андрей Кузьменко.

Благодаря ему и мощному дебюту Микко Лехтонена, который в начале второго периода помог СКА перевернуть ход игры, подопечные Валерия Брагина одержали третью победу подряд и впервые выиграли матч с «Авангардом» в Балашихе.