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Овечкин забил два гола «Оттаве», видео, сколько осталось забить Овечкину до Гретцки, до Халла

Овечкин в бешеной форме! Оформил очередной дубль, у него уже 737 голов в карьере!
Лев Лукин
Овечкин сделал дубль в матче с «Оттавой»
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Александр — лучший снайпер сезона НХЛ, а до четвёртого места в списке голеадоров всех времён — рукой подать.

У «Вашингтона» продолжается турне по Канаде, после обидного поражения в Калгари «Кэпиталз» пожаловали в столицу государства Оттаву. Каждый матч «столичных» на старте сезона — объект повышенного внимания прессы и болельщиков, ведь лидер клуба Александр Овечкин находится в бешеной форме, забивает в каждом матче и с каждым днём делает всё реальнее успех предприятия по погоне за рекордом Гретцки.

Над Овечкиным возраст не властен. После 30 лет он уделывает всех легенд НХЛ Над Овечкиным возраст не властен. После 30 лет он уделывает всех легенд НХЛ

Но в матче «Оттава» — «Вашингтон» долгое время про Овечкина не вспоминалось, захватывала сама игра. Канадцы открыли счёт уже на 3-й минуте, но затем Антон Форсберг получил целую авоську шайб от гостей: у «Кэпиталз» отличились Оши (дважды подряд), Дженсен и Карлсон, а шведский вратарь отправился на скамейку уже на 16-й минуте, уступив место соотечественнику Филипу Густавссону.

НХЛ - регулярный чемпионат
26 октября 2021, вторник. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
5 : 7
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Батерсон – 02:26' (5x5)   1:1 Оши (ван Римсдайк) – 06:26' (5x5)   1:2 Оши (Манта, Макмайкл) – 11:10' (5x5)   1:3 Дженсен (Орлов, Шири) – 13:37' (5x5)   1:4 Карлсон (Эллер, Фегервары) – 15:43' (5x5)   2:4 Норрис (Зуб, Батерсон) – 25:57' (5x5)   3:4 Тирни (Эннис, Шабо) – 29:37' (5x4)   4:4 Батерсон (Ткачук) – 31:16' (5x5)   4:5 Овечкин – 36:27' (5x5)   4:6 Оши (Макмайкл) – 39:52' (5x5)   5:6 Батерсон (Норрис, Шабо) – 46:32' (5x5)   5:7 Овечкин (Уилсон) – 50:46' (5x5)

Но во втором периоде «Оттава» неожиданно пришла в себя и совершила камбэк. Три шайбы от Норриса, Тирни и Батерсона уложились в 6 минут, счёт стал 4:4, но Илья Самсонов остался на льду.

Вот тут-то и наступило время Овечкина! На 37-й минуте он заблокировал бросок Никиты Зайцева и пулей улетел к чужим воротам, где легко переиграл голкипера. Да уж, а этой ракете точно 36 лет?

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Тут же Оши оформил хет-трик, и быть американцу главным героем матча, но в третьем отрезке Овечкин забил ещё один гол! Россиянин неотразимо бросил кистями с ползоны.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

7-я шайба «Вашингтона» в матче, оказавшаяся последней — «столичные» в ярком матче выиграли 7:5. Овечкин же продлил результативную серию до шести матчей, забил 736-й и 737-й голы в карьере, сократив до четырёх шайб отставание от Бретта Халла в списке снайперов всех времён.

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