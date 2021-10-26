Овечкин в бешеной форме! Оформил очередной дубль, у него уже 737 голов в карьере!

У «Вашингтона» продолжается турне по Канаде, после обидного поражения в Калгари «Кэпиталз» пожаловали в столицу государства Оттаву. Каждый матч «столичных» на старте сезона — объект повышенного внимания прессы и болельщиков, ведь лидер клуба Александр Овечкин находится в бешеной форме, забивает в каждом матче и с каждым днём делает всё реальнее успех предприятия по погоне за рекордом Гретцки.
Но в матче «Оттава» — «Вашингтон» долгое время про Овечкина не вспоминалось, захватывала сама игра. Канадцы открыли счёт уже на 3-й минуте, но затем Антон Форсберг получил целую авоську шайб от гостей: у «Кэпиталз» отличились Оши (дважды подряд), Дженсен и Карлсон, а шведский вратарь отправился на скамейку уже на 16-й минуте, уступив место соотечественнику Филипу Густавссону.
Но во втором периоде «Оттава» неожиданно пришла в себя и совершила камбэк. Три шайбы от Норриса, Тирни и Батерсона уложились в 6 минут, счёт стал 4:4, но Илья Самсонов остался на льду.
Вот тут-то и наступило время Овечкина! На 37-й минуте он заблокировал бросок Никиты Зайцева и пулей улетел к чужим воротам, где легко переиграл голкипера. Да уж, а этой ракете точно 36 лет?
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Тут же Оши оформил хет-трик, и быть американцу главным героем матча, но в третьем отрезке Овечкин забил ещё один гол! Россиянин неотразимо бросил кистями с ползоны.
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7-я шайба «Вашингтона» в матче, оказавшаяся последней — «столичные» в ярком матче выиграли 7:5. Овечкин же продлил результативную серию до шести матчей, забил 736-й и 737-й голы в карьере, сократив до четырёх шайб отставание от Бретта Халла в списке снайперов всех времён.
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