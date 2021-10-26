«Он творит магию». Тарасенко обыграл троих и забил после издевательского финта

Владимир Тарасенко пропустил большую часть последних двух сезонов. У него было три операции на плече. «Сент-Луис» не стал защищать его на драфте расширения, нападающий просил об обмене, а в прессе всплывали подробности его конфликта с командой. В числе претензий называлась неудачная операция, ошибки врачей в оценке его физического состояния и тот факт, что его не сделали ассистентом капитана.

Многие сомневались, что Тарасенко сможет выйти на свой прежний уровень, команды не выстраивались в очередь, чтобы заполучить себе снайпера, даже «Сиэтл» прошёл мимо россиянина и выбрал на драфте не его, а защитника Данна.

Тарасенко остался в команде и заверил всех, что будет выкладываться за «Сент-Луис» на 100% и готов оставить «странное лето» позади. «Следим за стартом Тарасенко в «Сент-Луисе». Пока что все изображают из себя паинек, но это не отменяет факта, что Владимир до сих пор сильно желает обмена», — писал инсайдер Фрэнк Серавалли пару недель назад.

Как быстро всё изменилось со стартом сезона! Все проблемы со здоровьем остались в прошлом, Тарасенко находится в шикарной форме, а главное, судя по его игре, замотивирован выше крыши. Он доказывает скептикам, что его слишком рано и совершенно незаслуженно списали со счетов. «Иногда лучшие сделки – это те, которые вы не совершаете. Именно такая получилась у Дуга Армстронга в случае с Тарасенко», — высказался недавно Уэйн Гретцки.

«Сент-Луис» крушит соперников направо и налево – пять побед в пяти матчах и первое место в Западной конференции. Тарасенко играет бесподобно. Его первый гол «Лос-Анджелесу» сегодня – это отвал башки. Получил передачу, ушёл от одного соперника, издевательским финтом убрал другого, не заметил третьего, подработал шайбу и расправился с вратарём, послав шайбу под перекладину. Без шансов для Джонатана Куика.

«Великолепная индивидуальная игра, великолепное смещение в центр и великолепный бросок. Было здорово это видеть. У Тарасенко много моментов, но не всегда они воплощаются в голы, как он бы хотел. Мы тоже хотим, чтобы он забивал, так что было приятно увидеть его гол», — заявил главный тренер «Сент-Луиса» Крэйг Берюбе.

«Всё ещё смотрим этот гол на повторе. Это было потрясно, Влади», — отметили в «твиттере» «Сент-Луиса».

«Это надо видеть, просто чума! Наше почтение», — написал Sportsnet.

«Влади, детка! Бросайте все свои дела и посмотрите гол Владимира Тарасенко. Немедленно», — восхищаются в «твиттере» НХЛ.

«Тара чёртов сенко!» — пишет Spittin’ Chiclets. «Тот Тарасенко, которого мы знаем», — отвечает Пол Биссоннетт.

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Этот гол открыл счёт в начале третьего периода и в итоге стал победным, в концовке Володя положил ещё одну, убежав один на один после передачи Ивана Барбашёва. «Какие-то вещи просачиваются в прессу, игроки временами бывают недовольны. В конечном итоге он здесь, он играет за «Блюз», он хочет быть здесь. Нам нужно, чтобы он выступал на высоком уровне, и он это делает. Естественно, болельщики будут его поддерживать», — отметил Берюбе. «Сент-Луис» выиграл со счётом 3:0 и впервые в своей истории начал сезон с пяти побед.

«Надеемся, все вы наслаждаетесь шоу Тарасенко», — прокомментировали гол в «твиттере» Bally Sports Midwest.

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Мы не знаем, что будет дальше в этой истории, по-прежнему ли россиянин хочет обмена, или все разногласия с клубом позади. Но одно точно – невозможно быть недовольным и не чувствовать прилив энергии и положительных эмоций, когда твоя команда показывает шикарный хоккей и побеждает, а фанаты в экстазе скандируют твоё имя. «Слышать, как трибуны кричат «Влади» — особенный момент, много эмоций. Настоящие фанаты всегда нас поддерживают. Я всегда говорил в интервью, что жители Сент-Луиса много помогали нашей семье. Я чувствую потрясающую поддержку на протяжении этих 10 лет. Мы хорошо подготовились к сезону, провели хороший тренинг-кэмп. Мы выиграли пять матчей, но мы можем лучше, на этом и фокусируемся», — сказал после игры Владимир.

«Он вернулся после травмы и снова в ударе. Он отлично себя чувствует, сегодня был классический Влади, невероятный финт. Он – тот игрок, который умеет делать такие финты, вы много лет наблюдали, как он их делает. Это была красотища, было весело ехать позади него и смотреть, как он творит магию», — заявил нападающий Роберт Томас.