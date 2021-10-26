Овечкин впечатал канадца головой в борт. Этот момент перевернул матч и вызвал много споров

Александр Овечкин каждый день даёт повод себя обсуждать. Весь хоккейный мир с замиранием сердца смотрит, как он движется к великому рекорду Гретцки, и капитан «Вашингтона» не подводит. Он – настоящий вожак «столичных», который и в 36 лет продолжает играть так, будто ему 18.

Фирменный почерк Овечкина – это не только потрясающее голевое чутьё, но и зубодробительные силовые приёмы. Сегодня один из них перевернул ход матча. «Оттава» забила первой, затем пропустила четыре шайбы до перерыва, однако во втором периоде собралась, завелась и всего за пять с небольшим минут совершила камбэк. «Когда ты делаешь счёт 4:4, надо дожимать соперника», — отметил после игры главный тренер «сенаторов» Ди Джей Смит.

Но вышло наоборот – «столичные» снова вышли вперёд благодаря сумасшедшему голу Овечкина сломанной клюшкой. А ведь по-хорошему в это время он должен был сидеть на скамейке штрафников, потому что в предыдущей смене впечатал головой в борт нападающего Ника Пола.

Судья, хоть и был в непосредственной близости от эпизода, нарушения не увидел, и это вызвало горячую дискуссию среди болельщиков. Все сходились во мнении, что россиянин нарушил правила.

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«И каким образом это не удаление? Он попал прямо в спину».

«Алекс «Меня нельзя наказывать за толчки на борт и удары сзади» Овечкин».

«Полагаю, Овечкину делают поблажки за удары в спину. Если бы Пол провёл такой хит, его бы удалили за толчок на борт. Или что-то посерьёзнее».

«Удаления за толчок на борт нет, потому что Овечкин всегда хитует чисто».

«Овечкину сходят с рук хиты на грани. Он здоровый, как лось, играет опасно и на грани. Попал прямо в спину и шею, отправил игрока головой в борт. Однозначно толчок на борт, любого другого за это бы удалили. Но к хитам Овечкина всегда относятся лояльно».

«Будет чудом, если Ник Пол не получит сотрясения. Я всегда ценил и уважал Овечкина, но этот хит был омерзителен. Конечно, ему всё равно, но он потерял моё уважение».

Сотрясения Пол не получил – по крайней мере, матч он доиграл и даже был на льду, когда забивал Овечкин, но эпизод тянул минимум на две минуты. Тем не менее удаления не последовало, и уже в следующей смене Александр Великий отличился с хорошей стороны – заблокировал бросок, убежал в контратаку и вывел «Вашингтон» вперёд.

Кто знает, как бы повернулась игра, если бы судьи разрешили этот эпизод иначе? Одну из двух попыток большинства «Оттава» к тому времени уже реализовала и в концовке второго периода, да ещё и на эмоциях от камбэка, вполне могла выйти вперёд и довести дело до победы. Да и Овечкин, если бы сидел на скамейке, мог бы и не приблизиться ещё на один шаг к рекорду Гретцки. Конечно, это всё сплошные если, а реальность такова, что россиянин оформил дубль и установил рекорд НХЛ по количеству гостевых матчей не менее чем с двумя шайбами, а «Вашингтон» победил. Но Овечкину всё-таки в следующий раз лучше быть повнимательнее.