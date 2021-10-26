Как играют в НХЛ победители ЧМ-2021. Тогда писали, что нашу сборную обыграли студенты

Канада оказалось нормальной

Позади две недели регулярного чемпионата НХЛ. Наблюдая за матчами и за теми, кто неплохо проявляет себя на старте сезона, можно поймать себя на мысли, что не так давно слышал эти фамилии. Было это в начале лета, во время чемпионата мира, на котором сборная Канады прошла путь от объекта насмешек до триумфатора турнира.

Вряд ли скоро забудется то, как канадцы начали чемпионат мира. Три поражения подряд вызвали шквал сарказма и возмущения. Приехали какие-то ноунеймы позорить флаг и звание мировой топ-команды. Однако сборная под руководством Жерара Галлана выдержала прессинг, постепенно выровняла игру, стабилизировала состав, точечно усилившись, и в плей-офф предстала уже в привычном виде победителя. Да, была немалая доля везения в том, что канадцы вообще попали в плей-офф. Но кому везёт, согласно поговорке, – вы знаете.

Показалось, что завоеванием золота команда Галлана всем доказала: на ЧМ была нормальная сборная Канады, составленная за редким исключением из игроков НХЛ. То есть, сформированная по тому же принципу, что и всегда. На лёд выходили крепкие мастеровитые хоккеисты, многим из которых для попадания в НХЛ пришлось пройти огонь и воду.

Однако, в Сети то и дело стали мелькать мнения, что ЧМ выиграла чуть ли не сборная студентов. Опровергнуть этот миф может только статистика чемпионов мира. А она красноречива.

Фото: iihf.com

Кемпер, Манджапане и остальные

Начнём с голкиперов. «Железным» первым номером на ЧМ был Дарси Кемпер. 31-летний вратарь, за плечами которого к моменту начала ЧМ уже было более 240 матчей в НХЛ, этим летом сменил «Аризону» на «Колорадо» и на данный момент – основной голкипер «лавины». Другое дело, что команда пока не впечатляет, но ведь и чемпионат только стартовал. Зато впечатляет «Сан-Хосе». Команда идёт третьей на Западе, в её воротах – сменщик Кемпера на ЧМ Эдин Хилл, на счету которого три победы в четырех матчах, одна из них – «на ноль». Кстати, Хилл тоже летом поменял команду, покинув «Аризону».

Помните игрока с не совсем канадской фамилией Манджапане? Он приехал в сборную уже по ходу чемпионата мира и буквально реанимировал атаку команды, с ходу вписавшись в первое звено. Именно Эндрю забросил победную шайбу в ворота сборной России в овертайме четвертьфинала, в полуфинале забил два гола американцам. Сегодня он ведет игру в «Калгари». Старт чемпионата получился для него сверхудачным: Манджапане отличался в трёх из четырёх матчей «Флэймз».

Отлично начал сезон ещё один форвард сборной Канады – Майкл Бантинг. До этого набиравший максимум 13 очков за сезон игрок имеет все шансы побить личный рекорд – на данный момент у него уже 3 (2+1) очка, Бантинг нисколько не теряется в компании Джона Тавареса, Джейсона Спеццы и Вильяма Нюландера. Неплохой старт сезона выдал и Ник Пол, уже дважды отличившийся за «Оттаву», а у Коннора Брауна четыре голевые передачи.

Что дальше? Шон Уокер остаётся одной из ключевых фигур обороны «Лос-Анжелеса», на его счету две передачи, а Колин Миллер с пятью — и вовсе лучший по статистическим показателям защитник «Баффало». Не блещет в «Сан-Хосе» Марио Ферраро, но со своей работой справляется, да и команда, как уже отмечалось, в лидерах Западной конференции. Отдельно стоит сказать про Оуэна Пауэра. 21-летний парень, начинавший чемпионат мира в четвертой паре, постепенно поднялся во вторую, а в июле этого года произошло то, что и предсказывали эксперты: Пауэр стал первым номером драфта НХЛ, его выбрал «Баффало». Сезон Оуэн начал в команде Университета Мичиган, стабильно набирая в среднем по очку за игру, и его время, несомненно, ещё придет. Возможно, в этом сезоне мы увидим его дебют за «клинков».

На своём уровне в «Анахайме» играет Адам Хенрик, набравший 4 (1+3) очка в шести матчах, стабильно выходят в основах своих клубов Максим Комтуа, Габриэль Виларди и Брэндон Хагель.

Фото: fhr.ru

Да, возможно, статистика чемпионов мира не выглядит блестяще на фоне звёзд первой величины. Но одно можно сказать точно: игроки, которые в июне в Риге поднимали над головой главный трофей чемпионата мира, снова подтверждают свой класс, некоторые заметно прогрессируют. Своей игрой они доказывают, что ЧМ выиграли не студенты и «ноунеймы». Студент в той сборной только один – Оуэн Пауэр. Побольше бы таких студентов.

Ну и напоследок. Через неделю после того, как завершился чемпионат мира, главный тренер победителей Жерер Галлан был назначен главным тренером «Рейнджерс». Помнится, и по его кандидатуре были вопросы. Но на данный момент его команда, после оплеухи от «Вашингтона» (1:5) в первом матче чемпионата, в последующих выдала хорошую серию, занимая сейчас седьмое место в общей турнирной таблице.