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Как играют победители чемпионата мира по хоккею – 2021 из сборной Канады, обыгравшие Россию

Как играют в НХЛ победители ЧМ-2021. Тогда писали, что нашу сборную обыграли студенты
Егор Торишный
Как играют победители ЧМ-2021 в НХЛ
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Большинство чемпионов мира ударно начали сезон и являются заметными фигурами в своих клубах.

Канада оказалось нормальной

Позади две недели регулярного чемпионата НХЛ. Наблюдая за матчами и за теми, кто неплохо проявляет себя на старте сезона, можно поймать себя на мысли, что не так давно слышал эти фамилии. Было это в начале лета, во время чемпионата мира, на котором сборная Канады прошла путь от объекта насмешек до триумфатора турнира.

«Ноунеймы» из Канады. Над ними смеялись даже на родине, а они стали чемпионами мира «Ноунеймы» из Канады. Над ними смеялись даже на родине, а они стали чемпионами мира

Вряд ли скоро забудется то, как канадцы начали чемпионат мира. Три поражения подряд вызвали шквал сарказма и возмущения. Приехали какие-то ноунеймы позорить флаг и звание мировой топ-команды. Однако сборная под руководством Жерара Галлана выдержала прессинг, постепенно выровняла игру, стабилизировала состав, точечно усилившись, и в плей-офф предстала уже в привычном виде победителя. Да, была немалая доля везения в том, что канадцы вообще попали в плей-офф. Но кому везёт, согласно поговорке, – вы знаете.

Показалось, что завоеванием золота команда Галлана всем доказала: на ЧМ была нормальная сборная Канады, составленная за редким исключением из игроков НХЛ. То есть, сформированная по тому же принципу, что и всегда. На лёд выходили крепкие мастеровитые хоккеисты, многим из которых для попадания в НХЛ пришлось пройти огонь и воду.

Однако, в Сети то и дело стали мелькать мнения, что ЧМ выиграла чуть ли не сборная студентов. Опровергнуть этот миф может только статистика чемпионов мира. А она красноречива.

Фото: iihf.com

Кемпер, Манджапане и остальные

Начнём с голкиперов. «Железным» первым номером на ЧМ был Дарси Кемпер. 31-летний вратарь, за плечами которого к моменту начала ЧМ уже было более 240 матчей в НХЛ, этим летом сменил «Аризону» на «Колорадо» и на данный момент – основной голкипер «лавины». Другое дело, что команда пока не впечатляет, но ведь и чемпионат только стартовал. Зато впечатляет «Сан-Хосе». Команда идёт третьей на Западе, в её воротах – сменщик Кемпера на ЧМ Эдин Хилл, на счету которого три победы в четырех матчах, одна из них – «на ноль». Кстати, Хилл тоже летом поменял команду, покинув «Аризону».

Помните игрока с не совсем канадской фамилией Манджапане? Он приехал в сборную уже по ходу чемпионата мира и буквально реанимировал атаку команды, с ходу вписавшись в первое звено. Именно Эндрю забросил победную шайбу в ворота сборной России в овертайме четвертьфинала, в полуфинале забил два гола американцам. Сегодня он ведет игру в «Калгари». Старт чемпионата получился для него сверхудачным: Манджапане отличался в трёх из четырёх матчей «Флэймз».

Отлично начал сезон ещё один форвард сборной Канады – Майкл Бантинг. До этого набиравший максимум 13 очков за сезон игрок имеет все шансы побить личный рекорд – на данный момент у него уже 3 (2+1) очка, Бантинг нисколько не теряется в компании Джона Тавареса, Джейсона Спеццы и Вильяма Нюландера. Неплохой старт сезона выдал и Ник Пол, уже дважды отличившийся за «Оттаву», а у Коннора Брауна четыре голевые передачи.

Что дальше? Шон Уокер остаётся одной из ключевых фигур обороны «Лос-Анжелеса», на его счету две передачи, а Колин Миллер с пятью — и вовсе лучший по статистическим показателям защитник «Баффало». Не блещет в «Сан-Хосе» Марио Ферраро, но со своей работой справляется, да и команда, как уже отмечалось, в лидерах Западной конференции. Отдельно стоит сказать про Оуэна Пауэра. 21-летний парень, начинавший чемпионат мира в четвертой паре, постепенно поднялся во вторую, а в июле этого года произошло то, что и предсказывали эксперты: Пауэр стал первым номером драфта НХЛ, его выбрал «Баффало». Сезон Оуэн начал в команде Университета Мичиган, стабильно набирая в среднем по очку за игру, и его время, несомненно, ещё придет. Возможно, в этом сезоне мы увидим его дебют за «клинков».

На своём уровне в «Анахайме» играет Адам Хенрик, набравший 4 (1+3) очка в шести матчах, стабильно выходят в основах своих клубов Максим Комтуа, Габриэль Виларди и Брэндон Хагель.

Фото: fhr.ru

Да, возможно, статистика чемпионов мира не выглядит блестяще на фоне звёзд первой величины. Но одно можно сказать точно: игроки, которые в июне в Риге поднимали над головой главный трофей чемпионата мира, снова подтверждают свой класс, некоторые заметно прогрессируют. Своей игрой они доказывают, что ЧМ выиграли не студенты и «ноунеймы». Студент в той сборной только один – Оуэн Пауэр. Побольше бы таких студентов.

Ну и напоследок. Через неделю после того, как завершился чемпионат мира, главный тренер победителей Жерер Галлан был назначен главным тренером «Рейнджерс». Помнится, и по его кандидатуре были вопросы. Но на данный момент его команда, после оплеухи от «Вашингтона» (1:5) в первом матче чемпионата, в последующих выдала хорошую серию, занимая сейчас седьмое место в общей турнирной таблице.

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