16-летний Мичков вызван в сборную России! Кем наши будут играть на Евротуре

И снова новости из сборной России! Сегодня стал известен состав нашей национальной команды на первый этап Евротура Кубок Карьяла. Как и предполагалось, в Финляндию отправится почти полностью молодёжный коллектив. Как же выглядит ростер россиян?

Вратари: Ярослав Аскаров (СКА), Тимур Билялов («Ак Барс»), Владимир Галкин («Автомобилист»).



Защитники: Александр Никишин, Егор Савиков (оба — «Спартак»), Сергей Телегин («Трактор»), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Семён Чистяков («Авангард»), Никита Новиков («Динамо» М), Кирилл Кирсанов, Арсений Коромыслов, Никита Смирнов (все — СКА), Владимир Грудинин (ЦСКА).



Нападающие: Данил Башкиров («Салават Юлаев»), Никита Тертышный («Трактор»), Артём Галимов, Дмитрий Воронков, Илья Сафонов (все — «Ак Барс»), Никита Чибриков, Фёдор Свечков, Марат Хуснутдинов, Матвей Мичков (все — СКА), Максим Федотов («Торпедо»), Никита Гуслистов («Северсталь»), Иван Дидковский, Дмитрий Рашевский (оба — «Динамо» М), Павел Тютнев («Локомотив»), Василий Пономарёв («Спартак»).

Что сразу бросается в глаза? Конечно, вызов 16-летнего нападающего из системы СКА Матвея Мичкова. Мичков начал сезон-2021/2022 в составе главной команды армейцев в КХЛ. В десяти встречах регулярного чемпионата он набрал 3 (2+1) очка при показателе полезности «0». В МХЛ Матвей сыграл в восьми матчах, набрав 18 (11+7) результативных баллов при общей полезности «+7».

Абсолютно заслуженно вызван форвард московского «Динамо» Рашевский, а также его коллега по амплуа из «Трактора» Тертышный. Вообще здорово, что, как и в прошлом году, в Хельсинки полетит много ребят с прицелом на участие в молодёжном чемпионате мира 2022 года, который снова пройдёт в Канаде. Посмотрите на того же Хуснутдинова или Башкирова. Парни и вовсе стали едва ли не лидерами в своих командах. А защитник «Салавата» Мухамадуллин, которому тренеру доверяют играть даже в большинстве? Всё заслуженно и правильно.

Также отметим, что в тренерский штаб вошли Олег Браташ (главный тренер), Сергей Зубов, Александр Титов (оба — тренеры), Андрей Комиссаров (тренер вратарей), Олег Знарок (тренер-консультант), Юрий Жданов, Кевин Чапмэн (тренеры по физпоготовке), Роман Ротенберг (первый вице-президент ФХР).

Изначально сообщалось, что Знарок будет обычным тренером и тоже встанет на лавку. Но, видимо, Олег Валерьевич будет наблюдать за происходящим на льду с трибуны или же удалённо, после чего всё анализировать и давать свои ценные советы. С Сергеем Зубовым всё ожидаемо, как и с Александром Титовым. Они будут рядом с главным тренером. Конечно, такая помощь Олегу Браташу однозначно не помешает.

В целом же, как состав, так и тренерский штаб внушают доверие. Во-первых, нужно максимально обкатать молодых ребят и серьёзно подготовиться к МЧМ, раз уже есть такой шанс. Во-вторых, в штабе нужен сплав опыта, авторитета и мастерства. Теперь, при появлении Знарка и Зубова, всех этих компонентов хватает в избытке.

Остаётся лишь пожелать нашей сборной удачно съездить на этап Евротура и вернуться оттуда с победой. Результат, конечно, в данной ситуации имеет второстепенное значение, но ведь побеждать всегда приятно. Главное же – отработать какие-то связки и понять, кто из ребят на что способен.