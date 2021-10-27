Клуб НХЛ «попал» на $ 2 млн. Всё из-за сексуального скандала 11-летней давности

Громкие новости из США. НХЛ объявила, что клуб «Чикаго Блэкхоукс» оштрафован на $ 2 млн за «ненадлежащие внутренние процедуры и недостаточную и несвоевременную реакцию при решении вопросов, связанных с работой бывшего видеотренера Брэда Олдрича в клубе и окончательным уходом в 2010 году». Также лигой и клубом было решено, что половина этой суммы будет направлена в фонды организаций в Чикаго и окрестностях, предоставляющих консультацию и обучение, а также в поддержку и помощь лицам, пострадавшим от сексуального или других форм насилия.

Что произошло?

7 мая 2021 года хоккеист, ранее входивший в систему «Блэкхоукс», подал анонимный иск против клуба, в котором заявил, что подвергся сексуальному насилию со стороны тогдашнего видеотренера команды Брэда Олдрича. По его словам, Олдрич пригласил его к себе в гости, угостил ужином, а затем включил порно. Он рассказал хоккеисту, что обладает достаточной властью, чтобы протащить его в основной состав команды. Кроме того, согласно иску, он отправлял текстовые сообщения игроку, в которых угрожал причинить вред хоккеисту, если тот не вступит с ним в половую связь. Это произошло 8 или 9 мая 2010 года. В то время шёл плей-офф НХЛ, по итогам которого «Чикаго» выиграл Кубок Стэнли. Игрок сообщил, что вскоре дал понять о случившемся руководству клуба, однако там не предприняли ничего, чтобы разобраться в произошедшем.

Сам Олдрич заявил, что встреча прошла с соглашения игрока. Помимо них, в квартире также присутствовала девушка, которая, немного пробыв в их компании, покинула дом Олдрича. В версии этой девушки при расследовании нашлись несостыковки с версией как Олдрича, так и подавшего иск игрока.

26 мая 2021 года против «Чикаго» был подан второй иск, но уже другим игроком. В нём утверждается, что «Блэкхоукс» скрывали насилие над двумя игроками и дали Олдричу рекомендательное письмо, когда он покинул команду летом 2010 года. В иске утверждается, что это письмо дало ему возможность продолжить поиски новых жертв. Олдрич был признан виновным в преступлении сексуального характера в Мичигане в 2013 году. Годом ранее он подал в отставку с должности директора по хоккейным операциям университета Майами из-за «подозрения в нежелательном прикосновении к взрослому мужчине».

Что известно об игроках?

Автору первого иска на момент указанных событий было 20 лет. Он был игроком системы «Чикаго», которого вызвали в основу по ходу плей-офф в качестве «туза в рукаве» – молодого игрока, который мог бы выйти на лёд в случае необходимости. Хоккеист, подавший второй иск, являлся бывшим игроком средней школы Мичигана.

Кого уже наказали?

«Чикаго» — это больше, чем просто хоккейная команда. Мы представляем сообщество, построенное на доверии и поддержке наших болельщиков, игроков, сотрудников и партнёров. Это доверие пошатнулось, когда стала известна тревожная информация о сексуальном насилии, имевшем место 11 лет назад. Когда мы узнали основу этих обвинений, то инициировали независимое расследование для выявления того, что произошло.

Совершенно очевидно, что организация и её руководители в то время не соответствовали нашим собственным стандартам и ценностям в урегулировании этих тревожных инцидентов. Мы приносим свои глубокие извинения людям, пострадавшим от этого опыта. Мы не потерпим поведения, противоречащего нашим ценностям, со стороны любого члена организации, а также не допустим бездействия, которое позволяет таким проблемам оставаться незамеченными», — говорится в официальном сообщении клуба.

После оглашения вердикта головы (вернее, пока одна) полетели незамедлительно – свой пост покинул генеральный менеджер «Чикаго» Стэн Боумэн, работавший в «Блэкхоукс» с 2009 года. Сам он прокомментировал события следующим образом: «11 лет назад, когда был мой первый год в качестве генерального менеджера, я узнал о потенциально неприемлемом поведении тогдашнего видеотренера с участием хоккеиста.

Незамедлительно сообщил об этом тогдашнему президенту и генеральному директору, которые взяли на себя обязательство разобраться с этим вопросом.

В этом году я узнал, что ненадлежащее поведение было связано с серьёзным обвинением в сексуальном насилии. Я полагался на указание своего начальника, говорившего, что он примет соответствующие меры. Оглядываясь назад, зная, что он не уладил этот вопрос в кратчайшие сроки, сожалею, что предположил, что он это сделает».

Помимо «Блэкхоукс», Боумэн лишился поста и в сборной США – именно он должен был готовить национальную команду к Олимпиаде в Пекине. Ходят слухи, что «зацепить» может и главного тренера «Флориды» Джоэля Кенневилля, и генерального менеджера «Виннипега» Кевина Чевелдэйоффа, которые в 2010 году тоже принимали участие в расследовании скандального дела, обстоятельства которого всплыли лишь полгода назад. Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн уже объявил о намерении провести беседы с обоими функционерами.