Дикий трансфер в КХЛ! «Динамо» подписало игрока, который всегда ненавидел клуб

Накануне московское «Динамо» одержало важную победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (4:1). Для подопечных Алексея Кудашова эта игра носила принципиальное значение по очень многим причинам. Во-первых, бело-голубые столкнулись с локальным кризисом в своей игре в октябре, проиграв целый ряд топ-матчей. И скептики незамедлительно заговорили о том, что динамовцы абсолютно несостоятельны во встречах с большими командами.

Одно из поражений динамовцы потерпели в Ярославле как раз таки от «Локомотива» (1:3). А во-вторых, предыдущий матч московского клуба в регулярке завершился фиаско – на домашнем льду «Динамо» крупно проиграло «Витязю» (2:5). По вышеописанным причинам для команды Кудашова вчерашний матч имел куда более высокое значение, чем для «Локомотива», и бело-голубые добились вожделенной победы.

Но для среды динамовских болельщиков результат матча моментально отошёл на второй план, когда в СМИ появилась трансферная новость, касающаяся их любимой команды. Столичный клуб заключил просмотровый контракт с 35-летним защитником Антоном Беловым. Если говорить о спортивной составляющей этого перехода, то больших вопросов он не вызывает. Белов является одним из самых опытных защитников в КХЛ. Чемпион мира, участник Олимпийских игр в Сочи и один из самых титулованных игроков лиги определённо может помочь «Динамо» укрепить линию обороны, особенно учитывая то обстоятельство, что бело-голубые из-за травмы на долгий срок потеряли защитника Андрея Педана.

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Да, в последние годы 35-летнему хоккеисту очевидно недоставало скоростных кондиций, и он уже был не так хорош, как на заре своей карьеры. Собственно, если бы Белов продолжал оставаться в прежней форме, то СКА и не стал бы отказываться от одного из главных своих ветеранов. Защитник выступал за петербургских армейцев с сезона-2014/2015, но в последнем сезоне всё чаще и чаще являлся игроком ротации.

Но, завершая разбор спортивной плоскости этого перехода, важно заметить, что динамовцы особо не рискуют ошибиться. С хоккеистом подписан просмотровый контракт, и если Антон будет находиться в плохой физической форме и не сможет проявить свою состоятельность, то ему просто не будет предложено полноценное соглашение. По условиям регламента КХЛ, находясь на пробном контракте, хоккеист не может провести больше трёх матчей за клуб, и обычно этого срока вполне хватает, чтобы оценить готовность хоккеиста.

Но в конкретно данном случае речь в принципе должна вестись не о профпригодности Белова, в которой особо никто и не сомневается. Разговор о другом – о моральных принципах и уважении в первую очередь к самому себе. Сложная история взаимоотношений Белова и московского «Динамо» началась в 2012 году, когда Антон защищал цвета «Авангарда». В том сезоне «ястребы» впервые в своей истории добрались до финала Кубка Гагарина, а находящийся в самом прайме Белов являлся столпом обороны омской команды.

До своего первого финала плей-офф КХЛ в том чемпионате добрались и динамовцы. Несмотря на декларируемое равенство всех звеньев, одна тройка всё равно особенным образом выделялась в команде Олега Знарка. В динамовском оркестре солировало звено Константина Горовикова, где по краям нападения играли Лео Комаров и Михаил Анисин. В этой тройке русский финн отвечал за выведение соперников из себя, Анисин – за доставку шайб в ворота, а опытный Горовиков являлся мозговым центром звена.

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На старте финальной серии у ведущего сочетания «Динамо» никак не шла игра. В первых четырёх матчах тройка Горовикова смогла отметиться только одной заброшенной шайбой, и большая заслуга в этом принадлежала непосредственно Белову. Российский защитник, игравший в паре с Мартином Шкоулой, отвечал за сдерживание Анисина и справлялся со своей задачей на отлично. Один из поворотных моментов финала, который до сих пор обсуждается в Омске, произошёл после четвёртого матча серии, когда «ястребы» вели в противостоянии 3-1.

21 апреля Антона неожиданным образом не оказалось в заявке на пятый матч финала плей-офф, который в случае победы «Авангарда» стал бы последним в том сезоне КХЛ. Динамовцы добились гостевого успеха (3:2), а две шайбы из трёх оказались на счету тройки Горовикова. Избавившись от опеки со стороны Белова, лидеры бело-голубых расправили крылья и заиграли в свою игру. А на следующий день новость с пометкой «молния» распространило издание «РИА Новости Спорт». Допинг-проба защитника «Авангарда» оказалась положительной, сообщалось на сайте издания.

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«Конечно, обидно и неприятно, что есть люди, которые принимают допинг, даже если это игроки соперника. Если вина Белова будет доказана, то мы намерены добиваться справедливости. Согласно регламенту КХЛ, если у одного из игроков команды результат допинг-теста положительный, то число хоккеистов, у которых будут взяты пробы в следующий раз, удваивается. Мы будем настаивать на исполнении этого пункта регламента. Нужно убедиться в том, что случай Белова — единичный, потому что, когда запрещённые препараты принимает несколько человек из команды, — это уже страшнее», — говорил на тот момент занимавший пост президента московского «Динамо» Михаил Тюркин, ныне являющийся генеральным директором бело-голубых.

Спустя сутки появилась уточняющая информация, что в допинг-пробе хоккеиста был обнаружен «метилгексанамин». Защитник был отстранён от участия в продолжении финальной серии, динамовцы одержали ещё две победы кряду и подняли над своими головами Кубок Гагарина. А в стане омской команды сетовали, что именно отсутствие Белова сказалось на том, что бело-голубые смогли перевернуть ход противостояния. Из-за той ситуации Антона прокатили и с вызовом в сборную России на чемпионат мира, хотя Белов находился в идеальной форме и должен был стать ведущим защитником в национальной команде.

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В середине июля ситуация завершилась тем, что защитник был дисквалифицирован на три месяца. «Естественно, такое решение РУСАДА нас удовлетворило. Члены комиссии посчитали, что это несчастный случай. Плюс сразу же после обнаружения запрещённого препарата мы повели себя корректно. Скажу больше, дисквалификации вообще могло не быть, если бы не кое-какие нюансы». — говорил агент хоккеиста Геннадий Ушаков.

Эта история ещё аукнется для российского защитника спустя несколько лет, когда Россию накрыли санкции со стороны ВАДА и Белова отстранили от участия в Олимпиаде 2018 года из-за плохой кредитной истории. А пока же Белов продолжил карьеру за океаном, отыграл сезон в «Эдмонтоне», съездил на домашние Олимпийские игры в Сочи, после чего подписал контракт со СКА. В армейском клубе российский защитник стал настоящим палачом для московского «Динамо». Со стороны казалось, что для Антона нет более принципиального соперника, чем бело-голубые.

Любопытно, что 35-летний защитник вообще-то признал свою вину в ситуации с 2012 годом. Запрещённый препарат попал в организм хоккеиста в результате допущенной им ошибки с приёмом питания. Но осадочек, как видно, остался. За семь лет, проведённых в санкт-петербургском клубе, Белов стал лучшим защитником-бомбардиром в матчах с «Динамо». Он настрелял восемь шайб в ворота московского клуба, а особенно сильно выглядел в матчах плей-офф.

На каждую кубковую игру Антон выходил как на последний бой, что порой приводило к открытой войне с болельщиками «Динамо». По законам этики мы не можем опубликовать здесь соответствующие фотографии и видеоматериалы, но при желании в несколько кликов вы легко сможете найти, какие жесты Антон адресовал фан-сектору «Динамо» и что защитник произносил в адрес всей организации москвичей. Слова про «волки ***ные», сказанные Беловым по пути в раздевалку СКА и попавшие в объективы камер, были наиболее мягкими из его тирад про «Динамо».

И вот теперь российский защитник подписывает контракт с клубом, который он открыто ненавидел на протяжении последнего десятилетия. Хоккей – это бизнес, и никто не строит здесь никаких иллюзий. Известно, что в услугах хоккеиста были заинтересованы и другие клубы КХЛ. И вариант с «Динамо» не был для Белова единственной возможностью продолжить карьеру на высшем уровне. Но он выбрал просмотровый контракт с москвичами, чтобы зацепиться за шанс поиграть в топ-клубе, забыв про свои обиды, свои жесты и свои слова. Но как же чувство самоуважения? Вопрос, который остаётся открытым.