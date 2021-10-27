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Лучший снайпер КХЛ сезона-2020/2021 Дмитрий Яшкин не набрал ни одного очка на старте регулярного чемпионата НХЛ

Лучший снайпер КХЛ загибается в «Аризоне». Что происходит с Яшкиным?
Сергей Емельянов
Что происходит с Яшкиным в НХЛ?
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Пора возвращаться к Шипачёву в «Динамо» или стоит цепляться за НХЛ?

Команды Национальной хоккейной лиги провели от четырёх до семи матчей на старте регулярного чемпионата сезона-2021/2022. И если говорить о промежуточных лидерах откровенно рано, то командам из подвала турнирной таблицы уже впору задуматься о том, что идёт не так. Хуже всех старт нынешнего сезона удался «Аризоне», набравшей только одно очко в шести матчах.

В межсезонье «койоты» заметно обновили свой состав и произвели важные перемены на тренерском мостике. Команду возглавил известный специалист Андре Туриньи, успешно работавший с молодёжной сборной Канады. В этом качестве он приводит канадскую команду к победе на МЧМ-2020 и серебряным медалям на МЧМ-2021. Также Туриньи входил в тренерский штаб Жерара Галлана на ЧМ-2021, который завершился триумфом сборной Канады. Именно после успешной работы в национальных командах 47-летний тренер получил приглашение в «Аризону».

Однако одержать первую победу на новом уровне у него пока никак не получается. Одной из самых больших проблем «койотов» является игра в атаке – в шести матчах они забросили всего 11 шайб, то есть результативность команды составляет меньше двух голов за игру. Не помогает решить эти сложности и один из главных новичков клуба – чешский нападающий Дмитрий Яшкин.

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На протяжении двух последних сезонов 28-летний форвард играл в КХЛ за московское «Динамо». Практически сразу после перехода в столичный клуб Яшкин образовал ударную связку с Вадимом Шипачёвым, которая доминировала в лиге в течение двух лет подряд. В первом сезоне эту связку в основном дополнял шведский форвард Андре Петерссон, а во втором – россиянин Дмитрий Кагарлицкий. В дебютном сезоне в КХЛ Яшкин до последнего боролся за звание лучшего снайпера регулярного чемпионата, лишь на флажке проиграв соперничество форварду ЦСКА Кириллу Капризову. Но уже в следующем сезоне чех всё-таки завоевал эту индивидуальную награду, завершив регулярку с 38 заброшенными шайбами в 58 матчах.

Мимоходом Яшкин переписал целый ряд клубных снайперских рекордов, в том числе побив и достижение легендарного Александра Мальцева по заброшенным шайбам за «Динамо» в одной регулярке. Да, можно долго говорить о том, что во времена Мальцева календарь чемпионата состоял из гораздо меньшего количества матчей, но играть по 60 матчей в регулярке тоже стали не вчера. Но рекорд Мальцева держался на протяжении полувека, пока не появился Яшкин.

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Контракт чеха с московским «Динамо» был рассчитан ещё на один сезон, но между игроком и бывшим руководством клуба существовала джентльменская договорённость о том, что Дмитрия отпустят в НХЛ, если он получит устраивающее его предложение. Такое предложение ему сделала «Аризона», подписавшая с игроком однолетний контракт на $ 3,2 млн. 28-летний нападающий вошёл в число шести самых дорогих нападающих клуба, что подразумевало под собой факт доверия к игроку со стороны боссов организации.

Яшкин уже играл в Национальной хоккейной лиге за «Сент-Луис Блюз» и «Вашингтон Кэпиталз». И в этой связи казалось, что ему не придётся долго адаптироваться к лиге. Тем более что сильные стороны Дмитрия как нельзя лучше подходят к заокеанскому хоккею. Яшкин очень хорош в силовой борьбе, а львиную часть своих голов забивает с пятака, что является неотъемлемой частью североамериканской модели игры.

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Но возвращение в НХЛ пока что получается крайне тернистым для Дмитрия. Первый матч «Аризоны» в этом сезоне завершился форменным разгромом от «Коламбуса» (2:8). Яшкин провёл на льду почти 15 минут, за которые заработал показатель полезности «-1». Чешского форварда сразу же вывели из основного состава команды, отправив в запас на две игры. Главный тренер «Аризоны» отмечал, что тренировочный лагерь у новичка команды получился смазанным из-за небольших проблем со здоровьем. При этом Туриньи видит Дмитрия важным игроком в атаке.

После двух матчей, проведённых в скрэтче, наставник «койотов» предоставил новый шанс Яшкину, но заметного улучшения в статистике пока не наблюдается. 14 минут с «Эдмонтоном», 16 – с «Айлендерс» и 18 с «Флоридой». Яшкин не может жаловаться на отсутствие игрового времени, но никакого прока от его игры пока нет. Ноль очков в четырёх матчах при полезности «-2». В четырёх матчах Дмитрий произвёл восемь бросков в створ ворот, но шайба в цель не идёт.

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И тут включается в дело фактор времени. У Дмитрия и в России случались неудачные матчи, порой он не мог забить на протяжении двух-трёх встреч подряд, но главный тренер бело-голубых Владимир Крикунов спокойно ждал от своего форварда голов. В КХЛ Яшкин в связке с Шипачёвым был мегазвездой московского «Динамо», и таких игроков трогать не принято. Сколько времени на раскачку дадут нападающему в «Аризоне» — вопрос интересный.

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов уже после первой игры «Койотс» предложил Яшкину возвращаться в Россию. «До сих пор переживаю летний отъезд нашего лучшего снайпера Дмитрия Яшкина в НХЛ. Видел, что накануне его «Аризону» разгромил другой аутсайдер «Коламбус» — 8:2. У меня вопрос к Дмитрию: не пора ли из унылой «Аризоны» возвращаться в первое звено легендарного «Динамо»?» — говорил почётный ветеран бело-голубых в интервью изданию Russia-Hockey.

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Понятно, что спустя две недели после старта сезона паниковать Яшкину ещё рано, как и изучать варианты с возвращением в КХЛ, где права на хоккеиста принадлежат его бывшему клубу «Динамо». Но если Дмитрий продолжит завершать матчи без набранных очков, терпение американского клуба может быстро лопнуть. Особенно с учётом текущих результатов команды. Ведь в случае последующих поражений в «Аризоне» начнут искать ответственных за бедственное положение клуба, и чешский форвард вполне может сойти на эту роль. И тогда ему придётся задуматься о дальнейшем развитии своей карьеры.

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