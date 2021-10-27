Погряз в долгах и рискует сесть в тюрьму. Но Кейна никому не жаль — он просто всех достал

Если вы думаете, что у вас в жизни чёрная полоса — посмотрите на Эвандера Кейна. Форвард «Сан-Хосе» за короткое время собрал флэш-рояль из финансовых проблем, преступлений и потенциальных преступлений. Какое-то время назад стало известно о его банкротстве, потом жена обвинила форварда в сексуальных домогательствах, а потом стало известно о том, что Кейн использовал фальшивый сертификат вакцинации.

Даже если представить, что Эвандер выйдет сухим из воды, то его не ждут в раздевалке «Сан-Хосе», на которую он оказывал разлагающее влияние. Его не ждут ни одноклубники, ни менеджмент, который наложил на форварда 20-матчевую дисквалификацию и сейчас наверняка думает, что делать после её истечения.

Скорее всего, контракт будет расторгнут, а другие команды лиги не захотят видеть Кейна у себя. Но проблемы Эвандера начались не вчера — почти всю карьеру его сопровождал шлейф скандалов. Вспомним, как большой талант своими руками спустил всё в унитаз.

Кейна называли новым Игинлой, но его карьеру затормозил переезд на север

В большом спорте не так много Эвандеров — и Перри Кейн, который занимался боксом, назвал своего сына в честь Эвандера Холифилда, своего любимого бойца. У маленького Эвандера в родственниках были и боксёры-олимпийцы, и игроки НФЛ — но он как настоящий канадец выбрал хоккей. Там драться уже было нельзя (по крайней мере, всё время), но Эвандер ожидаемо стал жёстким форвардом.

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«Силовой форвард с великолепными снайперскими способностями. Он очень стабилен в своей игре и всегда знает, в каком месте площадки надо быть в нужный момент. Приплюсуйте к этому отличные руки и голевое чутьё — и вот рецепт элитного форварда, который ещё находится в процессе становления. Эвандер всегда улыбается во время интервью, видно, что он хочет стать звездой на взрослом уровне. Он очень напоминает по стилю Джерома Игинлу» — писали о нём журналисты в скаутских отчётах.

Молодого форварда задрафтовала «Атланта», которая, вполне возможно, этим шагом хотела привлечь и темнокожее население штата Джорджия (его доля — 30%, одна из самых высоких в стране). Но Кейн попал в уже почти разваленную организацию, где свой последний сезон проводил Илья Ковальчук. После второго сезона клуб, который раздирали судебные тяжбы семи совладельцев, переехал в Виннипег.

Самый маленький город лиги безумно любит свою команду, при этом сам город не особенно любят сами игроки: Виннипег регулярно оказывается на последних местах рейтинга привлекательности. Если большинство лидеров «Атланты» восприняли переезд как данность, то слухи о желании Кейна сменить клуб появились буквально через три недели после первой игры за «Джетс». Тогда Эвандер это опроверг — уже позже он рассказывал, что требовал обмена каждое межсезонье.

Тогда же бизнес-менеджер Кейна поразил тихую канадскую провинцию тем, что писал владельцам местных ресторанов и предлагал им заплатить $ 500 за то, чтобы хороший отзыв об их заведении появился в «твиттере» Эвандера. О таких практиках пиара в Виннипеге не слышали, и идея провалилась.

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Вокруг Эвандера продолжали клубиться интересные слухи: он пропустил три недели из-за травмы — причём никто не мог понять, в какой момент он мог травмироваться. Говорили, что форвард получил повреждение, когда подрался в ночном клубе, а ещё о том, что Кейн не платит по счетам в местных ресторанах.

Несмотря на спорный первый сезон, Кейну летом 2012-го выписали 30-миллионный контракт. Однако наступил локаут, и звёзды НХЛ потянулись в Европу на заработки. На Кейна неожиданно обратили внимание в Минске. «Динамо» до того подписало Джо Павелски и Пекку Ринне, а потом решило выкинуть серьёзные деньги на молодого форварда.

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Объяснение спортдиректора Игоря Матушкина сейчас звучит анекдотично: «Эвандер, несмотря на молодой возраст, уже является звездой НХЛ. Однако помимо того, что это отличный хоккеист, Кейн подпадает под возрастной лимит КХЛ» — то есть в КХЛ привезли очень дорогого лимитчика.

Два из трёх подписаний провалились — Ринне запомнился местным многочисленными привозами, а игру Кейна белорусские журналисты описали очень кратко: «Он больше катался и грубил, чем играл в хоккей». За 12 игр Кейн набрал 47 минут штрафа и в 47 раз меньше очков — контракт пришлось быстро расторгнуть.

Зато после поездки в Минск Кейн позировал в Вегасе, «звоня» на пачку долларов, обращаясь тем самым к Флойду Мейвезеру. В реплаях Эвандера предсказуемо закидали всем, чем можно — в это же время команды НХЛ сокращали сотрудников, которые не могли выйти на работу из-за отмены матчей, а тут обладатель жирного контракта просто выделывался. Через пару лет Кейн повторил трюк, только уже отжимался с «котлетами» на голой спине.

Обмен в «Баффало»: пропуск тренировки из-за НБА и новые скандалы

После локаутного сезона Кейн снова поднял шум твитом — во время финала НБА он написал, что один из игроков ведет себя как «фея» (fairy). Проблема в том, что на жаргоне «фея» означает крайне женственного гея — и после этого твита Кейну пришлось говорить с организациями, борющимися за права ЛГБТ, а потом долго объяснять, что его не так поняли.

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Между этим тренеры постоянно выводили Кейна из состава — сначала это был Клод Ноэль, у которого, по слухам, вообще были проблемы с форвардом, а после его отставки — Пол Морис. Уже после ухода из клуба Ноэль говорил: «Работать с Эвандером, конечно, было вызовом. Он жил в своем мире «Твиттера». Но у меня не было реальных проблем с ним, были небольшие недопонимания, но ничего серьёзного. Это часть работы в НХЛ».

Параллельно с этим Кейн неплохо играл в хоккей — сразу после победной Олимпиады в Сочи телекомпания TSN включила его в потенциальный состав Канады-2018. Конечно, это было сделано с учётом его потенциального прогресса (поэтому в список попали, например, Эберле и Ньюджент-Хопкинс), но в форварда верили.

А вот его отношения с одноклубниками складывались явно хуже. Уже после обмена из «Джетс» журналисты обнаружили фото с предсезонки: один из лидеров команды Дастин Бафлин в полной хоккейной экипировке показывает средний палец Кейну, который стоит на заднем в плане в шортах.

Именно одежда стала поводом или причиной обмена Кейна из «Виннипега». Перед игрой с «Ванкувером» игроки прибыли на утреннее собрание, одетые по дресс-коду — но Эвандер пришёл в спортивном костюме. Как сообщается, Бафлин выкинул эту одежду в душ — и это, если верить слухам, сопровождалось потасовкой.

После этого Кейн не приехал на собрание перед игрой, долго не брал трубку, а потом сообщил, что играть он не будет. Лидеры команды очень ясно показали, как относятся к Кейну. «Мы высокооплачиваемые профессионалы и должны соблюдать определённые стандарты. Если кому-то это не нравится — пожалуйста, есть много мест, где можно зарабатывать деньги», — заявил Блэйк Уилер, носивший тогда «А» на груди.

Желающих оказалось очень много — об интересе публично говорил генеральный менеджер «Ванкувера», писалось о желании «Вашингтона», но Кейн уехал в «Баффало». Тогда команда строилась с нуля и брала форварда уже для следующего сезона, чтобы играть с кем-то из топ-центров с драфта-2015. Эвандер не провёл ни одного матча в концовке той регулярки.

Фото: Jen Fuller/Getty Images

Тогда ещё были те, кто защищал игрока. Передовой орган «прогрессивистов» Vice писал: «НХЛ пытается раскручивать одних эксцентричных звёзд — при этом она наказывает других. Персональный бренд Кейна находится под абсурдно высоким давлением общественности. Разве маленький хоккейный рынок типа Виннипега не должен раскручивать такого яркого игрока?» Сам Кейн потом довольно прозрачно высказал своё мнение — к нему относились так, потому что он выглядел иначе.

«Если бы вы сказали мне, что за три пика в первом раунде мы получим Айкела, Кейна и Ленера, я бы сказал, что вы под грибами», — летом 2015-го генменеджер «Баффало» Тим Мюррей в восторге бил себя пятками по ушам. Сейчас-то мы знаем, чем закончилась попытка строительства команд вокруг этих граждан — один де-факто бастует, второй успел запить и пройти курс реабилитации, третий скоро вылетит из лиги.

Но Кейн не мог не вляпаться в историю на новом месте. Баффало совсем недалеко от канадской границы, а в феврале 2016-го в Торонто проходил Матч звёзд столь любимой форвардом НБА. Кейн поехал туда, тусил всю ночь, выкладывая «сториз» с весельем. Он ожидаемо проспал тренировку, сообщив потом команде, что на неё не выйдет. От менеджеров Эвандер получил дисквалификацию на матч, попутно подкосив отношения с одноклубниками.

Фото: Jen Fuller/Getty Images

Потом за Кейном волочилась череда обвинений в насилии — сначала от женщин в ночном клубе. Хоккеист, по их заявлениям, применил насилие в отношении трёх женщин и вышибалы клуба: на видео было видно, что он пытался затащить одну из них в свою машину, при этом подрался с охранником клуба, который пытался ему помешать.

Параллельно другая женщина тоже обвинила игрока в насилии: якобы он познакомился с ней в баре отеля, где проживал. Кейн пригласил её на вечеринку, но вместо этого его номер был пустым, а хоккеист избил женщину. Это дело даже не дошло до суда, а эпизод с дракой в ночном клубе, несмотря на плёнки камер, вообще развалился при рассмотрении.

В феврале 2018-го «Сэйбрз» решили не продлевать контракт с проблемным форвардом и на дедлайне обменяли его в «Сан-Хосе». Местная пресса называла Эвандера одной из самых противоречивых личностей, что оказывались в форме клуба — и здесь они ещё мягко подбирали слова.

Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Переход в Калифорнию: успех в плей-офф и окончательный крах

В «Шаркс» вокруг Кейна первое время было удивительно мало скандалов. Попытка подглядеть, что рисует тренер «Питтсбурга» во время тайм-аута, завершившаяся потасовкой — мелочь на фоне всего происходившего ранее. И сам Эвандер в новой команде выдал второй в карьере сезон с 30 шайбами, и его новый клуб вышел в финал Запада.

Все повалилось в одну кучу в 2021-м. За полгода до этого Кейн был на вершине своей популярности, став сопредседателем Альянса хоккейного разнообразия (HDA) вместе с Акимом Алиу. HDA сыграл важную роль в отмене одного из игровых дней Кубка Стэнли в «пузыре». Ещё через пару дней альянс затребовал с НХЛ $ 100 млн на 10 лет и как будто замаскировал это откровенно идиотскими требованиями — типа перекраски синих линий в чёрные.

Многие сразу почувствовали, что за таким предложением скрывается банальный raspil & otkat, но не могли понять, куда нужна такая гора денег. Кажется, ответ на это дали известия о банкротстве Кейна, появившиеся в этом январе: игрок умудрился задолжать $ 26 млн, указав в качестве должников сразу 47 компаний и лиц. Полную историю вы можете вспомнить тут.

Потом всё полетело как снежный ком — обвинения в ставках на своих и насилии от жены, которая рассказывала, как игрок принуждал её к сношению даже после того, как она потеряла ребёнка. Эта история тоже описана подробно.

Фото: Kevork Djansezian/Getty Images

Уже за кадром осталось то, что творил Кейн в раздевалке «Шаркс». После финала конференции-2019 команда не смогла сохранить двух лидеров раздевалки — Торнтона и Павелски, которые держали атмосферу почти 10 лет. Получившему нашивку Логану Кутюру, кажется, не хватало авторитета, а оставшийся в «Шаркс» суперветеран Марло никогда и не считался духовным лидером.

Всё стало известным лишь после того, как Кейн получил пучок обвинений. Тут же появились анонимные источники, которые рассказали, что весь сезон игроки ходили к генменеджеру Дагу Уилсону и просили что-то сделать с Эвандером. Всё, что отвечал им босс — «у каждой команды есть трения в раздевалке».

Кейн постоянно опаздывал на тренировки, если уж приходил на них — то тренировался лениво, да ещё и не соблюдал дресс-код (а выкинуть одежду в душ было уже некому). В какой-то момент Эвандер чуть не полез в драку с помощником главного тренера Рики Томпсоном, который хотел поменять его позицию в большинстве. «Ему никто не указ. Главный тренер Бугнер считает, что он хороший игрок, он таким и является. Но вне пределов льда от него слишком много проблем», — продолжал анонимный источник The Athletic.

У Кейна не оставалось друзей, некоторые одноклубники в открытую жаловались своим агентам на то, как он разлагает раздевалку. Единственным его близким товарищем назывался Тимо Майер. Вряд ли было что-то удивительное в том, что швейцарец резко сдал в последних сезонах. Однако при этом его несносный друг был лучшим бомбардиром команды, местная пресса назвала Кейна лучшим игроком команды укороченного сезона.

После этих новостей подоспели ещё два обвинения — любовница игрока потребовала с него $ два млн за аборт, а власти обнаружили, что Кейн мог предоставить поддельный сертификат о вакцинации. За это в США предусмотрено наказание до пяти лет тюрьмы — причём это федеральное преступление, которое не зависит от штата.

Именно за фейковый сертификат, а не за что-то другое Кейн получил дисквалификацию на 20 матчей. Сейчас нереально представить, что может спасти карьеру Эвандера в лиге — возможно, он мог ещё раз разыграть расовую карту, но история с прививкой прибила и эту вероятность.

Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Сложно представить, что будет дальше. Поездка в КХЛ? Да, наша лига в последнее время стала филиалом тюрьмы Алькатрас — но Билл Питерс и Брендан Лайпсик приезжали сюда с ерундовыми для нашей культуры обвинениями. Никто не будет докапываться до слов, сказанных 10 лет назад.

Зато Кейн имеет чёткую репутацию человека, который разлагал раздевалку в каждой команде, в которой он был, абсолютно неуправляемого игрока, который в короткий период пребывания в КХЛ оставил о себе фантастически плохую память. Конечно, талант может перевесить — но прямо сейчас нереально представить, что какая-то наша команда сделает ему предложение в случае выкупа контракта.

Теперь Кейну надо отбиваться от кредиторов, НХЛ, судебных исполнителей и прочих органов власти. Но Эвандера вряд ли кому-то жаль — все эти проблемы он создал себе сам, да ещё и всех откровенно достал своим вызывающим и хамским поведением.