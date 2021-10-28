Кучеров выбыл до конца года. И в какой форме он подойдёт к Олимпиаде?

К сожалению, уже второй сезон подряд мы не можем насладиться игрой Никиты Кучерова в гладком чемпионате НХЛ. Российский нападающий пропустил всю предыдущую регулярку, восстанавливаясь после операции на бедре. Болельщики «Тампы» с нетерпением ожидали возвращения Кучерова в строй, а когда он вновь вышел на лёд, получили едва ли не лучшую его версию за всё время. Никита набрал 11 очков уже в первом раунде плей-офф, а по итогам Кубка Стэнли отметился 32 результативными действиями, став лучшим бомбардиром постсезона и сыграв огромную роль во втором триумфе «Лайтнинг» подряд.

Как выяснилось спустя некоторое время после финала, в решающем противостоянии с «Монреалем» Кучеров играл с переломом ребра, полученным ещё в шестом матче полуфинальной серии с «Айлендерс». Хотя сам игрок факт травмы отрицал.

Тем не менее он хорошо отдохнул в отпуске и к новому сезону подходил с большим запасом сил. При этом ему даже не потребовалось много времени на раскачку – в трёх матчах предсезонки он набрал пять очков, а в первых двух встречах регулярки – четыре. К сожалению, третья игра, которую «Тампа» проводила в Вашингтоне с местными «Кэпиталз», была омрачена для Никиты очередной травмой. Неприятный эпизод произошёл с ним в середине третьего периода, когда после столкновения с форвардом «Вашингтона» Гарнетом Хэтэуэем (хотя столкновением в полной мере это назвать нельзя – американец пытался перепрыгнуть через катившегося в его сторону Кучерова) звёздный нападающий «Лайтнинг» схватился за пах и с трудом доехал до собственной скамейки.

«Травма Кучерова выглядела нехорошо. Мы молимся, чтобы с ним всё было в порядке», — сказал по окончании матча Стивен Стэмкос. Капитан «Тампы», к сожалению, оказался прав – россиянин не смог продолжить игру со «столичными», а 20 октября, через три дня после встречи, был перемещён в долгосрочный список травмированных. Снова.

«Это определённо не самая простая травма, мы подождём точный диагноз. Он будет отсутствовать какое-то время. Мы не собираемся составлять график восстановления, пока не получим официальное подтверждение. Его разочарование ещё больше, потому что я знаю, сколько ему потребовалось, чтобы восстановиться в прошлый раз. В конце концов, он был вознаграждён тем, что снова поднял Кубок Стэнли, но я знаю, что он с нетерпением ждал следующего года. Как я уже сказал, ещё рано, поэтому давайте посмотрим, каков будет официальный диагноз, но каждый раз, когда он пропускает игры, он расстраивается», — рассказывал за пару дней до этого главный тренер «Тампы» Джон Купер.

О том, что подразумевает под собой «не самая простая травма», стало известно журналисту Sportsnet Нику Кипреосу. По его информации, всё дело было в не залеченной до конца травме паха, которую Кучеров получил ещё в плей-офф 2020 года. Повреждение потребовало хирургического вмешательства – вчера «Лайтнинг» объявили, что Никита успешно перенёс операцию из-за травмы нижней части тела, а также указали сроки, которые потребуются игроку на восстановление – от 8 до 10 недель.

Это означает, что нападающий вернётся в строй в конце декабря (что маловероятно – форсировать лечение в клубе точно не будут) или начале января. Для «Тампы» эта потеря точно не должна стать критической – все в команде больше нацелены на успешное выступление в плей-офф, а в регулярке «молнии» вполне могут обойтись и без Кучерова (что показал прошлый сезон). Но вот для сборной России новость о сроках восстановления форварда является далеко не самой приятной.

Олимпийские игры в Пекине уже не за горами – до февраля 2022 года осталось всего три месяца. Никита является одной из главных звёзд и надежд нашей национальной команды на предстоящем турнире – недаром он попал в первую тройку игроков сборной России, чьё участие в Играх было подтверждено ещё в начале октября. Поэтому вполне резонно руководство команды (да и болельщиков) в ближайшее время будет серьёзно волновать вопрос – а успеет ли Кучеров восстановиться к Олимпиаде?

Да, его предыдущее возвращение получилось феноменальным и даже заставило многих недоброжелателей усомниться в реальности травмы Никиты. Но тогда он восстанавливался пять месяцев, а сейчас его ориентировочно собираются выпустить на лёд через два. Да и тогда проблемой было бедро, а сейчас – пах. Его повреждения сами по себе довольно неприятны и требуют довольно-таки кропотливого лечения. Здесь же и вовсе рецидив – максимально неудобная ситуация, особенно когда дело касается мышц и связок. Вполне возможно, что Кучеров действительно вернётся в игру к указанному сроку и сможет полететь вместе со сборной в Китай. Но в каких кондициях он будет находиться? Сумеет ли восстановить форму за такой короткий промежуток времени?

«Он собирается немного отдохнуть, подготовиться к Олимпиаде и к плей-офф. Он будет в порядке», — сказал одноклубник Никиты Михаил Сергачёв. Будем надеяться, что слова защитника будут недалеки от истины – российской команде в Пекине очень нужен здоровый Кучеров.