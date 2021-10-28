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Интервью с Владимиром Крикуновым, Овечкин, что происходит в КХЛ, НХЛ, сборной России

«Овечкину хватит сил на регулярку, плей-офф и Олимпиаду». Интервью с Владимиром Крикуновым
Егор Торишный
Интервью с Владимиром Крикуновым
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Один из самых известных российских тренеров поделился мнением о возвращении Гусева, неудачах ЦСКА, Олеге Знарке и кубковом похмелье «Тампы».

Владимир Крикунов — один из самых известных специалистов российского хоккея. После ухода с поста главного тренера «Динамо» Владимир Васильевич не выпал из хоккейной тусовки, продолжив активно следить за всеми событиями по обе стороны океана. В интервью обозревателю «Чемпионата» Крикунов высказал своё мнение о возвращении Гусева в КХЛ, неудачах ЦСКА, кубковом похмелье «Тампы» и многом другом.

«Лидерство «Магнитки» в КХЛ закономерно»

— Чем занимаетесь сейчас?
— Несмотря на то что ныне я не работаю главным тренером клуба КХЛ, тем не менее я всё равно в хоккее. Стараюсь не пропускать трансляции хоккейных матчей, внимательно слежу за тем, что происходит в КХЛ, в других лигах.

— Какие результаты в КХЛ считаете закономерными, какие – удивительными?
— На мой взгляд, закономерность – это лидерство «Магнитки». Там подобрался очень хороший состав, команда значительно усилилась в межсезонье. А вот из результатов игр, которые меня очень сильно удивили, я бы назвал матч ЦСКА – «Амур», который прошёл в Москве и завершился победой дальневосточников со счётом 5:1. Что тогда случилось с армейским клубом, до сих пор не пойму.

— СКА вернул в Россию Гусева и Волкова. Причём всё это в рамках потолка зарплат. Можно ли сказать, что лидер усилился по ходу сезона?
— Это бесспорное усиление. Мне вообще импонирует работа руководства питерского клуба. Я бы даже сказал, что игроков возвращают не только ради того, чтобы усилить СКА, а для того, чтобы вернуть их в Россию. И этот шаг пойдёт однозначно на пользу развития нашего хоккея. Могу сказать, что с приходом Гусева армейцы сильно преобразились.

Такой подход не может не радовать. Чем больше хороших хоккеистов будет в КХЛ, тем интереснее будет чемпионат, больше зрительский интерес. Гусев и Зыков хорошо вписались в состав, уверен, что так же будет и с Волковым. Опыт, который получил этот молодой форвард в НХЛ, бесценен. Наверняка он хочет показать себя российским болельщикам. Уверен, что в Санкт-Петербурге, где созданы хорошие условия для роста игроков, он сможет реализовать свой потенциал, что, по сути, ему не дали сделать в НХЛ.

— ЦСКА под руководством Сергея Фёдорова пока выступает не так успешно. Связываете ли это с отсутствием у него тренерского опыта?
— Для работы тренером опыт очень важен. У Сергея огромный игровой опыт, но вот тренерского у него нет вообще. На данный момент ЦСКА не выглядит так мощно и слаженно, как было последние годы.

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«Олег Знарок был лучшим кандидатом на пост главного тренера сборной России»

— Весь тренерский штаб сборной России на Олимпиаде будет почти без опыта. Не скажется ли это негативно на выступлении нашей команды?
— Опыт не помешал бы уж точно. Нынешний год вообще какой-то странный, то артисты летят в космос, то тренером на Олимпиаду – самый главный турнир четырёхлетия – назначают человека, который раньше был менеджером. Посмотрим, что будет на Олимпиаде. Вдруг нам повезёт и наша сборная выиграет один из комплектов медалей.

— Не стоило ли оставить Знарка?
— Его я считаю наилучшей кандидатурой для главного тренера на Олимпиаду. Он уже знает, как побеждать на Олимпийских играх, имеет огромный авторитет среди игроков. Сейчас он хоть и включён в команду в статусе тренера-консультанта, но как будет складываться работа – пока я сам не понимаю. Меры безопасности будут на Олимпиаде очень серьёзные, и думаю, что составы делегаций сборных будут минимальными. Скорее всего, работа будет строиться по телефону.

— Многие специалисты считают, что штаб сборной со Знарком, Браташом и Зубовым, который, вполне вероятно, отправится на МЧМ, сильнее, чем штаб сборной, которая отправится на ОИ.
— Про тренерский опыт я уже говорил. Помимо опыта, нужны знания. Поверьте, работать тренером не так просто.

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«Тампа» мне напоминает нынешний «Авангард»

— Удивляет ли игра Овечкина в 36 лет?
— Нет. Сашка в отличной физической форме, и сезон он начал весьма неплохо. Главное, чтобы не сбавлял обороты.

— Сможет ли он так же играть весь сезон и оставить силы на ОИ?
— Уверен, что сил у него хватит и на регулярный чемпионат НХЛ, и на Олимпиаду, и на плей-офф. Сашка – физически очень крепкий игрок.

— Как повлияет травма и операция Кучерова на подготовку и выступление на ОИ?
— Врачи должны сделать всё, чтобы как можно быстрее Кучеров набрал форму. Этот хоккеист просто необходим сборной России, он игрок высочайшего уровня! Очень надеюсь, что Никита на Олимпиаде напомнит о себе как о снайпере. Неслучайно ведь он дважды становился лучшим бомбардиром розыгрыша Кубка Стэнли.

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— С чем вы связываете слабый старт «Тампы» в сезоне?
— «Тампа» мне напоминает нынешний «Авангард». И те и другие в прошлом сезоне выиграли кубок, и это, безусловно, даёт свой отпечаток. Игроки действуют в такой расслабленной манере, считая, что сейчас только начало сезона и ситуация исправится. Думаю, что «Тампа» придёт в себя уже в ближайшее время.

— От кого из новичков вы ждёте прорыва в НХЛ?
— Мне нравится, как играет Костин. Думаю, что ещё смогут заиграть и выйти на хороший уровень Подколзин, Чинахов и Мамин. Хотя последнему будет несколько тяжелее это сделать, чем остальным.

— Лучшим игроком недели в НХЛ стал Манджапане из Калгари, забивший нам победный гол на прошедшем ЧМ.
— То, что у канадцев была достаточно крепкая сборная на чемпионате мира — я тогда ещё говорил об этом. Это никакие не студенты, а там были собраны очень перспективные ребята. Они по праву в итоге стали чемпионом мира, и всё это подтверждают результаты многих ребят того состава в новом сезоне НХЛ.

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