Зачем обладатель Кубка Стэнли вернулся в Россию? Главные инсайды КХЛ

Скоро в Континентальной лиге наступит пауза на Евротур, а пока команды продолжают соревноваться друг с другом, не забывая при этом укреплять свои составы. На первый план вышел СКА, уже успевший заполучить Никиту Гусева, Валентина Зыкова, Микко Лехтонена и Александра Волкова.

Менелла не стоит ждать в «Йокерите»

Американский защитник Бреннан Менелл не вернётся в КХЛ в нынешнем сезоне. Сейчас игрок обороны выступает за «Торонто Марлис» в АХЛ. Ходили разговоры, что после обмена Лехтонена в СКА «джокеры» попробуют подписать Бреннана и использовать его как раз на месте ушедшего финна, однако клуб из Хельсинки, у которого теперь права на Менелла в КХЛ, не заинтересован в сотрудничестве с этим североамериканцем.

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Волкова не устраивала его роль в «Анахайме», «утки» хотели сохранить россиянина

Нападающий Александр Волков, ставший обладателем Кубка Стэнли в составе «Тампы», подписал долгосрочный четырёхлетний контракт со СКА. Интересно, что «утки» хотели сохранить россиянина в своих рядах и не планировали выставлять его на безусловный драфт отказов. Такая инициатива исходила от самого Александра, который был недоволен своим игровым временем и ролью в клубе из Калифорнии. В результате «Дакс» пошли навстречу Волкову, а СКА, обладая правами на нападающего в КХЛ, быстро договорился с хоккеистом о долгом сотрудничестве.

Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Скудра готов вернуться к работе в КХЛ

Латвийский тренер Петерис Скудра, последним местом работы которого в КХЛ стало рижское «Динамо», может вернуться в Континентальную лигу. По нашей информации, интерес к специалисту проявляют несколько команд лиги. Так, начали ходить разговоры (в том числе и среди актива болельщиков) о возможном возвращении Скудры в «Торпедо». Именно в Нижнем Новгороде Петерис провёл свои лучшие годы в России, воспитал много молодёжи (например, Уракова и Веряева) и всерьёз заявил о себе. Было бы интересно снова посмотреть на Скудру в «Торпедо», так как у Дэвида Немировски дела идут не лучшим образом, а его команда сейчас и вовсе находится за пределами плей-офф. А ведь состав у нижегородцев очень приличный, поэтому и результат должен быть достойным.

Фото: Роман Кокшаров, photo.khl.ru

Окажется ли Шевченко в московском «Динамо»?

Московское «Динамо» серьёзно занялось переукомплектованием нижних звеньев команды. После обмена со «Спартаком», в результате которого состав команды пополнил нападающий Глеб Шашков, внимание бело-голубых переключилось на форварда «Авангарда» Дмитрия Шевченко. Это силовой хоккеист для третьей-четвёртой тройки, а у омичей, как уже много раз говорилось, переизбыток игроков подобного плана. Динамовцам же наоборот, лишние силы и мускулы однозначно не помешают.

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В «Амуре» раздумывают над тем, чтобы отказаться от Бартошака

В Хабаровске могут отказаться от услуг чешского голкипера Патрика Бартошака. Занимающий место легионера чех не впечатляет тренерский штаб и руководство клуба своей игрой, в отличие от того же Евгения Аликина. В первую команду подняли и другого талантливого россиянина Дмитрия Лозебникова. В свою очередь, Бартошак допускает много ошибок и явно находится не в своей тарелке, а приглашать на его место другого вратаря-иностранца в условиях Хабаровска сложно.

Чистка состава в «Адмирале» неизбежна?

Ходят слухи, что во Владивостоке ожидается серьёзная чистка состава. «Адмирал» планирует взять курс на долгосрочную перспективу и развитие своих воспитанников. Нынешние результаты и комплектование команды оставляют желать лучшего. Например, сейчас главным тренером МХК «Тайфун» является известный в прошлом хоккеист Виктор Гордиюк. Ожидается, что он будет предлагать молодых хоккеистов, созревших для выступления за основу, на просмотр в первую команду.