Двухметровый громила Евенко наказал дерзкого оппонента! Тот чудом устоял под градом ударов

За два с половиной года вне тренерства Андрей Назаров превратился в эксперта по всем вопросам, который создавал инфоповоды чуть ли не каждую неделю. Иногда нельзя было понять, говорит ли он это серьёзно или ударяется в постиронию.

Но спустя два с половиной года лига увидела всё того же Наза. Он всё так же эмоционален, хотя больше контролирует себя — после обидных пропущенных шайб кидает бутылки в стекло. Он всё ещё готов устроить драку разной степени массовости. Наконец он опять прыгает выше головы с командой, в которую никто не верил.

За 11 матчей Назаров набрал 10 очков, устроил два ярких концерта с «Автомобилистом», обидно проиграл «Авангарду» и «Трактору» на последних минутах. Самое главное — сделано это было с составом, численное количество которого таяло с каждым днём: на игру со «Спартаком» «Сочи» выходил без 9 игроков основного состава — считай, без всей топ-6, играя почти парнями из ВХЛ.

Бойцов у Назарова в составе почти не осталось — все в лазарете. Таким можно было назвать разве что Виктора Балдаева. Бывший защитник «Спартака» и «Северстали» не имел большого бойцовского опыта, но в игре с «Авангардом» Назаров даже специально заявил его нападающим на стартовое вбрасывание, чтобы он устроил бучу.

В «Спартаке» подготовились к этому заранее и заявили Олега Евенко. Двухметровый белорус после переезда в Москву стал защитником ротации — выходил редко, а когда выходил, играл 6-7 минут за матч в роли седьмого защитника.

Ещё летом спортдиректор Роман Беляев весьма прозрачно говорил, зачем клуб взял белоруса: «Одно его присутствие в составе заставляет соперника тщательнее подходить к выбору манеры игры и способов ведения борьбы». У Евенко весьма солидный файткард для КХЛ — Свитов, Жарков, а примерно сопоставимого по габаритам Алексея Семёнова белорус вообще нокаутировал.

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После того как Василий Глотов открыл счёт, Балдаев и Евенко вышли на вбрасывание — и, судя по всему, инициатором был именно защитник «Сочи», который и скинул перчатки. Обратите внимание: габариты Балдаева — 191/95, но на фоне Евенко он выглядит бойцом-легковесом.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

«Драка Балдаева с Евенко? Это не импровизация, это задание на игру. Евенко, на мой взгляд, является сильнейшим бойцом в лиге. У нас много молодёжи, Балдаев выполнил задачу на игру. Понятно, что у него шансов не было, я немножко подсказал ему, как постараться уйти без потерь из этого боя. Он не побоялся, пошёл, молодец», — прокомментировал драку главный тренер сочинцев Андрей Назаров.

Более опытный Евенко не смог нокаутировать оппонента, осыпал его градом ударов в голову — но Балдаев держался почти что до последнего. Возможно, такая стойкость защитника вдохновила и его команду — «Сочи» достоял матч до конца, выиграв 3:1.