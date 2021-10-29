«Ему пора было подраться». Романов выдал мощный матч – гол и бой на последних секундах

«Монреаль» потихоньку вкатывается в сезон. Финалист Кубка Стэнли прошлого чемпионата стартовал с шести поражений в семи матчах, с огромным трудом создавал моменты в атаке, ещё больше проблем испытывал с реализацией, отвратительно играл в обороне. Плюс сказываются потеря Кэри Прайса, который взял паузу, чтобы разобраться с личными проблемами, уход на пенсию Ши Уэбера и уход Филипа Дано в «Лос-Анджелес».

В матче с «Сан-Хосе» их игра смотрелась цельно и слаженно, а Джейк Аллен стоял на голове, и результат пришёл. 45 сейвов вратаря, идеальная игра в меньшинстве, плюс ко всему прочему сразу троих игроков наконец прорвало на голы. Счёт открыл Майк Хоффман, забив в третьем матче подряд, а свои первые шайбы в сезоне забросили Брендан Галлахер и Джош Норрис – это те ребята, от которых ждут свершений в атаке. Первую шайбу в новом чемпионате забросил и Александр Романов – молодой защитник, чьи голы мы пока что видим нечасто.

Джонатан Друен поборолся за шайбу после проигранного вбрасывания и перевёл её на синюю линию, откуда россиянин пальнул сквозь трафик, от души замахнувшись. «Ракета Романова!» — восхитился Sportsnet.

Это только второй его гол в НХЛ (первый был в январе 2021 года, в его третьем матче за «Монреаль»), но Александр стал пятым защитником не из Канады в истории клуба после Мэтью Шнайдера, Петра Свободы, Рода Лэнгуэя и Андрея Маркова, который забросил больше одной шайбы до 22-го дня рождения. Так что у россиянина всё впереди.

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Романов ударно провёл игру и был заметен на площадке – проводил зубодробительные силовые приёмы, блокировал броски, отрабатывал в меньшинстве, а в концовке ему пришлось и постоять за себя. На последних секундах Александр жёстко встретил у борта нападающего Лэйна Педерсона.

Хороший, чистый силовой, но «акулы» напоследок решили хлопнуть дверью и подсластить пилюлю от поражения старой доброй дракой. Высказывать претензии россиянину поехал Джона Гаджович, Романов не стал уклоняться и принял бой, нанеся несколько неплохих ударов, но пропустив не меньше.

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«Ему пора уже было подраться, он мощно хитует с тех самых пор, как дебютировал в лиге. Рад, что это случилось. Конечно, всегда переживаешь, когда кто-то впервые дерётся в НХЛ, но он хорошо держался», — сказал после игры Джош Андерсон. Нападающий, наверное, забыл, что это не первая драка Романова в НХЛ. В прошлом году он уже бился с Джошем Норрисом в матче с «Оттавой». Тогда, кстати, драке также предшествовал мощный хит россиянина.

Гаджович получил пять минут за драку, две минуты как зачинщик драки и дисциплинарный до конца, Романову выписали пять минут за драку, и он тоже отправился в раздевалку чуть раньше остальных. «Он хотел поскорее добраться до пиццы», — сказал одноклубник Романова около раздевалки. «Романов играл искренне, он улыбается, и все счастливы», — пишет журналист Мар-Андре Перро.

Ещё бы не быть счастливым – «Монреаль» впервые в XXI веке обыграл «Сан-Хосе» на выезде! А всухую на выезде обыграл их впервые с самой первой встречи в 1992 году. «Это был очень важный матч для нашей команды. Знаю, сезон только начался, но очевидно, что мы переживаем не лучшие времена, и было важно нарастить темп, чтобы закончить выезд на хорошей ноте», — сказал Аллен.