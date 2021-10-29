Зачем переходили? Летние трансферы КХЛ, которые пока не принесли никакой пользы

В межсезонье клубы Континентальной хоккейной лиги провели активную работу на трансферном рынке, заключив контракты с большим количеством новичков. Но далеко не все из них сумели проявить себя в должной мере за прошедшие два месяца со старта регулярного чемпионата. Разбираемся, какие из летних трансферов на данный момент абсолютно не сработали.

н. Пер Линдхольм, 30 лет («Ак Барс»)

Статистика в сезоне-2021/2022: 14 матчей – 3 (3+2) очков

Ещё летом, когда Линдхольм только появился в составе казанского клуба, я писал о скепсисе, который вызвал у меня этот трансфер. На последнем чемпионате мира сборная Швеции выступила провальным образом, впервые в своей истории не сумев пробиться в четвертьфинал. И 29-летний Линдхольм стал одним из виновников этого провала. В национальной команде Перу предоставили возможность стать ведущим игроком – в начале турнира он пробовался в бригаде большинства и нередко выходил на лёд в критические моменты встречи. На выходе – ноль очков в семи матчах при нулевом показателе полезности.

Фото: Тухбатов Ильнар, photo.khl.ru

Не сильно лучше дела у шведского хоккеиста пошли и в «Ак Барсе». В 14 матчах этого сезона на счету Линдхольма всего 5 (3+2) очков, причём забивал он исключительно командам, не попадающим в кубковую восьмёрку в своих конференциях, — «Куньлуню», «Витязю» и «Адмиралу». В матчах с топ-командами нападающий с зарплатой в 55 млн за сезон не показал ровным счётом ничего. В начале октября швед получил травму в матче с «Магниткой», и с тех пор команда обходится без него.

н. Даниил Тарасов, 30 лет («Ак Барс»)

Статистика в сезоне-2021/2022: 17 матчей – 2 (1+1) очка

Летом «Ак Барс» действительно провёл очень активную селекционную работу – но на выходе команда Дмитрия Квартальнова совершенно точно не стала сильнее. Бывший нападающий московского «Динамо» является ещё одним новичком, у которого не идёт игра в казанском коллективе. На протяжении всего предыдущего этапа карьеры в лиге Тарасов выступал за родное «Динамо», показывая себя довольно стабильным игроком. Неслучайно именно Даниилу продолжает принадлежать клубный рекорд по числу заброшенных шайб в КХЛ.

Валовая статистика форварда действительно выглядела убедительно, но руководство «Ак Барса» должно было более детально изучать статистику Даниила, прежде чем совершать этот трансфер. Львиную часть своих голов в двух предыдущих сезонах россиянин забил, находясь на льду вместе с Вадимом Шипачёвым.

В одном из матчей Тарасов даже оформил покер, но стоило Владимиру Крикунову перевести нападающего в другое звено, как эффективность хоккеиста резко падала. В «Ак Барсе» рассчитывали и до сих пор рассчитывают на то, что начнёт работать связка Тарасова с Кагарлицким, но если у Дмитрия есть качества, позволяющие забивать и без присутствия рядом Шипачёва, то у Даниила с этим снова возникли значительные сложности.

в. Патрик Бартошак, 30 лет («Амур»)

Статистика в сезоне-2021/2022: 4 матча – 4 поражения при проценте отражённых бросков 85,4 и коэффициенте надёжности 3,93

В минувшем сезоне российский вратарь «Амура» Евгений Аликин уже выиграл конкуренцию у чешского голкипера Марека Лангхаммера. Россиянин вчистую переиграл своего иностранного конкурента, заставив легионера покинуть КХЛ. Но в межсезонье менеджеры «Амура» по каким-то своим резонам снова решили потратить легионерскую вакансию на иностранного вратаря.

Фото: Шмаков Максим, photo.khl.ru

У Бартошака было неплохое хоккейное резюме перед переходом в «Амур», но приспособиться к новой лиге быстро у него не удалось. На данный момент чех провёл лишь четыре матча, в которых отметился ужасными показателями в статистике. Уже месяц Патрик не играет из-за травмы, и с этим совпало возрождение «Амура». С Аликиным в воротах хабаровчане набрали очки в семи из восьми последних матчей, благодаря чему вплотную подобрались к зоне плей-офф.

н. Владимир Брюквин, 26 лет («Авангард»)

Статистика в сезоне-2021/2022: 18 матчей – 4 (4+0) очка

Такое понятие, как оффершит, крайне редко использовалось в истории КХЛ, но омский «Авангард» за последнее время поставил на поток покупку ограниченно свободных агентов за значительную денежную компенсацию. В прошлое межсезонье ход Алексея Волкова с приобретениями Дамира Шарипзянова у «Нефтехимика» и Сергея Толчинского у ЦСКА сработал на все 100%, ведь оба игрока внесли ключевую лепту в чемпионский поход «ястребов».

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Спустя год менеджер «Авангарда» решил провернуть этот трюк снова, сделав контрактное предложение форварду «Динамо» Владимиру Брюквину. В московском клубе были недовольны последним сезоном в исполнении своего воспитанника и не посчитали нужным повторять предложение «ястребов». 26-летний нападающий не скрывал обиды от решения своего родного клуба, но нынешняя игра Брюквина пока что полностью подтверждает правоту динамовцев.

В 18 матчах Владимир забросил только четыре шайбы, но куда важнее другое – в восьми случаях нападающий не провёл на льду и 10 минут. Чаще всего он одевается на игру 13-м нападающим и получает по две-три смены в каждом из периодов. С такой ролью вполне мог справиться и кто-то из своих воспитанников, благо талантливой молодёжи в стане омской команды хватает с лихвой.

н. Максим Шалунов, 28 лет («Локомотив»)

Статистика в сезоне-2021/2022: 23 матча – 11 (5+6) очков

Если посмотреть на сухие цифры Шалунова, то его статистика выгодным образом отличается от предыдущих четырёх хоккеистов из нашего списка. Вот только 28-летний нападающий в этом сезоне входит в тройку самых дорогих игроков КХЛ, но своей игрой никак не подтверждает выданный ему контракт. В межсезонье железнодорожники подписали с нападающим трёхлетнее соглашение на общую сумму в 270 млн рублей, рассчитывая, что он станет главной звездой команды.

На деле же Шалунов сначала не смог раскрыться в системе Андрея Скабелки, а затем выглядит довольно бледно и у Игоря Никитина. Хотя именно при Никитине в прошлом сезоне Максим выдал лучший год в карьере в составе ЦСКА. Пока же 5 голов в 23 матчах, причём все свои шайбы Шалунов забросил в ворота середняков лиги – «Северстали», «Барыса», минского «Динамо» и «Витязя». В больших матчах нападающий предстаёт на льду в лучшем случае тенью, а в худшем – якорем.

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в. Оскар Данск, 27 лет («Спартак»)

Статистика в сезоне-2021/2022: 8 матчей – 6 поражений при проценте отражённых бросков 88,6 и коэффициенте надёжности 3,16

Шведский вратарь столкнулся с огромными трудностями в плане адаптации к российской лиге. Данск провалил серию матчей ещё во время предсезонки, сразу проиграв конкуренцию за пост первого номера Алексею Красикову. Плохо выглядел Оскар и в тех официальных матчах, которые ему дали сыграть.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сейчас ситуацию для шведа осложняет тот факт, что в московском клубе собраны шесть легионеров, тогда как в заявку на матч можно вносить только пятерых. С учётом того обстоятельства, что основным голкипером «Спартака» является Красиков, Данску в последних матчах не находится место даже в запасе. В последний раз он выходил на лёд 11 октября, когда «Спартак» потерпел поражение от ЦСКА.

в. Адам Рейдеборн, 29 лет (ЦСКА)

Статистика в сезоне-2021/2022: 11 матчей – 6 побед при проценте отражённых бросков 91,9 и коэффициенте надёжности 2,07

29-летний вратарь потихоньку начинает приходить в себя после невразумительного начала сезона, но всё равно игра Адама оставляет желать много лучшего. Если описать действия Рейдеборна на льду, то как нельзя лучше подходит фраза «не внушает доверия». Даже в победных матчах шведский голкипер допускает голевые ошибки, которые приводят к серьёзным проблемах. Так произошло в матче с «Амуром», когда Рейдеборн откровенно прозевал бросок Александра Горшкова.

Самым же печальным обстоятельством для менеджеров московского клуба является даже не тот факт, что россиянин Иван Федотов выглядит куда стабильнее и надёжнее шведского вратаря. Ещё хуже для функционеров клуба то, что бывший страж ворот ЦСКА Ларс Юханссон, перешедший в межсезонье в СКА, выдаёт невероятную регулярку в стане самого принципиального соперника московских армейцев. За два месяца в активе Ларса уже семь матчей «на ноль» – и вопрос, как можно было по своей воле отпустить Юханссона, звучит всё более громко.