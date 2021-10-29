Эффект Назарова. «Сочи» всего за месяц превратился в одну из самых интересных команд КХЛ

После того как Андрей Назаров возглавил ХК «Сочи» в конце сентября, стало ясно: жизнь южного клуба изменится. Как минимум она обязана была стать веселее. Как максимум должен был прийти спортивный результат. Назаров — не только большой артист, который, пожалуй, лучше всех в КХЛ понимает, что людям нужен не только голый хоккей, а ещё и шоу. Но он ещё и отличный тренер для команд, которые не входят в элитный список топ-клубов. Такие коллективы зачастую работают только на психологической мотивации, а лучше Назарова с этой задачей вряд ли кто-то может справиться. Особенно сильно команды Андрея Викторовича играют сразу после его прихода, пока не успевают привыкнуть к методам, которые всегда контрастируют с методами предыдущих специалистов. Я бы назвал это мгновенным эффектом Назарова, и сейчас «Сочи» сполна ощущают на себе это явление.

В сентябре на «леопардов» было тяжело смотреть. Евгений Ставровский старался, он поставил неплохую игру в обороне, но в нападении «Сочи» не только мало забивал, но и катастрофически мало создавал. Клуб пытался держаться за счёт организации игры в своей зоне и мастерстве вратаря Хелльберга, но получалось не очень. После двух неожиданно ярких побед на старте сезона над «Амуром» и «Витязем» южане в следующих 11 матчах уступили 10 раз, забив лишь 11 голов, после чего перемены назрели. В клубе поняли, что надо спасать сезон, и сделали мощный ход, пригласив давно рвавшегося к работе Назарова.

Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru

За месяц Андрей Викторович изменил в «Сочи» практически всё, сделал так, что о клубе заговорили. Яркие видео из победных раздевалок, неординарные пресс-конференции, на которые стали приходить журналисты, банка с вазелином на раскатке, брошенная в заградительное стекло бутылка после гола соперника и, конечно, массовая драка в матче с «Авангардом» — Назаров принялся генерировать шоу по всем направлениям.

Но не только. С первых же матчей при новом тренере южане заиграли намного агрессивнее, злее, быстрее. Те же нападающие, что мучились при Ставровском, обнаружили в себе мастерство, а Назаров заставил этот состав поверить в свои силы. Для начала к «леопардам» вернулась результативность. За 11 матчей при Назарове южане только дважды забросили менее двух шайб (в играх с «Магниткой» и «Салаватом»), а всего за это время сочинцы забили 31 гол, показав среднюю результативность 2,8 шайбы за игру. В сентябре этот показатель равнялся 1,6, а если вынести за скобки два тех самых стартовых матча, где «Сочи» забил почти половину голов месяца, то получится, что до Назарова южане забрасывали ровно по одной шайбе за матч. Прогресс налицо.



Вслед за результативностью к «Сочи» пришёл и результат. Два первых матча при новом тренере южане ещё проиграли без шансов (3:7 Минску и 0:3 Уфе), а затем стали кусаться и воевать (в хорошем смысле слова) буквально в каждой встрече. Обыграли Ригу, затем до последнего сражались в Магнитогорске с лучшей командой сезона (поражение 1:3), в самой концовке упустили ничью в основное время в Челябинске (именно тогда полетела бутылка в стекло), в ярком матче обыграли «Автомобилист» на выезде, едва не довели до конца могучий камбэк в игре с «Авангардом» и лишь в овертайме со счётом 6:7 уступили дома команде из Екатеринбурга. В матчах с топ-клубами «Сочи» не хватало совсем чуть-чуть, поражения приходили в самой концовке после глупых удалений, невынужденных ошибок или не вовремя закончившейся физики. Но «леопарды» всякий раз подкупали своим характером и отчаянным стремлением к победе в играх с гораздо более мастеровитыми и богатыми соперниками.

И всё-таки фортуна отдала «Сочи» должок: две последние игры подопечные Назарова выиграли в основное время. В гостях были повержены «Витязь» и «Спартак», причём в этих встречах «леопарды» не могли рассчитывать почти на две пятёрки хоккеистов основного состава.

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Конечно, такое преображение «Сочи» — полностью заслуга Назарова. А кого ещё? Он привнёс в клуб свою фирменную энергетику, вдохнул в команду жизнь. Так было в своё время и с «Нефтехимиком», куда Андрей Викторович тоже зашёл по ходу сезона, да и в целом первый год работы Назарова получался весьма удачным почти для любого коллектива, будь то «Трактор», «Донбасс», «Барыс» или «Северсталь».

Фото: Бондаренко Дмитрий, photo.khl.ru

У Назарова немало хейтеров, многим людям не нравятся его поведение, поступки, жизненные взгляды. Что ж, Андрей Викторович вряд ли когда-то переживал, что не может быть для хорошим для всех. Но как тренер он однозначно имеет свою нишу и сейчас в «Сочи» в очередной раз в этой нише полностью реализуется. С этим спорить, пожалуй, глупо. Назаров выжимает максимум из далеко не самого сильного состава, раскрывает лучшие качества молодых хоккеистов, да и вообще превращает «леопардов» в одну из самых интересных команд КХЛ, которой, несмотря на текущее последнее место Запада, по силам реально вернуться в борьбу за плей-офф. Главное, продолжать в том же духе и с тем же размахом.