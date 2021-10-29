Два гола за три минуты и грубейший обрез Бойкова. Лидера Запада не остановить в Москве!

Победная поступь СКА

Календарь регулярного чемпионата КХЛ составлен настолько неравномерно, что уже давно не удивляешься тому, что в один день может быть сыграно 12 матчей, а на следующий – один. Вот и на этой неделе – после событийного четверга, состоявшего из восьми встреч, на пятницу были запланированы только две игры. Зато обе с приставкой ТОП. В Балашихе на лёд вышли старые соперники по Восточной конференции – «Авангард» и «Салават Юлаев» – тогда как в Москве встретились лидеры Западной конференции – местное «Динамо» и санкт-петербургский СКА.

Команда Валерия Брагина набрала отличный ход в последнее время, одержав четыре победы кряду. В идеальной форме находится основной голкипер армейской команды швед Ларс Юханссон, лидирующий среди голкиперов КХЛ по всем ключевым статистическим показателям. В защите отличным дополнением стал финский защитник Микко Лехтонен, а в атаке правит вернувшийся в КХЛ Никита Гусев. 29-летний форвард остался без очков в первых двух матчах после возвращения в Санкт-Петербург, но затем набрал 9 (1+8) очков в четырёх встречах. Неудивительно, что сам главный тренер питерских армейцев после одной из побед заявил, что его команда находится в лучшем состоянии в нынешнем сезоне.

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Трансферная лихорадка «Динамо»

В свою очередь, московский коллектив в последнее время выступает далеко не так уверенно, как в начале этого сезона. Из последних восьми матчей динамовцы праздновали успех в четырёх играх. Наиболее же показательными стали предыдущие две встречи – с «Витязем» и «Локомотивом». Для начала бело-голубые выдали свой абсолютно худший матч в этом сезоне, сгорев одному из главных аутсайдеров лиги – 2:5 на домашнем льду. А спустя три дня подопечные Алексея Кудашова провели довольно солидную игру, переиграв железнодорожников – 4:1, заслужив редкую похвалу со стороны обычно крайне скупого на комплименты 50-летнего тренера.

Однако следующие 72 часа динамовцы провели в настоящей трансферной лихорадке. Сразу после победы над «Локомотивом» Кудашов подтвердил заключение просмотрового контракта с опытным защитником Антоном Беловым. Спустя сутки официально стало известно о переходе в московский клуб голкипера Ивана Кульбакова и сделке между «Динамо» и «Спартаком», в ходе которой состав бело-голубых пополнили нападающие Глеб Шашков и Даниил Авершин. 19-летний Авершин пробыл игроком «Динамо» менее двух суток, в скором времени отправившись в «Сочи» в паре с Ильёй Кругловым, тогда как в обратном направлении проследовал нападающий Богдан Якимов. О трейде с «леопардами» динамовцы объявили всего за полтора часа до стартового вбрасывания.

Юбилей Ерёменко и отложенный дебют Белова

Впрочем, в заявке хозяев на матч со СКА из новичков команды оказался только белорусский вратарь Кульбаков, да и тот занял место на лавке в статусе бэкапа многоопытного Александра Ерёменко. Для 41-летнего вратаря встреча со СКА стала юбилейной – 500-й в КХЛ. Александр стал всего третьим голкипером в истории лиги, которому покорился данный рубеж. Рекордсменом КХЛ среди вратарей является Василий Кошечкин (708), а на втором месте находится Константин Барулин (596). Проведший 16 матчей в нынешнем сезоне первый по статусу номер московской команды Иван Бочаров впервые в этой регулярке оказался на трибунах.

Этим вечером не дождались болельщики московского «Динамо» и дебюта защитника Белова. Переход 35-летнего хоккеиста в стан москвичей вызвал настоящий шквал негодования со стороны фанатов столичного клуба, которые прекрасно помнили, какие жесты Белов адресовал им в бытность игроком СКА. В этой связи было бы очень интересно посмотреть, как фан-сектор «Динамо» отреагировал бы на первое появление Антона в составе команды. Да и чисто со спортивной точки зрения возможный дебют Белова в бело-голубом свитере в матче с командой, цвета которой он защищал на протяжении последних семи лет, добавил бы ещё большей интриги этому матчу. Но пока что опытный защитник далёк от оптимальной формы, и тренерский штаб Кудашова форсировать события не захотел.

Холодный душ от СКА и эффектный проход Ведина

В составе гостей по-прежнему не оказалось продолжающих восстанавливаться от различных повреждений защитника Игоря Ожиганова и нападающего Антона Бурдасова. Но и без них в атаке СКА хватает людей, способных решать судьбы отдельно взятых моментов и целых матчей. Одного из таких хоккеистов зовут Андрей Кузьменко, и именно он открыл счёт уже через 17 секунд после начала матча. Динамовцы грубо ошиблись на выходе из зоны, Кузьменко подхватил шайбу, вылез на ворота и бросил в ближний угол под блин Ерёменко.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

А к четвёртой минуте стартового периода хозяева горели уже со счётом 0:2 – отличился Артём Швец-Роговой. Российский нападающий нанёс бросок с разворота из правого круга вбрасывания, и шайба залетела в ближний угол ворот. Получилось просто катастрофическое начало матча для московской команды. К её чести необходимо заметить, что бело-голубые довольно быстро смогли отправиться от холодного душа и организовали ряд неплохих атак.

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В середине периода сработала контратака в исполнении второго звена хозяев. Стремительный выпад организовал шведский новичок Антон Ведин, проводивший всего третий матч после заключения контракта с «Динамо». Экс-форвард «Сибири» затащил шайбу в чужую зону, красиво обыграл молодого защитника гостей Никиту Смирнова и выполнил передачу на дальнюю штангу, которую замкнул Дмитрий Рашевский, забивший 14-й гол и возглавивший список снайперов в своей команде, опередив Вадима Шипачёва.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

СКА продолжает побеждать и укрепляет позиции на Западе

На старте второй двадцатиминутки соперники по разу упустили возможность реализовать лишнего. А ключевой гол в матче был забит в середине отрезка, когда дубль удалось оформить Кузьменко. Голевая атака СКА началась с грубейшей ошибки защитника хозяев Сергея Бойкова. Игрок обороны московского «Динамо» допустил одну из самых грубых ошибок, которые только можно допустить в хоккее.

Располагаясь в чужой зоне, Сергей решил выполнить перевод на партнёра вдоль синей линии, но давно располагавшийся на линии передачи Кузьменко просчитал и прочитал намерения динамовца. Андрей перехватил передачу защитника, укатил по центру к воротам и исполнил бросок под перекладину над ловушкой Ерёменко. Кузьменко не остановило и совершённое нарушение правил против него.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

В середине третьего периода хозяева получили прекрасный шанс, чтобы вернуться в игру, когда удаление до конца матча за удар клюшкой заработал Йоонас Кемппайнен. В борьбе на вбрасывании финский форвард угодил между ног Михаила Фисенко. На протяжении трёх минут динамовцы контролировали шайбу в чужой зоне, практически не угрожая чужим воротам. Но едва ли не первый же бросок в створ ворот в этом большинстве оказался голевым – в цель попал Андрей Сергеев.

Однако на большее «Динамо» уже не хватило – армейцы довели матч до победного результата, продлив удачную серию до пяти матчей в нынешнем сезоне. Если говорить о личных встречах «Динамо» и СКА, то эта победа стала второй кряду для санкт-петербургской команды в этой регулярке и шестой вообще, если вспоминать последнее пересечение соперников в плей-офф. Подопечные Брагина набрали мощный ход и продолжают укреплять свои позиции в турнирной таблице Западной конференции.