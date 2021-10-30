Кто-то говорил, что Овечкин спёкся? Ха-ха-ха, в 36 лет он ворвался в сезон, как молодой!

Бывший тафгай Джон Скотт перед началом чемпионата утверждал, что Александр Овечкин спёкся. Ха ха ха. Волосы капитана «Вашингтона» уже давно покрыты сединой, но он не чувствует свой солидный возраст. «Я всё ещё молод», — шутливо заверял Александр Великий на старте своего 17-го сезона в НХЛ, сверкая фирменной беззубой улыбкой.

Он всё ещё молод – подтверждает его статистика. Его задор и богатырская мощь никуда не делись, Овечкин ещё не уходил со льда без набранных очков и семимильными шагами обгоняет одну легенду НХЛ за другой.

В первом матче чемпионата позади остался Марсель Дионн, на очереди Бретт Халл, ему недолго осталось быть четвёртым снайпером в истории. Овечкин дышит ему в спину на расстоянии в два гола, и из восьми матчей он не смог забить только в одном.

Прошлый сезон был неудачным для Александра, он впервые забросил менее 30 шайб, проиграл борьбу за очередной «Морис Ришар», пропустил немало матчей из-за ковид-протокола и травмы, но всё равно был лучшим снайпером «столичных».

На сборы команды в этом году Овечкин приехал, полный решимости снова быть лучшим из лучших. «Он гораздо лучше двигается, видно, что он здорово провёл сезон и тренинг-кэмп. В прошлом году он был не совсем в идеальной форме, хотя всё равно провёл хороший сезон, но сейчас он выглядит гораздо энергичней», — говорил главный тренер «кэпс» Питер Лавиолетт.

После девяти матчей Овечкин – лучший снайпер НХЛ с девятью голами и сравнялся в бомбардирском зачёте с Коннором Макдэвидом, который младше его на семь лет. «Вряд ли кто-то этому удивляется, Овечкин же делает это всего 17 лет. Из 17 сезонов у него, наверное, только один был неудачным. Мы не удивлены, что он вышел на первое место в списке бомбардиров сезона», — сказал защитник Джон Карлсон после матча с «Аризоной».

Александр повторил свой собственный клубный рекорд по продолжительности результативной серии на старте сезона. Рекорд, который он установил 17 лет назад, когда дебютировал в НХЛ. Это Овечкин-то спёкся? Да он только набирает обороты!

2009: 16 (9+7)

На самом деле, это вообще его лучший старт в карьере по длительности серии и количеству набранных очков! В 2005 году Овечкин в первых восьми матчах набрал только 10 (6+4) очков при показателе полезности «+1». В 2021 году у него 15 (9+6) очков при показателе полезности «+7». Такими темпами шутки о том, что Овечкин обгонит Яромира Ягра к Новому году, перестают казаться шутками.

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Том Уилсон очень верно подметил, что Овечкин слишком любит забивать, чтобы вдруг перестать это делать. Эта страсть сделала его номером один драфта НХЛ, эта страсть принесла ему множество индивидуальных трофеев и Кубок Стэнли. Эта страсть – неиссякаемый источник энергии, который сохраняет молодость Овечкина и продолжает двигать его вперёд, на вершину.

«В течение многих лет, на протяжении всей карьеры он как акула, идущая на запах крови. Знаете, некоторые парни забивают один гол в матче и как бы довольны этим, а если забивают два, то говорят: «Отлично, это был крутой матч». Но у него другое мышление. Если он забил два, то хочет забить третий. Если забил три, то хочет забить четвёртый. Если забил четыре, то хочет забить и пятый… Когда он гонится за всеми этими парнями [в списке лучших снайперов] и забивает голы, то он становится всё голоднее и голоднее. И сейчас он играет очень хорошо. Каждый год он переходит на новый уровень, и это действительно нечто особенное. У него есть настоящая страсть к забиванию голов. Не думаю, что он любит что-то больше, чем приходить на каток и играть в хоккей. Конечно, за исключением своей семьи. Он родился, чтобы стать величайшим игроком в истории, и он продолжает забивать голы», — сказал Уилсон.

Джон Скотт до сих пор говорит, что потолок Овечкина – 30 шайб. Что ж, Александру потребовалось всего восемь матчей, чтобы почти на треть выполнить этот прогноз. Даже если его реализация снизится (сейчас она на космическом уровне в 25%) до средней в карьере (12,8%), а бросковая активность (4,5 за игру) останется на обычном уровне, Ови всё равно будет идти на 50 голов в сезоне.

Конечно, возраст подкрадывается незаметно и когда-нибудь он скажется даже на таком незыблемом исполине, как Овечкин. Когда-нибудь, но не сейчас, когда перед ним стоит задача исторического масштаба, за выполнением которой следит весь хоккейный мир.