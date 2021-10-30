Сборной Китая не будет на Олимпиаде? Над этой командой издеваются даже в КХЛ

Китай потратил миллиарды долларов на подготовку к зимним Олимпийским играм в следующем году. Они построили целые горнолыжные комплексы с нуля, возвели множество новых объектов и даже планируют произвести огромное количество искусственного снега. Но есть один недостаток, который не удалось преодолеть.

Поскольку до Игр осталось всего несколько месяцев, IIHF серьёзно рассматривает возможность исключения хоккейной команды Китая из мужских соревнований. Причина хорошо известна — Китай просто недостаточно хорош в этом виде спорта. Представьте такую сборную на уровне мировых гигантов в лице США, Канады, России и других.

Судьба участия сборной Китая может быть решена уже на следующей неделе в Цюрихе на заседании Международной федерации хоккея, пишет New York Times. Китай может стать первой принимающей страной, которая будет исключена из олимпийских хоккейных соревнований.

Решение будет иметь огромное значение для всех участников. IIHF и МОК будут изо всех сил стараться не рассердить принимающую страну. И хотя отстранение команды было бы проблемой для Китая, крупные поражения от геополитических соперников, особенно США, могут быть ещё более нежелательными для лидера Китая Си Цзиньпина. Он сделал Пекинские игры своим главным козырем, ведь Китай готовится продемонстрировать постоянно растущие изобилие и влияние и успехи в борьбе с коронавирусом.

Фото: photo.khl.ru

Опасения касаемо хоккея связаны с командой, которая участвует в КХЛ. Всем хорошо нам знакомый «Куньлунь», который сейчас базируется в Мытищах, не является конкурентоспособной командой. Подопечные Занатты занимают последнее место в лиге, набрав в 23 матчах всего 12 очков. Разница заброшенных и пропущенных шайб – минус 41. Просто ужаснейший показатель. А сегодняшнее крупное поражение от нестабильного «Автомобилиста» — лучшее доказательство несостоятельности китайской команды.

Пусть наши юго-восточные соседи не обижаются, но невозможно создать сильный хоккей в стране за пару лет. В Китае никогда не играли в хоккей на высоком уровне. Чтобы выйти на высокой международный уровень, товарищам из Поднебесной надо привлекать зарубежный опыт, развивать школы и молодёжный хоккей, и через лет 20-25 удастся воспитать талантливое поколение, которое сможет хотя бы попытаться навязать борьбу в матче с США. За примером далеко ходить не надо, достаточно посмотреть на соседнюю Японию, где неплохо развит женский хоккей и есть хоккейная культура.

«Куньлунь» — абсолютно мёртвый проект со всех точек зрения. Как хоккейная команда они не представляют угрозы, большинство клубов проходит по ним как катки. А может, китайский клуб – интересный проект для имиджа лиги? Конечно же, нет. Кому вообще интересен клуб из не очень хоккейной страны, который без десятка легионеров ничего не может показать?

Виноват не только «Куньлунь», но и пандемия с бюрократией

«Наблюдать за тем, как команда проигрывает со счётом 15:0, никому неинтересно: ни Китаю, ни всему хоккейному миру», — сказал недавно новоизбранный президент IIHF Люк Тардиф о перспективах китайской сборной на Олимпиаде. Он предложил вместо этого выбрать команду, занимающую более высокое место в мировом рейтинге (в настоящее время это Норвегия, она занимает 11-е место. – Прим. «Чемпионата»).

Фото: photo.khl.ru

Пандемия помешала планам Китая улучшить свою хоккейную команду. Попытка заполнить «Куньлунь» претендентами на национальную сборную была лишь частью стратегии, которая также включала отправку игроков на тренировочные сборы в Северной Америке и Европе. Эти планы были сорваны из-за ограничений на поездки по всему миру.

IIHF в течение нескольких лет обсуждала с Китаем уровень хоккея в стране, и некоторые официальные лица предложили стране воспользоваться правилами двойного гражданства, которые позволяли игрокам, родившимся в других странах, принимать второе гражданство. Знакомая история? Такие дела любили проворачивать в Беларуси и Казахстане.

В то же время в Китае действуют строгие правила гражданства и не признаётся двойное гражданство, что усложняет данную процедуру. Прежде чем спортсмены, рождённые за границей, смогут выступать за Китай, им надо отказаться от своей прежней национальности и даже пройти обучение ценностям Коммунистической партии. Процесс может занять несколько лет.



«Это всегда было моей мечтой. Было бы здорово сыграть на Олимпийских играх. Надеюсь, теперь у меня будет такой шанс», — сказал 36-летний Брэндон Ип. Эти мечты, столь ожидаемые, могут быть разбиты уже на следующей неделе.