Овечкин гонится за Макдэвидом. А ведь лучшим бомбардиром НХЛ он был лишь раз в карьере

Александр Овечкин проводит роскошное начало регулярного чемпионата НХЛ. От 36-летнего нападающего, перед началом сезона подписавшего новый контракт на пять лет, конечно, ожидали голевых свершений – всё-таки рекорд Уэйна Гретцки сам себя не побьёт. Однако после первых восьми матчей капитан «Вашингтона» превосходит все самые смелые прогнозы. На счету Александра 15 очков, из которых девять – голы! Овечкин гонится за невероятным Коннором Макдэвидом, от которого всего на один балл отстаёт в списке бомбардиров НХЛ, а среди снайперов ему и вовсе нет равных. Россиянин повторил собственный рекорд, во второй раз в карьере начав регулярный чемпионат с восьмиматчевой результативной серии. Всего одна игра с очками (следующий матч «Вашингтона» — с «Тампой»), и Александр Великий превзойдёт лучшее достижение в истории «Кэпиталз», впервые установленное собой же в регулярке-2005/2006.

Даже в самом доминирующем сезоне Овечкина – 2007/2008 – его результативная серия на старте составила «всего» шесть матчей, в каждом из которых Александр набирал по одному очку. Уже в первой игре – с «Атлантой» — он не только отдал голевую передачу, но и в столкновении потерял передний зуб. Повреждение было серьёзным – россиянину наложили 14 швов. Но, несмотря на это, в следующем матче с «Каролиной» он открыл счёт голам – протащивший шайбу из своей зоны Виктор Козлов оставил её у синей линии уже в противоположной, а молодой Овечкин, для которого начался третий сезон в НХЛ, с кистей вывел «Вашингтон» вперёд.

Бросок Александра угрожал не только соперникам – в конце октября 2007-го от щелчка россиянина пострадал капитан «столичных» Крис Кларк, которому разорвало ухо. Кларк выбыл из строя почти на три недели. К моменту его возвращения в основу в середине ноября на счету Овечкина было уже 11 голов и восемь голевых передач в 17 матчах. Примерно в таком же темпе он начинал и предыдущие два сезона. Его стабильная результативность никого не удивляла, и даже несмотря на то, что с россиянином пытались играть всё жёстче, он продолжал штамповать результативные действия.

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А вот у «Вашингтона» дела шли не лучшим образом. После четверти сезона «Кэпиталз» шли на последнем месте в лиге, и руководство приняло решение сменить тренера – на место Глена Хэнлона из АХЛ был поднят Брюс Будро, который постепенно начал исправлять ситуацию. К Новому году «столичные» уже не были так безнадёжны, а на счету Овечкина было 26 шайб и 17 передач в 38 матчах. 29 декабря им предстояло встретиться с «Оттавой», которая лидировала на Востоке. Двумя днями ранее в матче с «Питтсбургом» Александр неудачно столкнулся с защитником «Пингвинз» Крисом Летангом и порезал бедро о его конёк. Овечкину наложили более 20 швов, его участие в игре с «Сенаторз» было под большим вопросом. Это было на руку канадцам, которые хотели взять реванш за поражение в ноябре, положившее конец рекордной серии «сенаторов» из восьми побед. Однако Александр вышел на лёд, впервые в карьере набрал пять очков за матч и оформил покер, принеся «Вашингтону» победу 8:6. Именно на его счету оказался решающий гол. После того матча «Кэпиталз» выбрались с последнего места в конференции, опередив «Тампу».

Примерно похожий сценарий развернулся месяц спустя. По ходу матча с «Монреалем» Овечкин получил удар клюшкой по лицу от соотечественника Алексея Ковалёва. Нос нападающего «Вашингтона» оказался сломан, но он продолжил игру. В основное время Александр оформил хет-трик и отдал голевой пас, а в овертайме принёс «столичным» победу. «Сегодня особенный день. Мне сломали нос. Наложили швы. Я забил четыре гола», — радостно говорил он по окончании встречи. Наверняка рад был и владелец «Кэпиталз» Тед Леонсис, который за три недели до того матча продлил контракт с главной звездой команды. Овечкин подписал 13-летнее соглашение на сумму $ 124 млн – первый в истории договор крупнее $ 100 млн, — которое истекло только прошедшим летом. «Он – игрок, который появляется раз в поколение, а как человек ещё лучше. Нам повезло, мы гордимся тем, что он будет играть здесь, в Вашингтоне», — прокомментировал сделку Леонсис.

После заключения контракта дела в гору пошли и у Овечкина, и у самих «столичных». Александр набирал очки так же уверенно, как и его команда. «Вашингтон» постепенно поднимался по турнирной таблице, а перспектива попадания в плей-офф становилась всё реальнее. В конце февраля клуб пополнил опытнейший Сергей Фёдоров, а уже в начале марта «Кэпиталз» поиздевались над «Бостоном». «Мишки» в гостях сгорели со счётом 10:2, а Овечкин оформил хет-трик уже в первом периоде, забросив свои 50-ю, 51-ю и 52-ю шайбы в сезоне и второй раз в карьере преодолев отметку в полсотни голов в одной регулярке. Не прошло и месяца, как эта цифра увеличилась до 60 – Александр дважды отличился в игре с «Атлантой» и после матча сфотографировался с шайбой, показав свою известную улыбку, которая появилась у него как раз после встречи с «Трэшерз» в октябре.

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Овечкин стал первым игроком с сезона-1995/1996, забившим не менее 60 голов за сезон, и 19-м в истории НХЛ. К концу регулярки у него их наберётся 65 – чуть больше четверти от всех шайб, заброшенных «Вашингтоном» (242). Александр впервые в карьере выиграл «Ришар Трофи», оставив конкурентов далеко позади – у занявшего второе место в списке снайперов Ильи Ковальчука было только 52 гола. Вдобавок к этому призу Овечкин получил первый и единственный в жизни «Арт Росс» — награду лучшему бомбардиру. В том сезоне он отдал не так много результативных пасов, как в дебютном сезоне и на протяжении трёх будущих, – 47 – но этого оказалось достаточно, чтобы на шесть очков опередить Евгения Малкина. Нападающие «Вашингтона» и «Питтсбурга» стали единственными игроками, преодолевшими рубеж в 100 очков в той регулярке, а итоговые 112 результативных действий Овечкина являются его лучшим показателем в карьере.

Но Тед Леонсис был уверен, что на этом список наград Александра за сезон не ограничится. «Он тот, кто может выиграть все четыре главных приза. Не понимаю, как Овечкин может не получить «Харт», а Брюс Будро – награду лучшему тренеру лиги». Он оказался прав – в начале июня Александр был признан самым ценным игроком НХЛ по версии и журналистов, выиграв «Харт Трофи», и игроков, завоевав «Лестер Пирсон Эворд» (с 2010 года носит имя Теда Линдсея). Таким образом, Овечкин установил рекорд – он до сих пор является единственным игроком, собравшим эти четыре личных трофея – «Ришар», «Арт Росс», «Харт» и «Лестер Пирсон»/«Тед Линдсей» — в одном сезоне. А его наставник действительно был признан лучшим тренером НХЛ и получил приз имени Джека Адамса.

В том чемпионате они оба внесли огромный вклад в первый за четыре сезона выход «Вашингтона» в плей-офф. Команде удалась впечатляющая семиматчевая победная серия в конце регулярки, которая позволила «столичным» занять первое место в Юго-восточном дивизоне и обеспечить участие в борьбе за Кубок Стэнли. «Я так счастлив, так счастлив за нашу команду. Мы вышли в плей-офф, это была моя мечта», — делился впечатлениями с Тедом Леонсисом Овечкин, о чём чуть позже владелец «Вашингтона» рассказал прессе. Для него это был первый в карьере розыгрыш Кубка Стэнли. И пусть тогда его команда проиграла «Филадельфии» по итогам семи матчей, и для клуба, и для Александра тот год стал началом долгого пути, в 2018 году приведшего «Кэпиталз» к заветному трофею.