Они что, роботы? Игроки КХЛ с самым большим временем на льду

Незаменимых игроков не бывает, но есть те, которым сильно доверяет тренерский штаб и без которых игру команды невозможно представить. Рассказываем про хоккеистов с самым большим временем, проведённым на льду. Порой эти люди похожи на роботов. Немудрено, что в топе – защитники.

з. Джесси Блэкер («Автомобилист»), 22 минуты 39 секунд

«Автомобилисту» повезло, что у Блэкера есть паспорт Казахстана. В результате канадец не является легионером в КХЛ, получая от Билла Питерса уйму времени проявить себя. Блэкер – игрок, раскрывшийся в «Барысе» и позднее получивший более солидный контракт в богатом российском клубе. Без Джесси сложно представить нынешнюю оборону уральской команды.

з. Эрик Мартинссон («Барыс»), 22 минуты 42 секунды

Нынешний «Барыс» точно не назовёшь машиной. Это при Андрее Скабелке клуб из Нур-Султана представлял из себя серьёзную силу, а теперь «барсам» приходится бороться за попадание в плей-офф. Одним из лидеров команды является шведский защитник Эрик Мартинссон, пользующийся доверием тренерского штаба Юрия Михайлиса, что вполне логично.

з. Алексей Волгин («Амур»), 22 минуты 46 секунд

Сразу вспоминается, как Алексей Волгин здорово и много играл в «Нефтехимике», а вот в магнитогорском «Металлурге» у этого хоккеиста не пошло. Зато пошло в «Амуре», где Волгин является ключевым защитником и помогает хабаровской команде сражаться за попадание в восьмёрку на Западной конференции. Волгину бы добавить в скорости, и было бы совсем хорошо.

з. Мэт Робинсон (СКА), 24 минуты 20 секунд

До сих пор странно, как от этого канадца могли отказаться в ЦСКА. Робинсон хорош в атаке, ассистирует партнёрам, берёт на себя много работы. Неудивительно, что хоккеистом заинтересовался СКА и взял его в свой состав. Теперь Робинсон проводит на льду уйму времени и является важным механизмом в системе армейцев с берегов Невы.

з. Даррен Диц («Барыс»), 24 минуты 49 секунд

Мы уже сказали про Эрика Мартинссона, но есть в «Барысе» ещё один защитник, без которого и вовсе сложно представить нынешнюю команду из Казахстана. Речь, разумеется, про Даррена Дица. Лидера, вожака и ключевого игрока обороны «барсов», зарабатывающего очень приличные по хоккейным меркам деньги. Правда, в нынешнем сезоне Диц как-то снизил к себе требования и стал допускать больше ошибок, чем обычно. Может, пользуется тем, что уж его в запас тренерский штаб точно не отправит?

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

з. Никита Нестеров (ЦСКА), 26 минут 28 секунд

Всё-таки правильно, что Никита Нестеров вернулся из Северной Америки и снова подписал контракт с ЦСКА. В «Калгари» о таком игровом времени россиянин мог только мечтать, а в армейском коллективе без Никиты сложно представить состав и спецбригаду большинства москвичей. Сергей Фёдоров явно доволен своим хоккеистом, раз позволяет ему играть так много. Однако дела у ЦСКА в нынешнем сезоне всё равно плохи. Армейцы не могут найти своей игры.

з. Микко Лехтонен (СКА), 28 минут 58 секунд

Лидер нашего списка – финский игрок обороны СКА Микко Лехтонен, играющий в среднем почти по полчаса. Лехтонен – огромное усиление для команды Валерия Брагина. Это универсальный защитник, который может всё. Конечно, особенно хорош финн в большинстве, ведь у Микко просто убойный по силе бросок. Удивительно, почему у такого хоккеиста не получилось закрепиться в НХЛ. Для Континентальной лиги это просто звезда.