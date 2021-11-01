Парень из Хабаровска тащит оборону «Оттавы». У России на Олимпиаде новая надежда?

Почти неделю назад «Оттава» на своей площадке устроила перестрелку с «Вашингтоном», в которой зрители увидели сразу 12 заброшенных шайб. Несмотря на то что «Сенаторз» пропустили семь из них, главный тренер канадцев Ди Джей Смит после матча нашёл слова похвалы для защитников своей команды, а точнее – для первой пары Тома Шабо – Артём Зуб: «Они были лучше, чем любая другая пара. Конечно, тяжело играть так часто, как они, но, в конце концов, у нас всего три дня между играми и мы пытаемся выиграть каждую из них. Каждый раз, когда эти двое выходят на площадку, мы владеем шайбой, находимся в зоне атаки, но и другие пары защитников, конечно, стараются».

По сути, Смит назвал Зуба, закончившего игру с показателем полезности «+2», одним из двух лучших игроков обороны «сенаторов». Комплименты в адрес российского защитника с его стороны абсолютно обоснованы. Удивляет только то, что у него ушло больше одного сезона (пусть и неполноценного), чтобы это признать. Или же Ди Джей признал уже давно, но только сейчас решил об этом сказать? В любом случае Артём был едва ли не главным открытием «Оттавы» в прошлом сезоне, и он продолжает приятно удивлять и в нынешнем. Хотя по приезде в Северную Америку ему пришлось восемь матчей ждать дебюта в НХЛ.

Зуб прибыл в Онтарио в качестве лучшего бомбардира-защитника СКА в сезоне-2019/2020, но ожидать от него высокой результативности за океаном не приходилось – всё-таки скорости лиг отличаются очень сильно и хоккеисту без опыта игры вне России было необходимо время на адаптацию к другому стилю. Тем не менее 14 очков в 47 матчах – очень неплохой показатель для защитника, который в большей степени отвечал за игру у собственных ворот. Получалось неидеально – на счету Артёма 20 грубых голевых ошибок в предыдущем сезоне — но россиянин всё равно действовал надёжнее многих одноклубников. Да и примерно половина тех самых ошибок лежит не на его совести – Зуб частенько оказывался один против двоих или даже троих игроков соперника.

В таких ситуациях проявлялся один из немногочисленных недостатков Артёма – при зональной обороне он иногда теряется и не может правильно выбрать позицию, разрываясь между игроками. Отчасти из-за этого, к примеру, «Оттава» пропустила один из голов в недавнем матче с «Рейнджерс». При игре в формате «четыре на четыре» Зуб застрял в полупозиции и открыл коридор для передачи, а Коннор Браун упустил Райана Линдгрена, который и сравнял счёт.

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Тем не менее можно с уверенностью говорить, что Артём тащит оборону «Оттавы». Как бы забавно это ни звучало в отношении команды, занимающей предпоследнее место в Восточной конференции, пока всё выглядит именно так. Предпосылки к этому появились ещё в концовке предыдущего сезона, когда он стал получать всё больше игрового времени и закончил регулярку со вторым после Виктора Мете, проведшего на 33 матча меньше, показателем полезности (у Зуба «+4», у канадца «+5»).

В этом же чемпионате Ди Джей Смит сделал очень важное изменение, поставив россиянина в пару к лучшему защитнику команды Тома Шабо вместо Никиты Зайцева. В прошлом сезоне они провели вместе только один матч, а в остальных появлялись вместе лишь эпизодически. Но теперь Шабо и Зуб сформировали звено, которое очень сильно выделяется на фоне остальных в «Оттаве». Получилось идеально сбалансированное сочетание, где Артём больше отвечает за оборону, а Тома – за атаку. Однако при этом, как ни парадоксально, у Зуба пока на одно результативное действие больше – четыре против трёх.

В остальном же подключениями вперёд чаще занимается канадец, а новый напарник развязывает ему руки – если «Сенаторз» имеют возможность начать атаку без давления со стороны соперника, то Артём просто отдаёт шайбу Шабо, который затем и конструирует выпады команды (нередко самостоятельно входя в зону противника), пока Зуб занимается подстраховкой. Благодаря этому выросло среднее количество бросков Тома за матч – с 2,5 в прошлом сезоне до 3 в этом.

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При этом и в позиционных атаках россиянин совершенно не портит погоды. Обычно он контролирует всю синюю линию, поскольку опять же нападающим больше помогает Шабо, который располагается с ними примерно на одном уровне. Хорошее чтение игры позволяет Артёму вовремя закрывать зону, когда соперники пытаются выбросить шайбу из зоны. В редких моментах Шабо и Зуб меняются местами, и тогда россиянин может оказаться даже на пятачке, где он очень хорош в единоборствах.

Как и в своей зоне – Артём в принципе очень редко проигрывает борьбу у собственных ворот. Именно он и занимается толкотнёй перед голкипером «сенаторов» и, постоянно оказываясь на линии броска, принимает на себя пущенные соперниками шайбы. На счету Зуба 23 блокированных броска за семь матчей – он делит первое место в НХЛ по этому показателю с четырьмя игроками, каждый из которых провёл как минимум на игру больше. В своём клубе 26-летний защитник и вовсе лидирует с огромным преимуществом, опережая ближайшего преследователя (Шабо) на 10 успешных блоков. Уроженец Хабаровска хорош и в динамике. При ситуациях один на один он редко даёт себя обыграть, очень грамотно действуя клюшкой или же преграждая путь корпусом. В таких случаях соперникам приходится расставаться с шайбой – либо через передачу, тормозящую развитие атаки, либо через банальное пробрасывание вперёд.

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Как итог среднее игровое время Артёма по сравнению с прошлым сезоном увеличилось почти на пять с половиной минут – с 18:23 до 23:45 за матч, а в упомянутом матче с «Вашингтоном» он и вовсе отыграл рекордные для себя 27 минут и 43 секунды. Больше него времени на льду проводит только Тома Шабо – 27:10 в среднем. При этом показатели полезности обоих в таком клубе, как «Оттава», да ещё и с таким игровым временем слегка поражают – «+6» у россиянина и «+7» у канадца. С ними на льду «сенаторы» пропустили всего три шайбы в равных составах. И если «плюс» Зуба удивляет не так сильно – всё-таки и в прошлом сезоне у него была положительная статистика, то вот результат Шабо, который закончил предыдущую регулярку с «-15», действительно впечатляет. Связка с Артёмом явно пошла ему на пользу.

Звено Шабо – Зуб абсолютно точно является топовым по меркам «Оттавы» и прямо сейчас входит в число лучших во всей лиге.

Кажется, в НХЛ появляется ещё один российский защитник высокого класса. Это особенно радует в преддверии Олимпиады. Если до начала сезона Артём мог рассчитывать на попадание хотя бы в третью пару сборной России, то теперь тренерский штаб национальной команды просто обязан брать его в Пекин, где Зуб может стать новой надеждой нашей сборной на успешное выступление. Главное для Артёма сейчас — сохранить такую великолепную форму.