В «Динамо» парад мутных сделок, в «Авангарде» некому проучить Панина. Что происходит в КХЛ

Традиционно по понедельникам представляем свой взгляд на некоторые события прошедшей недели в российском хоккее.

СКА — лучшая команда Запада КХЛ прямо сейчас. В чём причины прорыва?

Петербуржские армейцы в октябре уходят в отрыв в Западной конференции. Сейчас СКА держит в поле зрения только «Йокерит» (финны отстают на три очка), остальным же конкурентам подопечные Валерия Брагина «привозят» уже как минимум семь баллов. Впечатляют и результаты: во втором осеннем месяце СКА выиграл 10 из 12 матчей, причём пять из них всухую, а очки не набрал вообще только в одной встрече. При этом в соперниках у СКА были «Локомотив», «Салават», московское «Динамо» (дважды), «Йокерит» (дважды), «Авангард».



В чём причина того, что команда, которую перед стартом сезона мало кто считал реальным фаворитом Запада (во многом из-за неубедительности тренерского штаба Валерия Брагина), сейчас выглядит едва ли не главным фаворитом Кубка Гагарина от своей конференции?



Во-первых, надо всё-таки похвалить Брагина, он делает отличную работу, находясь при этом под постоянным давлением экс-главы штаба сборной России, который этот сезон проводит на тренерской скамейке СКА. У Брагина в распоряжении огромное количество хоккеистов, которые ему, в общем-то, все и не нужны, но у него получается находить необходимый баланс состава. В принципе, это умение Брагин показал ещё в прошлом плей-офф, когда несколькими кадровыми решениями перевернул ход серии с московским «Динамо». Да, СКА больше всех в КХЛ достоин критики за бессмысленную ротацию и «резиновый» состав под вроде бы жёстким потолком, но отвечать за это уж точно не Брагину.

Во-вторых, прорыву СКА способствует крутое усиление по ходу сезона. В Петербург вернулся Никита Гусев, который ожидаемо остаётся звездой на уровне КХЛ, несмотря на провал в Америке. В 7 матчах у Никиты уже 9 (1+8) очков — собственно, его и брали в СКА, чтобы он придумывал голевые атаки. Второе мощное приобретение — Микко Лехтонен. Пожалуй, сильнейший атакующий защитник в истории КХЛ после раннего Кевина Даллмана, универсал с полным набором функций (техника, бросок кистями, щелчок, навыки плеймейкера), незаменимый в большинстве. В первом же матче за СКА Лехтонен уничтожил оборону «Авангарда», набрав 3 (1+2) очка, следующие две игры провёл вхолостую, но нет никаких сомнений, что от финна петербуржцы получат максимум пользы.



В-третьих, бодрому ходу СКА способствуют проблемы конкурентов. ЦСКА болтает в ожидании тренерского взросления Фёдорова, «Локомотив» выходит из кризиса не так быстро и гладко, как хотелось бы ярославским болельщикам, московское «Динамо» после резвого старта столкнулось со старой проблемой (матчи с топ-клубами), а теперь иногда без шансов «влетает» даже «Витязю» с Ригой. На Западе остаётся только «Йокерит», который держит марку, но в двух очных октябрьских поединках с «шутами» СКА забрал 3 очка из четырёх.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Панин снова «сломал» игрока «Авангарда». И снова остался безнаказанным

В матче с «Салаватом Юлаевым» «Авангард» одержал качественную волевую победу, но при этом потерял двух хоккеистов. Ивану Телегину на ногу упал Михаил Науменков, в результате чего форвард омичей уехал в раздевалку на одном коньке. У Ивана, похоже, всё серьёзно — по крайней мере, в ближайшую поездку с командой он не поехал.



Вторая потеря — Арсений Грицюк. Только набравший отличный ход 20-летний форвард угодил под жёсткий силовой приём Григория Панина и с трудом покинул площадку.

По этому эпизоду нет вопросов ни к промолчавшим судьям, ни к самому Панину. Хороший зубодробительный хит, проведённый по правилам. Претензии к Григорию по поводу того, что он атаковал молодого игрока, на самом деле смешны: на льду никто не смотрит в паспорт, к тому же Грицюк уже давно не масочник, а второй сезон играет среди мужиков. И Арсений должен быть готов к тому, что на льду порой больно бьют.



А вот чьё поведение показалось странным, так это остальных игроков «Авангарда». Их молодого одноклубника вывели из строя, а реакции — ноль. Никто не только не попытался проучить Панина делом, с Григорием никто даже не пообщался на повышенных тонах. И любопытно, что год назад, когда Панин жёстко вырубил Шумакова (одного из лидеров «Авангарда» на тот момент), за «ястреба» также не вступился никто из одноклубников. Симптоматичный момент, не очень хорошо влияющий на раздевалку. Понятно, что драться в «Авангарде» не любят. Но ведь умеют — спросите у хоккеистов «Сочи». В составе «ястребов» хватает крепких ребят, но почему-то никто из них не захотел поставить Панина на место. Что ж, с таким отношением Григорий и дальше продолжит «кошмарить» игроков «Авангарда», и в потенциально возможной битве этих команд в плей-офф такие моменты могут изменить судьбу серии. Кстати, совсем недавно такое уже случалось.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Что касается Грицюка, то Арсений, похоже, сумел избежать серьёзной травмы. Молодой форвард отправился с «Авангардом» на татаро-башкирский выезд.

У «Магнитки» — лучший длинный старт в истории КХЛ. Так не был хорош даже СКА при Знарке

Продолжается какой-то совершенно удивительный поход «Металлурга» по дебрям регулярного чемпионата. Вдумайтесь в цифры: команда Ильи Воробьёва выиграла 22 матча из 24 (18 в основное время), набрав 91,7% из возможных очков. Забавно и то, что оба поражения «Магнитка» потерпела от «Салавата Юлаева», причём оба крупных.



Но вернёмся к мощным цифрам. К ним можно добавить наибольшее количество забитых голов в КХЛ (90, это 3,75 в среднем за матч!), лучшую разницу шайб в лиге (+41). Но самое поражающее воображение число — это всё-таки процент набранных очков. Всё говорит о том, что «Металлург» выдал лучший отрезок на старте сезона за всю историю КХЛ. И, вероятно, даже за больший временной отрезок — последней командой, которая так безапелляционно шагала по турниру, была «Магнитка» Дэйва Кинга в сезоне-2005/2006.

Фото: metallurg.ru

В КХЛ же номинально лучший старт выдал СКА Олега Знарка в сезоне-2017/2018. Тогда петербуржцы одержали 20 побед подряд, впервые оступившись только в 21-м матче сезона. Но на отрезке в 24 игры нынешняя «Магнитка» круче! Дело в том, что СКА четыре года назад тоже имел показатели 22 победы и 2 поражения, но при этом — «только» 90,3% набранных очков. Фокус в том, что в то время в матчах КХЛ разыгрывалось ещё по 3 очка, а СКА несколько матчей выиграл за пределами основного времени. Правда, и оба поражения петербуржцы тогда потерпели в овертайме, набрав по очку в каждом проигранном матче.



Так что рекорд современной «Магнитки» можно обозначить как самый длинный успешный старт сезона. И уже завтра уральцам предстоит сыграть в Санкт-Петербурге с современным СКА, который, конечно, не так монструозен, как осенью 2017-го, но прямо сейчас находится на мощном подъёме.

«Динамо» проворачивает непонятные трансферы. Это дело рук Сафронова?

Московское «Динамо» пытается укрепиться по ходу сезона, но делает это максимально странно. Всё началось с подписания шведа Антона Ведина, от которого отказалась даже «Сибирь», а затем и вовсе стартовал парад каких-то мутных сделок. Защитник-ветеран Белов, с весны находившийся без клуба, да ещё и с любопытной историей взаимоотношений с бело-голубыми, подписал пробный контракт. Перешёл в «Динамо» голкипер Кульбаков, который в прошлом сезоне был третьим вратарём в «Сочи», а в этом не особо вылезал из-за спины Ильи Ежова в «Витязе». Кстати, Иван уже проиграл свой первый матч за «Динамо», пропустив с первого же броска.



Несколько дней назад «Динамо» объявило о сделке по Богдану Якимову. Форвард, уже давно не подающий никаких надежд, перебрался в московский клуб в обмен аж на двух нападающих. При этом среди них — молодой игрок системы «Динамо» Илья Круглов.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Алексей Кудашов объясняет эти трансферы увеличением глубины состава, но, честно говоря, трудно представить, как те же Кульбаков с Якимовым решат какие-то проблемы бело-голубых, да и вообще усилят клуб. Это трансферы, которые могли бы считаться неплохими для середняка или аутсайдера КХЛ, но никак не для команды с амбициями. Кроме того, не очень понятно, почему углублять ростер «Динамо» решило с помощью сомнительных сделок, а не подтягивания собственной молодёжи. Той, которая весной выиграла Кубок Харламова. Да, ярко заиграл Рашевский, но неужели в системе нет других ребят, которые были бы лучше Якимова или абсолютно не топового легионера Ведина? В своём первом интервью в роли главного тренера «Динамо» Кудашов заявлял, что «Динамо» пойдёт к Кубку Гагарина на базе своих игроков. Кажется, слова расходятся с делом.



При этом нелегко понять, кто в московском клубе отвечает за трансферы. Запутаться в бесконечной текучке менеджеров и руководителей «Динамо» — раз плюнуть, плюс сам Кудашов точно имеет какое-то влияние на все процессы. Но череда мутных сделок в «Динамо» началась сразу после того, как в клуб в должности советника Аркадия Ротенберга — президента и председателя совета директоров «Динамо» — устроился Андрей Сафронов. Тот самый Сафронов, который был генменеджером бело-голубых в золотую эпоху Олега Знарка.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Вряд ли это совпадение, так что, скорее всего, за последними трансферами «Динамо» стоит лично Сафронов. Но какие цели преследует функционер, подписывая Кульбаковых и Якимовых, при этом отдавая собственную молодёжь? Думаю, каждый может сделать выводы сам, но усилением клуба от этих сделок даже не пахнет.