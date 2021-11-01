«Ну всё, сейчас он кинет ответочку». Как Кейн отомстил Мэттьюсу за дерзкое празднование

Эмоции не спрогнозируешь и не подделаешь, особенно когда ты играешь против своего кумира детства, а матч превращается в сумасшедшую перестрелку, в которой только за последние три минуты были забиты три гола.

Это была не просто игра, это было театральное представление, где звёзды сияли под софитами. Итак, «Чикаго» — «Торонто», 7 октября 2018 года. Рядовой матч регулярки НХЛ, хозяева вели 2:0, гости совершили камбэк и повели 3:2, после чего «Блэкхоукс» раз за разом сравнивали счёт, а «Мэйпл Лифс» отвечали на это своими шайбами.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» НХЛ.

«Чикаго» снимает вратаря, и за полторы минуты до сирены Патрик Кейн сравнивает счёт. Трибуны ревут. Овертайм? Подождите», – сказал Остон Мэттьюс, вышел на лёд и забил, заставив трибуны замолчать. Мэттьюс отпраздновал, приложив руку уху: «Я вас не слышу». Неслыханная дерзость.

«Меня это завело. Кажется, я начал его подначивать, меня это разозлило», — позже вспоминал Кейн.

«Сделать такое на выезде – то же самое, что показать, какие у тебя большие сами знаете что», — говорит Джонатан Тэйвз.

«Я смотрел этот матч в прямом эфире. Когда Мэттьюс забил, я подумал: «Ну всё, сейчас Кейн точно забьёт, кинет ему ответочку», — вспоминает Дерек Степан.

Как говорится, не стоит бежать впереди паровоза, потому что Кейн, конечно же, забил в следующей смене. И приложил руку к уху: «Теперь слышно?». Трибуны вновь ревели. Три гола в исполнении Кейна и Мэттьюса за 55 секунд – фантастическая концовка игры!

«Он подъехал к нашей скамейке и начал на меня кричать. Можно сказать, нагнал на меня страху», — вспоминал Мэттьюс.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» НХЛ.

Кто выиграл в этом импровизированном конкурсе празднований, можете решить сами. А в матче победителем вышел Мэттьюс и его «Торонто» — овертайм закончился, не успев начаться, голом Моргана Райлли. Но после игры все говорили не о результате, а об идентичных празднованиях двух американцев.

«Он первый начал! Вначале мне не понравилось его празднование. Знаю, что эмоции кипят, но мне не понравилось, что он так сделал. Даже судья говорил, что, может, стоило его удалить за неспортивное поведение. Ну а когда мы сравняли счёт, я был рад, что получилось забить и вернуть ему должок. После этого мы поулыбались друг другу на скамейке», — говорил Кейн.

Вообще-то Кейн с Мэттьюсом – добрые приятели, которые вместе тренируются в межсезонье. Мэттьюс, которому тогда только исполнился 21 год, после матча только смеялся: «Это был полный отпад! Круто же обменяться такими празднованиями с игроком, на которого ты равнялся в детстве. Кейн — до сих пор один из моих любимых игроков. Такой матч я запомню на всю жизнь».

Кейн тоже быстро остыл и выразил поддержку своему соотечественнику. «Я его уважаю. Мне не понравилось, что он сделал, но что поделать? Хоккей – эмоциональная игра, уверен, что я и сам делал всякие глупости, в том числе во время празднований голов. Он ещё молодой паренёк, для него это важные игры. Но я с уважением отношусь к его игре, он бесподобный хоккеист. Он сделал это в запале эмоций, вот и всё».

Но не всем понравилась наглость Мэттьюса. Например, Дону Черри, который в принципе не понимает яркие празднования. Когда-то он распекал и Овечкина за его «горящую клюшку». «Я был в шоке, не мог поверить, что это Мэттьюс. Что это за европейская привычка? Не мог поверить, что Мэттьюс это сделал. Думаю, после этого ему кто-то разъяснил, что так делать не надо, и он стал праздновать скромно. Так и надо праздновать, с видом, что забивал раньше и ещё не раз забьёшь в будущем».

Ну а сами игроки считают, что их эмоции и необычное соперничество идут хоккею на пользу: «Остон пошутил, что оформит наши фотографии с празднованием в рамочку. Думаю, мы оба никогда не забудем этот момент. После матча мы обменялись смс-ками, забавно, конечно, получилось. Но хоккей от этого только выиграл, это добавляет ему эмоций и развлекательной составляющей. Арена в тот момент ходила ходуном», — объяснил Кейн.