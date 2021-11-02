Как он это сделал?! Сейв Василевского ловушкой — фантастика, Овечкин уже праздновал гол

После спасения Андрея «Тампа» перевернула ход матча и добилась победы над «Вашингтоном», у которого впервые в сезоне промолчал Овечкин.

В ночь с понедельника на вторник хоккейных болельщиков ждал матч с шикарной вывеской: «Тампа» — «Вашингтон». Действующий чемпион принимал одну из самых горячих команд этого чемпионата, которую тащит за собой невероятный Александр Овечкин.



«Молнии» же снова надолго остались без Никиты Кучерова (он получил травму в прошлом матче с «Вашингтоном»), зато у них есть Андрей Василевский. Этот парень способен выигрывать матчи для своей команды, и сегодня в этом снова можно было убедиться.

При этом игра началась для Василевского не слишком удачно. Уже на 2-й минуте он пропустил от Бретта Лисона: бросок от борта не казался опасным, но рикошет от клюшки Хедмана всё изменил.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

«Кэпиталз» владели преимуществом весь первый период, а в самом начале второго обязаны были удваивать счёт. Кузнецов, поймав отскок от борта, выложил идеальную передачу на Тома Уилсона, тот бросал в пустой угол, но что сотворил Василевский? Как он сделал этот фантастический сейв?! Выловил шайбу ловушкой практически с ленточки. Овечкин, поддерживавший атаку вторым темпом, уже поднял руки, празднуя гол, но российский вратарь «молний», как и в первой игре сезона с «Вашингтоном», обломал кайф Великой восьмёрке.

ВИДЕО.

Этот умопомрачительный сейв как будто вдохновил партнёров Василевского, и вскоре «Тампа» развернула ход игры в свою пользу. Алекс Киллорн сравнял счёт, а через 5 минут Энтони Чирелли вывел «молний» вперёд, использовав двойное большинство.

«Вашингтон» пробовал сравнять счёт, но все попытки разбивались о Василевского, который играл превосходно. Вот и в начале третьего периода россиянин вытащил бросок Коннора Макмайкла в упор при выходе «1 на 1», а через несколько секунд Пойнт пробил Ванечека в третий раз! Вместо 2:2 счёт стал 3:1 в пользу «Тампы».

ВИДЕО.

На 52-й минуте «Вашингтон» всё-таки пробил Василевского во второй раз (отличился Шири, у Кузнецова — ассист) и обеспечил нервную концовку, но «молнии» выстояли. Василевский в этом матче сделал 31 сейв, в том числе справился со всеми шестью бросками Овечкина, который впервые в сезоне не набрал ни одного очка за игру.



Кроме того, Андрей вошёл в историю НХЛ как голкипер со вторым количеством побед в первых 300 матчах в карьере. У Василевского их 194, больше на этом отрезке было только у Кена Драйдена (196).