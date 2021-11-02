Якупов получает время и доверие в «Авангарде». Но, кажется, он умеет лишь бегать и бросать

К сожалению, Наиль Якупов пока делает всё, чтобы застолбить за собой место худшего первого драфт-пика в истории НХЛ. Бесславные сезоны в «Эдмонтоне» сменились двумя безуспешными попытками реабилитации в других клубах. Возвращение в КХЛ через пару лет закончилось переходом в «Амур». Хотя его оттуда вытащили по ходу сезона и он взял чемпионство с «Авангардом», весь плей-офф Якупов провёл на трибуне из-за проблем со здоровьем.

Весной из чемпионской команды случился большой исход, и Якупов почти неизбежно становился игроком топ-6. Ролевиками «Авангард» затарился и так, довольно бессмысленно было бы использовать Наиля в другой роли — да и деньги уплачены.

Якупов в «Авангарде» играет столько, сколько на взрослом уровне еще не играл нигде — почти 19 минут за матч, больше только у Корбэна Найта. При этом он всё ещё крайне нестабилен, набирает чуть больше 0,5 очка за игру, что для форварда с его статусом всё-таки грустно. Да и главным событием, связанным с Наилем в этом сезоне, стал биф со случайным болельщиком в личных сообщениях.

Как Хартли и его команда справляются с игроком?

Давайте сначала вспомним действительно успешные отрезки Якупова. Обычно в их число записывают первый сезон в «Ойлерс» при Ральфе Крюгере, но неплохая статистика (17+14 в 48 матчах локаутного сезона) стала хорошей за счет трёх заключительных игр. В них Якупов забил шесть голов, из которых три прилетело в ворота «Ванкувера», посадившего почти всех лидеров в запас в последнем матче сезона.

Наиль Якупов в «Эдмонтоне» Фото: John Ulan/Getty Images

Итак, у Якупова выделяется вторая половина сезона-2014/2015: с октября по декабрь он набрал 9 очков за 38 игр, а с января по апрель — 24 за 43. Потом на старте сезона-2015/2016 были 10 очков в 11 играх (потом — 13 в 49). В первом сезоне в КХЛ Наиль забросил 23 шайбы и поделил шестое место в снайперской гонке. Ну и был совсем коротенький успешный отрезок в «Колорадо» — пять очков в первых четырех матчах.

Да, пришлось постараться для поиска. Но есть ли у всех этих отрезков одна общая черта? Да — и это центры. В СКА основным диспетчером Якупова был Павел Дацюк (а на другом фланге чаще всего выходил Никита Гусев). Самый бойкий период набора очков в «Эдмонтоне» организовал Коннор Макдэвид, удачный старт в «лавинах» помог сделать Мэтт Дюшен.

Но это не значит, что Якупову нужны только элитные центры уровня олимпийских сборных. Его ренессанс в «Ойлерс» запустил еще Дерек Рой. В первые постлокаутные сезоны он был одним из лидеров волшебного «Баффало», атака которого разрывала всю лигу, заслуженно ездил в канадскую сборную на чемпионаты мира, где проиграл два финала.

Однако к моменту перехода в «Ойлерс» он потихоньку деградировал, и на тот момент казалось, что обмен в «Эдмонтон» — конец его карьеры в НХЛ. Так оно, кстати, и оказалось, но Рой очень достойно провёл половину сезона в команде, которая потеряла все шансы хоть на что-то, не связанное с драфт-пиками, набрав 22 очка за 46 игр.

Несмотря на это, Рой не терял свои плеймейкерские способности — уходила только физика, без которой 175-сантиметровому центру было сложнее играть в топ-звеньях топ-команд. Классные руки помнили всё, и Якупов весной 2015-го, ещё до драфта Макдэвида, был в восторге: «Это просто потрясающе. Я ждал своего центра целых три года. Впервые за это время со мной играет реально классный центрфорвард, и я этому очень рад».

Наиль Якупов и Дерек Рой Фото: Rich Lam/Getty Images

Можно только представить себе лицо того же Райана Нюджента-Хопкинса, если он это читал. Но РНХ действительно не относится к центрам, которые подходят к Наилю. Отметим, что осенью и зимой 2014-го Якупов играл с 18-летним Драйзайтлем — получилась катастрофа, нападающие вообще друг другу не подходили, а Леон на тот момент и не был готов к НХЛ.

Ну а без таких центров у Якупова начинались проблемы. Из СКА летом 2019-го ушли и Дацюк, и Николай Прохоркин, который был вторым по частоте выхода центром в тройках с Якуповым. В сезоне-2019/2020 основными центрами Наиля были финны — Кемппайнен и Лехтеря. Первый, как известно, вообще не про креативность.

Любой тренер, который работает с Якуповым, должен понимать две его основные силы: это отличная скорость и шикарный бросок. На юниорском уровне этого хватало для того, чтобы стать первым номером драфта — но потом оказалось, что других сильных качеств и нет. Ну вы наверняка помните это — «он носится так, как будто за ним гоняется рой пчел». «Посмотрите на него без шайбы – он не знает, куда ему двигаться. Его ноги бегут со скоростью 100 миль в час, его клюшка выбивает искры из шайбы, но он понятия не имеет, куда мчится и что с ней делать» — разносил его один из скаутов.

Соответственно, недостаток игрового IQ Якупова должен компенсировать центр — иначе у звена может и выйти перекос. В «Авангарде» после перехода основным центром был Денис Зернов — тоже быстрый и шустрый игрок, но не топ-плеймейкер КХЛ. Возможно, обмен Прохоркина в числе целей имел как раз поиск правильного партнера для Наиля.

Наиль Якупов в «Авангарде» Фото: Беззубов Владимир, photo.khl.ru

Итак, подведём промежуточные итоги и посмотрим на продвинутую статистику от InStat: Якупов имел 17 голевых моментов — он второй в команде после Найта. Подчеркнём: имел — не равно создал, это касается именно завершения. А вот с завершением есть проблемы: когда Наиль получает шайбу как наконечник — чаще всего отлично. А вот в моментах, где он выходит на одинокого вратаря, обычно видно, что ноги работают там быстрее головы, решения принимаются не лучшие.

При этом Якупов со своими данными всегда готов бежать в форчек, что невероятно важно для Боба Хартли. Лига немного приспособилась к его высокому отбору, Кубок «Авангард» выигрывал уже не за счет него, но привычная картина для матчей команды Хартли — это два форварда за воротами, мешающие соперникам начать атаку. И Наиль — отдадим должное — вообще не отлынивает в этом плане, всегда готов прессинговать по максимуму и пластаться за чужими воротами.

Однако при этом опять же заметно, что ноги работают у него часто впереди головы. Возьмём совершенно случайный матч со «Спартаком» — в одном эпизоде Якупов выходит из штрафбокса и несётся в быстрый отрыв, явно ошибочно подумав, что шайбу уже перехватил одноклубник.

Через пару смен Наиль на прямых ногах возвращается в оборону, когда из его зоны уже наносят пару бросков с близкого расстояния, через пару секунд его убирает соперник — а Якупов просто стоит в непонимании, что делать.

ВИДЕО.

При этом Боб Хартли (по крайней мере, на словах) доволен форвардом: «К Якупову у меня только одно пожелание — пусть он остается здоровым. Это невероятный игрок, работать с ним одно удовольствие» — рассказывал он в начале сезона.

Боб Хартли и Наиль Якупов Фото: Беззубов Владимир, photo.khl.ru

Действительно, два качества Якупов развил на невероятном уровне. Но со всеми остальными ситуация так себе — поэтому сейчас у него странный статус, скорее, элитного ролевика, которого надо кормить передачами и окружать для этого нужными партнерами. А вот как получилось, что из первого номера драфта НХЛ вышел такой странный хоккеист — это тема для отдельной статьи.