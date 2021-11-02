6 игроков «Рейнджерс» стоят $ 50 млн. Что будет дальше с клубом Панарина?

«Нью-Йорк Рейнджерс» успешно стартовал в регулярном чемпионате НХЛ, выдав один из лучших первых месяцев сезона за последнее время. В октябре команда Жерара Галлана одержала шесть побед в девяти матчах, набрав 13 очков и расположившись на третьем месте в Восточной конференции. Лучше «синерубашечники» начинали чемпионат только в сезоне-2015/2016, когда по итогам октября на счету команды было 14 очков.

В своей последней игре парни с Бродвея одержали сложнейшую победу на выезде, сломив сопротивление новичка лиги «Сиэтла» (3:1). Главным героем матча стал российский голкипер Игорь Шестёркин, отразивший 31 бросок из 32. Второй же звездой был признан американский защитник Адам Фокс, забросивший победную шайбу. Уже спустя сутки у 23-летнего хоккеиста появился новый повод для радости. Накануне «Рейнджерс» объявили о подписании семилетнего контракта с защитником на общую сумму $ 66,5 млн.

Уроженец Нью-Йорка был выбран «Калгари» на драфте НХЛ 2016 года под общим 66-м номером, однако за «огоньков» американец так и не провёл ни одного матча. Для лучшего развития карьеры молодой защитник выбрал игру в студенческой лиге Северной Америки, где на протяжении трёх лет выступал за команду Гарвардского университета. В июне 2018 года «Калгари» обменял права на хоккеиста в «Каролину», но Фокс в очередной раз отказался от возможности перебраться в НХЛ.

Всё дело в том, что Адам с детства мечтал играть только в одной команде НХЛ, и этим клубом был его любимый «Нью-Йорк Рейнджерс». Ради возможности надеть свитер «синерубашечников» Фокс отказался от подписания контракта новичка с «Харрикейнз», снова продолжив карьеру в студенческом хоккее. Представители хоккеиста убеждали руководство «Каролины» найти вариант обмена, и спустя год «ураганам» не оставалось ничего другого, кроме как обменять права на хоккеиста в «Рейнджерс». Взамен «Каролина» получила несколько драфт-пиков.

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Через три дня после проведения сделки Адам поставил подпись под трёхлетним соглашением новичка со среднегодовой зарплатой $ 925 тыс. Эти деньги американский хоккеист отработал с лихвой, моментально став одним из ведущих защитников «Рейнджерс». Уже в дебютном сезоне Фокс закрепился во второй паре обороны ньюйоркцев, а также занял место во второй бригаде большинства. В 70 матчах американец отметился восемью заброшенными шайбами и 34 результативными передачами, но настоящий прорыв ждал его в минувшем сезоне.

Как ни странно, но на пользу молодому хоккеисту пошёл конфликт в «Рейнджерс», участниками которого стали российский голкипер Александр Георгиев и американский защитник Тони Деанджело. В спорной ситуации теперь уже бывшее руководство клуба заняло сторону Александра и рассталось с Деанджело. После его ухода освободилось место в первой бригаде большинства «Рейнджерс», которое и занял Фокс. Американец выдал отличный регулярный чемпионат, с 47 (5+42) очками заняв второе место в списке самых результативных защитников НХЛ вслед за Тайсоном Бэрри. Успехи Адама были по достоинству оценены лигой, и в июне 23-летний защитник впервые в своей карьере стал обладателем «Норрис Трофи».

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Теперь же Адам подписал главный контракт в своей хоккейной карьере, обеспечив себя очень большими деньгами на следующие семь лет. Его новое соглашение со среднегодовой зарплатой в $ 9,5 млн вступит в силу с сезона-2022/2023. И с этого момента Фокс войдёт в тройку самых дорогих защитников НХЛ по кэпхиту. Первое место в этом рейтинге занимает защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон ($ 11,5 млн), далее располагается Дрю Даути ($ 11,0 млн), а третье место оккупирует Фокс, компанию которому с аналогичным контрактом составит новичок «Чикаго» Сет Джонс, чьё новое соглашение с «ястребами» также начнёт действовать в следующем сезоне.

С точки зрения Адама никаких вопросов по контракту быть не может. 23-летний хоккеист сполна наиграл на выписанные ему деньги. В среде североамериканских болельщиков «Рейнджерс» вообще существовало серьёзное опасение, что Фокс может претендовать на ещё более мощное соглашение, ведь примером для него мог стать контракт его партнёра по команде Джейкоба Трубы. Этот американец обходится «синерубашечникам» в $ 8 млн за сезон, а польза от его игры никак не сопоставима с действиями Фокса. Однако Адам сделал скидку любимому клубу, не став требовать по максимально возможной планке.

Платёжной ведомости «Рейнджерс» и так придётся несладко в следующем сезоне. На шесть игроков команды (Панарин, Фокс, Труба, Зибанеджад, Крайдер и Шестёркин) будет потрачено $ 49,812 млн, что составляет больше 60% от действующего потолка зарплат ($ 81,5 млн). Ожидается, что в новом сезоне потолок поднимется на $ 1 млн, но это увеличение не сильно облегчит жизнь руководству клуба из Нью-Йорка. На других игроков у «Рейнджерс» останется в районе $ 30 млн, которые необходимо распределить на заключение 17 контрактов. А если учесть уже подписанные соглашения с Баркли Гудроу, Филипом Хитилом, Райаном Линдгреном и Патриком Неметом, то под потолком зарплат останется и вовсе меньше $ 20 млн.

На счастье генерального менеджера Криса Друри, из ключевых игроков без контрактов на следующий сезон на данный момент остаются только Райан Строум, Каапо Какко, Александр Георгиев и Сэмми Бле. Будущее Строума и Георгиева в американском клубе остаётся туманным, а Какко и Бле пока что явно не наиграли на большие деньги. Так что переподписать перечисленных игроков не станет большой проблемой для «Рейнджерс», вот только качественно усилить состав на рынке свободных агентов клуб совершенно точно не сможет. Так что Галлану придётся выжимать максимум возможного из текущего состава команды.