«Динамо» хочет обменять Шипачёва и других звёзд команды? Что стоит за громким слухом в КХЛ

Сегодня днём, 2 ноября, информационное пространство взорвалось серией слухов о готовящихся обменах в московском «Динамо». По информации наших коллег, руководство столичного клуба активно предлагает другим командам своих ключевых игроков – а именно голкипера Ивана Бочарова, защитников Вячеслава Войнова и Андрея Педана, а также нападающего Вадима Шипачёва. Все телодвижения активно связывают с фигурой Андрея Сафронова, который в этом сезоне вернулся в московский клуб на должность советника президента по спортивным вопросам. Якобы именно Сафронов совершил серию звонков менеджерам клубов КХЛ, в которых предложил рассмотреть услуги перечисленных выше игроков.

За комментарием по данной ситуации мы обратились к агентам хоккеистов московского «Динамо» Юрию Николаеву (его агентство ведёт дела Бочарова и Педана) и Станиславу Романову, чьими клиентами являются Войнов и Шипачёв.

«Это всё на уровне слухов. Никаких конкретных разговоров с руководством московского «Динамо» по нашим игрокам не было. Есть ли у клуба долги? Это внутренний вопрос клуба», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

«На меня из московского «Динамо» пока никто не выходил», — сказал Романов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Так что же стоит за данными слухами? Сразу замечу, что информация о невероятно сложном финансовом положении «Динамо» на данный момент не находит никакого подтверждения. Да, летом действительно существовали долги перед игроками команды по бонусным выплатам. Они остаются и сейчас, но эти задолженности продолжают гаситься в рабочем режиме. Никакой экстраординарной ситуации в этом нет, поэтому категорически нельзя говорить о том, что у московского клуба банально закончились деньги на выплаты по контрактам Шипачёва и других лидеров команды. Не забывайте о том, кто занимается наполнением бюджета московского клуба. У таких людей деньги не заканчиваются посреди сезона. Смена финансового курса возможна, но происходят такие вещи уже после завершения чемпионата. И в «Динамо» такое происходило уже неоднократно.

А только непростое финансовое положение могло стать единственной предпосылкой для обмена лучшего бомбардира регулярного чемпионата КХЛ. Всё дело в том, что 34-летнего хоккеиста просто невозможно обменять ни в один из клубов лиги без его собственного согласия. Только сам Вадим является хозяином своей судьбы, и пока что нет никаких финансовых предпосылок для того, чтобы Шипачёв дал это самое согласие. Не секрет, что российский нападающий купил большую квартиру в одном из комплексов рядом с домашней ареной своей команды. И семейный вопрос является для Вадима одним из ключевых факторов, по которым прошлым летом он подписал новый контракт с «Динамо».

О выполнении действующего контракта говорит и генеральный директор московского «Динамо» Михаил Тюркин. «Комментарий очень простой. Вадим Шипачёв является игроком московского «Динамо», и в его контракте всё очень чётко прописано. Никаких действий относительно Вадима в клубе не предпринимают. В «Динамо» все находятся на своих местах, и у нас ничего не меняется», – сказал Тюркин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

Окей, но что тогда вообще происходит? Ведь, как известно, дыма без огня не бывает, и сразу несколько крупных СМИ уверенно сообщают, что звонки в другие клубы со стороны «Динамо» поступали. Чтобы ответить на данный вопрос, давайте обратим внимание на ситуацию, сложившуюся в игре бело-голубых в последнее время. После рекордного старта в истории клуба в КХЛ, когда было одержано восемь побед кряду, в московском клубе наступил очевидный игровой кризис. Динамовцы проиграли восемь из последних 12 матчей, и игра главных лидеров бело-голубых в этих матчах оставляла желать много лучшего.

Так вот я совершенно не удивлюсь, если подобная волна слухов является не более чем актом психологического давления на игроков со стороны одного из руководителей клуба. Слишком громко? Слишком шумно? Слишком безумно и очень бредово? Так не делается? Безусловно, но давайте вернёмся в самое начало текста. Информацию о подготовке обменов связывают с абсолютно конкретным человеком, которого зовут Андрей Сафронов. 58-летний менеджер является одним из самых неординарных людей в российском хоккее. Методы работы Сафронова известны любому, кто внимательно следит за КХЛ.

Андрей Николаевич невероятно сильно любит проводить различного рода мотивационные собрания, на которых он доносит политическую ситуацию до команды. Вполне возможно, что и на сей раз он решил использовать новый метод для увеличения мотивации игроков. Чего должны испугаться хоккеисты? Потери комфорта. В условиях работающего потолка зарплат в московском ЦСКА мест на всех абсолютно точно не найдётся. А переезжать в другой город самому и перевозить всю семью посреди сезона многим очень сильно не захочется. Впрочем, учитывая описанные нюансы в контракте Шипачёва, вряд ли подобные ходы могут сработать. Пока же остаётся констатировать, что реальных финансовых предпосылок для полной распродажи лидеров в «Динамо» нет.