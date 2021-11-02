Шестёркин царствует в Нью-Йорке, а Овечкин — наше всё. Российские звёзды месяца в НХЛ

«Чемпионат» и сайт НХЛ на русском языке представляют уже традиционную рубрику, в которой редакции изданий выбирают трёх звезд прошедшего месяца среди российских игроков. В октябре ярче всех себя проявили капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин, а также нападающий «Каролины» Андрей Свечников.

Первая звезда — Александр Овечкин («Вашингтон»)

«Пушкин – наше всё», — знаменитое изречение, которое любят повторять в России, когда разговор заходит о нашей литературе. Адаптируя это высказывание к хоккейной тематике, можно сказать, что «Овечкин – наше всё». Александр уже давно доказал, что он Великий, и он не думает стареть. Овечкин набирал очки во всех матчах месяца, всего на его счету 15 (9+6) очков при показателе полезности «+7». Два гола Овечкин забросил в большинстве, один в меньшинстве, с девятью шайбами он лидирует в списке снайперов сезона и является лучшим бомбардиром среди россиян. «Вашингтон» набирал очки в каждом матче месяца.

После не самого удачного предыдущего сезона, в котором капитан «столичных» пропускал матчи из-за попадания в ковид-протокол, а затем из-за травмы, и установил личный антирекорд по количеству голов в чемпионате (24 шайбы в 45 матчах), Овечкин начал новый сезон с восьмиматчевой результативной серии, повторив свой же рекорд «Вашингтона».

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Кроме того, в октябре 36-летний Овечкин вышел на чистое пятое место в списке лучших снайперов в истории лиги, обогнав Марселя Дионна. Сейчас на его счету 739 заброшенных шайб в карьере.

«Я бы не сказал, что игра Овечкина – это сюрприз. Он ведь всего 17 лет это делает. Возможно, у него был один не самый удачный год из 17, но… В общем, никакого сюрприза для нас нет», — говорит защитник «столичных» Джон Карлсон.

Вторая звезда — Игорь Шестёркин («Рейнджерс»)

Шестёркин выиграл пять из семи матчей в октябре, оформив один «сухарь», а ещё в четырёх матчах пропустив только по одной шайбе. По коэффициенту надёжности (1,7) и проценту отражённых бросков (94,7) Шестёркин занимает четвёртое место в лиге среди вратарей, которые провели не менее четырёх матчей. Кроме того, Игорь делит третье место в лиге по количеству побед. Игра Шестёркина помогла «Рейнджерс» выйти на второе место в Столичном дивизионе и третье – в Восточной конференции.

Король умер, да здравствует Король! Только в случае с «Рейнджерс» Король Хенрик не умер, а продолжает здравствовать, но уже ушёл на покой и теперь выступает экспертом на матчах «синерубашечников».

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В Нью-Йорке теперь царствует Шестёркин, потому что его игру иначе как царской не назовёшь. Выдающийся хоккей россиянина вызывает восторг не только у одноклубников и болельщиков «Рейнджерс». В матче с «Коламбусом» Игорь отразил 31 бросок и оформил первый шат-аут в сезоне, а его визави Элвис Мерзликин сделал красивый жест, попросив своих партнёров не атаковать в последние 20 секунд игры, чтобы не испортить россиянину «сухарь». Такое вообще когда-нибудь случалось в хоккее?

«Когда мы говорим о нём, то можно повторять одно и то же. Мы можем петь ему дифирамбы каждый день. Шестёркин держит нас в игре в каждом матче, и у нас никогда не возникает ощущения, что всё потеряно. Благодаря ему мы всегда имеем равную игру, именно так это выглядит в его понимании, и в итоге так это получается на деле. Так что, знаете, у меня просто не хватит хороших слов, чтобы описать его игру и сказать достаточно хорошего о нём», — говорит защитник «Рейнджерс» Адам Фокс.

Третья звезда — Андрей Свечников («Каролина»)

В восьми матчах октября 21-летний Свечников забросил семь шайб и отдал четыре результативные передачи, он является лучшим снайпером и бомбардиром команды, а также делит второе место по количеству голов в НХЛ и первое – по количеству голов в равных составах в октябре. По показателю полезности (+8) Свечников стал лучшим российским игроком месяца.

«Каролина» остаётся единственной командой лиги, которая пока не проиграла ни одного матча в регулярном чемпионате. Свечников, который летом подписал новый контракт на восемь лет и $ 62 млн, начал сезон семиматчевой результативной серией, особенно ему удалась первая встреча с «Айлендерс», в которой он набрал 3 (2+1) очка и провёл на льду более 20 минут.

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«Я стараюсь каждый день работать над броском. Не знаю, всегда ли у меня был такой сильный бросок, но я всегда над ним работаю. Хочется выкладываться по максимуму и показывать свою лучшую игру. В прошлом году мне немного не везло. В этом году удача мне сопутствует, надеюсь, так будет и дальше», — говорит Андрей.

У него есть всё, чтобы стать любимчиком Госпожи Удачи: бросок, катание, видение площадки и способность отдать идеальную передачу, желание биться в каждой смене и богатырская сила. Свечников постепенно вырастает в одну из главных звёзд «ураганов», и резвый старт сезона – тому подтверждение.